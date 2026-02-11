Gaming: HP testet Hardware‑Abo für Gaming‑Laptops mit hohen Gebühren

Mitten in einer Phase steigender Hardware‑ und Speicherpreise etabliert sich das Mieten von Geräten langsam als Alternative zum klassischen Kauf. HP gehört zu den ersten großen Herstellern, die ein solches Modell anbieten.
Obwohl das Programm bereits seit einigen Monaten existiert, sorgt erst ein aktuelles Video von Linus Tech Tips für größere Aufmerksamkeit – insbesondere wegen der Gaming‑Optionen.
Das Abo funktioniert ähnlich wie ein Mietvertrag: Nutzer zahlen monatlich für ein Notebook, besitzen es aber niemals, selbst wenn die Gesamtsumme den ursprünglichen Verkaufspreis übersteigt. Im Gegenzug gibt es jährliche Upgrades, schnelleren Support, zügige Ersatzgeräte und die Möglichkeit, Zubehör gegen Aufpreis hinzuzubuchen.
Am unteren Ende des Angebots steht ein Victus‑Modell mit Ryzen 7 8845HS, RTX 4050, 16 GB RAM und 1 TB SSD für 50 Dollar pro Monat. Derzeit kostet das Gerät im Sale 950 Dollar – nach 19 Monaten hätte man den Kaufpreis also vollständig bezahlt, ohne das Notebook zu besitzen.
Am oberen Ende liegt ein Omen Max 16 mit Core Ultra 9, RTX 5080, 32 GB RAM und 1 TB SSD für 130 Dollar monatlich. Der aktuelle Verkaufspreis liegt bei 2.110 Dollar, was rund 16 Monaten Mietkosten entspricht.
Auch die mittleren Modelle (70 bzw. 80 Dollar monatlich) erreichen die Vollpreisgrenze nach weniger als 20 Monaten, im UVP‑Vergleich nach etwa 25 Monaten.
Problematisch wird es bei der Kündigung. Innerhalb der ersten 30 Tage kann das Gerät kostenlos zurückgeschickt werden. Danach fallen jedoch hohe Gebühren an: Beim Victus‑Abo kostet eine Kündigung im zweiten Monat 550 Dollar, beim Omen Max sogar 1.430 Dollar – und das Gerät muss trotzdem zurück. Erst ab dem 13. Monat entfällt die Gebühr vollständig.
Auch Zubehör lässt sich mieten: Das HyperX Cloud Alpha Wireless kostet 8 Dollar monatlich, ebenso das HyperX QuadCast 2 S – beide Produkte liegen regulär bei rund 200 Dollar.
Das Modell richtet sich klar an Gamer, die jährlich upgraden möchten und den Besitz nicht priorisieren. Wer jedoch langfristig plant, zahlt schnell deutlich mehr als beim Kauf – und die hohen Stornokosten machen kurze Testphasen praktisch unattraktiv.
13 Kommentare
so ein schwachsinn.
abzocke hoch 10
„Beim Victus‑Abo kostet eine Kündigung im zweiten Monat 550 Dollar, beim Omen Max sogar 1.430 Dollar – und das Gerät muss trotzdem zurück. Erst ab dem 13. Monat entfällt die Gebühr vollständig.“
WTF? Ähm ne. Da besitze ich lieber mein Gerät statt für so einen Schwachsinn ordentlich draufzuzahlen. Und dann noch Geld zahlen für die Kündigung, ne.
Naja, ich denke mal in der EU wird das so nicht umsetzbar sein
Finde ich auch ein bisschen arg heftig.
Vor allem weil man ja garantiert kein Neugerät garantiert bekommen wird.
Festpreis von 250,- hätten es da auch getan wegen Reinigung und Überprüfung und evtl Abnutzung.
Aber das mit den quasi 12 Monaten sonnst extrem teuer idt schon frech.
Den Rest würde ich noch als halbwegs normal Bezeichnen. 18 Monate Miete = UVP ist jetzt nichts Neues.
Vor allem darf man hier auch nicht vergessen das es nicht überall 2 Jahre Garantie bzw Gewährleistung gibt.
Ja die „du wirst nichts besitzen und es lieben“ Zeit wird richtig lustig.
Dachte ich muss das nicht noch erleben aber kommt schneller als mir lieb ist.
Sowas mag ich gar nicht, wenn ich weiß das Gerät ist nur ausgeliehen und gehört mir nicht selber
Frag mich für wen sich sowas lohnt, klingt sehr nach Kostenfalle 😀
Da lohnt es sich ja eher, einen kleinen Kredit aufzunehmen, anstatt das Gerät zu mieten.
Ich würde niemals ein Abo für Hardware abschließen. Entweder kann ich es mir leisten oder nicht.
„Da lohnt es sich ja eher, einen kleinen Kredit aufzunehmen, anstatt das Gerät zu mieten… Entweder kann ich es mir leisten oder nicht.“
😉
Beim zweiten Punkt stimme ich dir zu. Wenn mein Sohn wegen Gaming einen Kredit aufnehmen würde, würde ich ihn fragen ob er noch alle Tassen im Schrank hat
Letzteres ja, aber 1. bekommt auch nicht jeder einen Kredit, das „Abo“ aber schon eher und 2. machen das mit der „Ratenzahlung“ so viele das jede Bank allein davon schon existieren könnte wohl.
Verfluchtes Leasing klar das die jetzt auch noch auf sowas kommen, ich dachte zuerst die wollen nen Clouddreck anbieten
Mir kommt’s fast hoch, wenn ich mir das durchlese 🤢, sowas würde ich niemals machen.
Das ist kein Service, das ist eine Abo-Falle für Leute, die nicht rechnen können. Besonders dreist, wenn du die Zahlung versäumst, kann HP dein Gerät per Remote-Lock einfach aus der Ferne sperren. Wer will bitte ein Gaming-Setup, bei dem der Hersteller jederzeit den Stecker ziehen kann, während man trotzdem weiter für Schrott zahlt, der einem nie gehören wird?