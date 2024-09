Gaming: Historische Bewahrung von Videospielen

Nach der abrupten Schließung des Game Informer durch GameStop und der vollständigen Löschung der Website des 33 Jahre alten Magazins im vergangenen Monat äußern sich Jordan Mechner (Karateka, Prince of Persia, The Last Express) und John Romero (Wolfenstein 3-D, DOOM, Quake) zur Bedeutung der historischen Bewahrung in der Videospielindustrie.

Sowohl Mechner als auch Romero sind überzeugte Verfechter des Denkmalschutzes und haben ihre Archive dem Strong Museum of Play in Rochester, New York, gestiftet.

Ihre kürzlich erschienenen Memoiren, Mechners Replay: Memoir of an Urooted Family und Romeros DOOM Guy: Life in First Person“, dokumentieren ihre jahrzehntelangen Karrieren als Spieleentwickler und unterstützen damit die Bemühungen um den Erhalt der Spiele.

Sie hoffen, dass ihr Gespräch auf MinnMax ein Licht auf die wichtige Arbeit von Organisationen wie dem Internet Archive wirft, das kürzlich seine Berufung in einem Urheberrechtsprozess verloren hat, der die Zukunft der digitalen Leihbibliotheken bedroht.

„Alle Spiele und Bücher, die ich in meiner Karriere entwickelt habe, wurden durch meinen Zugang zu Bibliotheken und Archiven inspiriert und bereichert. Für mich als Autor ist es schmerzlich zu sehen, dass das gemeinnützige Internet Archive nun von Verlagen angegriffen wird, die versuchen, digitale Inhalte auf eine Handvoll gewinnorientierter Plattformen zu beschränken“, sagt Jordan Mechner. „Unser kulturelles Erbe an Spielen, Büchern, Musik und anderen Medien zu bewahren, ist eine fortlaufende, aktive Aufgabe, die nur in dem Maße geschieht, wie wir uns darum kümmern und es geschehen lassen. Online-Bibliotheken wie das Internet Archive sind ein wichtiger öffentlicher Dienst, und ich unterstütze ihre Aufgabe.“ „Wir leben in einer außergewöhnlichen Ära, die von einer Fülle digitaler Schöpfungen geprägt ist. Die digitale Archivierung heutiger Medien ist einfacher als je zuvor, was bedeuten sollte, dass sie häufig stattfindet – um die Schöpfungen von heute für das Lernen von morgen zu bewahren“, sagt John Romero. „Warum GameStop alle Online-Artikel der Game Informer löschen will, ist mir ein Rätsel. In unserem Vortrag plädieren Jordan und ich leidenschaftlich für die Bedeutung der Archivierung digitaler Medien.“

Das Gespräch der legendären Designer mit dem Videospielhistoriker Kelsey Lewin und dem ehemaligen Game Informer-Journalisten Ben Hanson kann jetzt hier angesehen werden: