Gaming: Hardwareverkäufe: Xbox Series X|S im April in den USA vor PlayStation 5

Für April 2022 veröffentlichte der Analyst Mat Piscatella von der NPD Group aktuelle Zahlen zu Hard- und Software nach Plattformen aus den USA.

Den Zahlen zufolge gaben die Verbraucher im April 2022 gegenüber dem vorherigen Jahr mit 4,3 Milliarden Dollar (-8,3 %) weniger für Videospielhardware, Inhalte und Zubehör aus.

Insgesamt lagen die Ausgaben im Jahr 2022 gegenüber einem Vergleich im selben Zeitraum des Vorjahres mit 18,3 Mrd. Dollar um 8 % niedriger. Man verzeichnete in sechs aufeinanderfolgenden Monaten einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Durch ein verbessertes Angebot und Verfügbarkeit der Hardware Xbox Series X|S und PlayStation 5, stieg der Umsatz in 2022 im Vergleich zum vorherigen Jahr um 16 % auf 343 Millionen US-Dollar. Die Ausgaben für Hardware sanken seit Jahresbeginn hingegen um 9 % auf 1,5 Mrd. US-Dollar.

Die höchsten Verkaufszahlen im April und auch in diesem Jahr konnte die Nintendo Switch Konsole und allen Hardware-Plattformen erreichen. Die Series X|S lag bei den verkauften Einheiten in beiden Zeiträumen auf dem zweiten Platz.

Die PlayStation 4 wurde indes bei den Verkaufszahlen im gesamten Lebenszyklus von der Nintendo Switch überholt. Das bedeutet die viertgrößte verkaufte Konsole in der US-Geschichte und die sechstgrößte verkaufte Videospiel-Hardware-Plattform insgesamt.

Bei den Hardware-Dollar-Verkäufen führt die PlayStation 5 im April, dicht gefolgt von Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Allerdings haben die Xbox Series-Modelle noch vor PlayStation 5 und Nintendo Switch im bisherigen Verlauf des Jahres meisten Hardware-Dollars aller Plattformen generiert.

Bei den Videospielen verkaufte sich die LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga im April am meisten. Und das auf den Plattformen Nintendo, PlayStation, Xbox und Steam.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga war das meistverkaufte Spiel des Monats April 2022 bei den Premium-Spielen und gleichzeitig das meistverkaufte Spiel des Jahres 2022 seit Beginn. Es war das meistverkaufte Spiel des Monats auf den Plattformen Nintendo, PlayStation, Xbox und Steam.

Des Weiteren erzielte die Skywalker Saga den höchsten Umsatz aller Zeiten unter den LEGO-Videospielen und landet nach nur einem Monat auf Platz 6 der meistverkauften LEGO-Spiele.

Und: die Skywalker Saga ist das erste Third-Party-Spiel, das seit März 2021 (Monster Hunter: Rise) unter den meistverkauften Spielen auf der Nintendo-Plattformen ist.

Auf dem zweiten Platz bei den Premium-Spielen landet Elden Ring im April 2022. Das Rollenspiel von FromSoftware bleibt das am meisten verkaufte Spiel in diesem Jahr und konnte sogar Call of Duty: Vanguard in den letzten 12 Monate bis April 22 bei den meistverkauften Spielen schlagen.

In der Kategorie Zubehör ging der Umsatz zum Vorjahr um 10 % auf 151 Millionen Dollar zurück. Seit Januar 2022 sanken die Ausgaben um 15 % auf 743 Millionen US-Dollar.

Am meisten verkaufte sich im April der DualShock 4 Controller der PlayStation 4. Der Xbox Elite Series 2 Wireless Controller bleibt jedoch das meistverkaufte Zubehör des Jahres 2022 in den USA.