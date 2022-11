Gaming: Holoride-Technologie für ausgewählte Audi Modelle

Holoride, der Pionier für In-Car Entertainment mit Extended Reality-Technologie, hat heute den Start seiner Plattform in Deutschland bekanntgegeben. Das optionale Paket ist ab Mitte November für ausgewählte Audi-Fahrzeuge* auslieferbar und kreiert durch die Kombination aus Fahrzeugbewegung und VR-Technologie ein einmaliges Erlebnis im Fahrzeuginnenraum.

Mitreisende werden mit einer gänzlich neuen Medienkategorie in eine Vielzahl von Spielen und Apps entführt: Das als „Elastic Content“ bezeichnete Medienformat nutzt dafür verschiedenste Fahrzeug-Datenpunkte in Echtzeit.

Zum Start werden holoride-Nutzer in der Lage sein, in Cloudbreakers: Leaving Haven von Schell Games einzutauchen, dem Studio, das Among Us für VR entwickelt hat. Cloudbreakers: Leaving Haven wurde in Zusammenarbeit mit Superconductor produziert, der Kreativagentur, die von den Hollywood-Talenten Justin Lin (Fast & Furious-Franchise) und Anthony und Joe Russo (Marvel Cinematic Universe und The Gray Man) gegründet wurde.

Die Russo-Brüder fungierten als kreative Berater im Rahmen der Entwicklung. Brent Friedman und Jeremy Breslau, beide Partner bei Force Mulitplier und erfahrene Autoren von Blockbuster-Filmen sowie TV- und Spiele-Franchises, schrieben das einzigartige Universum und die Geschichte hinter Cloudbreakers. Durch den Einsatz von holorides „Elastic Content“ steuern die Spieler Dev, seinen Scavenger-Roboter Skyjack und I.O.N.E. durch den feindlichen Himmel von Stratus, sammeln Schrott und jagen KI-Wachen, während man gleichzeitig zu seinem tatsächlichen Fahrtziel reist.

Holoride kombiniert eben diese Fahrzeugdaten mit den immersiven Eigenschaften von Virtual Reality und ist damit ein sich ständig in Bewegung befindlicher, virtueller Raum. In diesem „Motorverse“ können Mitreisende interaktive und passive Inhalte konsumieren, die sowohl auf sie als auch auf die Bewegung des Fahrzeugs reagieren.

„Trotz der erstaunlichen Fortschritte in der Automobiltechnologie in den letzten Jahrzehnten, ist das Erlebnis für Mitreisende und die Unterhaltung im Fahrzeug weitgehend gleichgeblieben“, sagt Nils Wollny, CEO und Mitbegründer von holoride. „Mit der Einführung von holoride erschließen wir nicht nur ein bis dato ungenutztes Potenzial, sondern definieren auch gänzlich neu, wie man seine Zeit unterwegs sinnvoll verbringen kann. Ich freue mich darauf, dass Mitreisende endlich den Nervenkitzel im Motorverse selbst erleben können.“

Die Integration von holoride in ausgewählten Audi Serienfahrzeugen ist eine Fortsetzung der gemeinsamen Geschichte von holoride und dem deutschen Premium-Automobilhersteller. Seit 2019 haben Audi und holoride ihre fortlaufende Partnerschaft bei verschiedenen Gelegenheiten vorgestellt, darunter bei der CES 2019, der IAA Mobility 2021 und der SXSW 2022, wo die Fahrzeugintegration von holoride in Audi offiziell angekündigt wurde.

„Mit der Integration von holoride in unsere Modelle, definieren wir In-Car Entertainment neu“, sagt Giorgio Delucchi, Leiter Digital Experience/Business bei Audi. „Durch die Kombination von Echtzeit-Fahrzeugdaten mit virtuellen Inhalten schaffen wir für unsere Kunden ein völlig neues Erlebnis. Die Digitalisierung des Fahrzeugs ist ein wesentlicher Baustein dafür, dass sich das Interieur immer stärker zu einem 3rd Living Space entwickelt – also dem ganz persönlichen Raum, in dem Lebens- und Arbeitsraum verschmelzen. holoride ist hier ein weiterer Proof point in unserer Roadmap.“

Holoride startet mit dem sogenannten Pioneers‘ Pack zum Preis von 699 Euro. Das Paket enthält alles, was für den Einstieg benötigt wird. Das Paket ist in Deutschland ab dem 2. November 2022 unter shop.holoride.com erhältlich.