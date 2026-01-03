Gaming: Hardware- und Serienjubiläen 2026 nach Jahrzehnt sortiert

2026 wird für die Gaming‑Welt ein außergewöhnliches Jahr. Kaum ein anderes Jahr bündelt so viele bedeutende Jubiläen großer Spielereihen und ikonischer Konsolen. Für Fans bedeutet das: Rückblicke, Neuauflagen, Events, Sondereditionen und jede Menge Nostalgie.
Die folgende Übersicht zeigt, wie dicht dieses Jubiläumsjahr gepackt ist — und warum 2026 für viele Publisher ein perfekter Anlass sein dürfte, ihre Klassiker zu feiern oder sogar neu aufleben zu lassen.
Serienjubiläen nach Jahrzehnt sortiert
Videospiele – 40 Jahre Jubiläum
- The Legend of Zelda
- Dragon Quest
- Metroid
- Castlevania
- Kid Icarus
Videospiele – 35 Jahre Jubiläum
- Sonic the Hedgehog
Videospiele – 30 Jahre Jubiläum
- Pokémon
- Resident Evil
- Persona
- Dead or Alive
- Crash Bandicoot
- Tomb Raider
Videospiele – 25 Jahre Jubiläum
- Halo
- Devil May Cry
- Onimusha
- Animal Crossing
- Pikmin
- Luigi’s Mansion
- Golden Sun
Hardware‑Jubiläen 2026
|Hardware
|Jubiläum
|Nintendo 64
|30 Jahre
|Xbox
|25 Jahre
|GameCube
|25 Jahre
|Game Boy Advance
|25 Jahre
|Wii
|20 Jahre
|Nintendo 3DS
|15 Jahre
Wir haben ein wichtiges Jubiläum vergessen? Dann postet es in die Kommentare und wir passen diesen Artikel an.
Das Jahr 2026 verspricht ein außergewöhnliches Fest für die Gaming-Welt zu werden. Viele der einflussreichsten Marken und Systeme feiern „runde“ Geburtstage.
Hier ist die Übersicht der Hardware- und Serienjubiläen für 2026, sortiert nach Jahrzehnten:
40 Jahre (Startjahr 1986)
Das Jahr, in dem das Fundament für viele legendäre Franchises gelegt wurde.
The Legend of Zelda: Das erste Abenteuer von Link erschien am 21. Februar 1986 in Japan.
Metroid: Samus Aran startete ihre intergalaktische Jagd im August 1986.
Dragon Quest: Die Mutter der JRPGs feiert ebenfalls ihren 40. Geburtstag.
Castlevania: Der ewige Kampf gegen Dracula begann im September 1986.
Kid Icarus: Pit schlug im Dezember 1986 zum ersten Mal seine Flügel aus.
Hardware: In Europa feierte das NES (Nintendo Entertainment System) sowie das Sega Master System 1986 weitreichende Markteinführungen.
30 Jahre (Startjahr 1996)
Die Ära der 3D-Revolution und der globalen Phänomene.
Pokémon: Die Editionen Rot und Grün erschienen im Februar 1996 in Japan und lösten einen beispiellosen Hype aus.
Resident Evil: Der Survival-Horror definierte sich im März 1996 neu.
Tomb Raider: Lara Croft bestritt ihr erstes Abenteuer im Herbst 1996.
Crash Bandicoot: Sonys inoffizielles Maskottchen hüpfte 1996 erstmals über den Bildschirm.
Persona: Das Spin-off der Shin Megami Tensei-Reihe startete im September 1996.
Hardware: Der Nintendo 64 (N64) wurde 1996 veröffentlicht und brachte Meilensteine wie Super Mario 64 hervor.
20 Jahre (Startjahr 2006)
Die Zeit der Bewegungsteuerung und des HD-Beginns.
Wii Sports / Wii: Die Konsole, die Gaming massentauglich machte, wird 20 Jahre alt (Release Nov. 2006).
PlayStation 3: Sonys Blu-ray-Konsole startete ebenfalls im November 2006.
Gears of War: Der Shooter, der das Deckungssystem perfektionierte, erschien 2006.
Roblox: Kaum zu glauben, aber die Plattform startete offiziell im Jahr 2006.
10 Jahre (Startjahr 2016)
Moderne Klassiker und der Durchbruch von VR.
Overwatch: Blizzards Hero-Shooter prägte ab Mai 2016 das Genre.
Pokémon GO: Der Sommer 2016 stand ganz im Zeichen der AR-Monsterjagd.
Uncharted 4: A Thief’s End: Der (vorläufige) Abschluss der Nathan-Drake-Saga.
Hardware: Veröffentlichung der PlayStation VR und der NES Classic Mini, die den Retro-Trend neu entfachte.
Was erwartet uns?
Für 2026 verdichten sich die Gerüchte über große Ankündigungen zum Zelda-Jubiläum (evtl. ein neues Remake) und zur 10. Generation von Pokémon. Zudem wird Microsoft das 25-jährige Bestehen der Marke Xbox (Start 2001) mit besonderen Events feiern.
