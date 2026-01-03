Gaming: Hardware- und Serienjubiläen 2026 nach Jahrzehnt sortiert

Viele ikonische Videospielreihen und Konsolen feiern 2026 beeindruckende Meilensteine. Unsere Übersicht zeigt, wie dicht dieses Jubiläumsjahr gepackt ist.

2026 wird für die Gaming‑Welt ein außergewöhnliches Jahr. Kaum ein anderes Jahr bündelt so viele bedeutende Jubiläen großer Spielereihen und ikonischer Konsolen. Für Fans bedeutet das: Rückblicke, Neuauflagen, Events, Sondereditionen und jede Menge Nostalgie.

Die folgende Übersicht zeigt, wie dicht dieses Jubiläumsjahr gepackt ist — und warum 2026 für viele Publisher ein perfekter Anlass sein dürfte, ihre Klassiker zu feiern oder sogar neu aufleben zu lassen.

Serienjubiläen nach Jahrzehnt sortiert

Videospiele – 40 Jahre Jubiläum

The Legend of Zelda

Dragon Quest

Metroid

Castlevania

Kid Icarus

Videospiele – 35 Jahre Jubiläum

Sonic the Hedgehog

Videospiele – 30 Jahre Jubiläum

Pokémon

Resident Evil

Persona

Dead or Alive

Crash Bandicoot

Tomb Raider

Videospiele – 25 Jahre Jubiläum

Halo

Devil May Cry

Onimusha

Animal Crossing

Pikmin

Luigi’s Mansion

Golden Sun

Hardware‑Jubiläen 2026

Hardware Jubiläum Nintendo 64 30 Jahre Xbox 25 Jahre GameCube 25 Jahre Game Boy Advance 25 Jahre Wii 20 Jahre Nintendo 3DS 15 Jahre

Wir haben ein wichtiges Jubiläum vergessen? Dann postet es in die Kommentare und wir passen diesen Artikel an.