Gaming: HP testet Hardware‑Abo für Gaming‑Laptops mit hohen Gebühren

Mitten in einer Phase steigender Hardware‑ und Speicherpreise etabliert sich das Mieten von Geräten langsam als Alternative zum klassischen Kauf. HP gehört zu den ersten großen Herstellern, die ein solches Modell anbieten.

Obwohl das Programm bereits seit einigen Monaten existiert, sorgt erst ein aktuelles Video von Linus Tech Tips für größere Aufmerksamkeit – insbesondere wegen der Gaming‑Optionen.

Das Abo funktioniert ähnlich wie ein Mietvertrag: Nutzer zahlen monatlich für ein Notebook, besitzen es aber niemals, selbst wenn die Gesamtsumme den ursprünglichen Verkaufspreis übersteigt. Im Gegenzug gibt es jährliche Upgrades, schnelleren Support, zügige Ersatzgeräte und die Möglichkeit, Zubehör gegen Aufpreis hinzuzubuchen.

Am unteren Ende des Angebots steht ein Victus‑Modell mit Ryzen 7 8845HS, RTX 4050, 16 GB RAM und 1 TB SSD für 50 Dollar pro Monat. Derzeit kostet das Gerät im Sale 950 Dollar – nach 19 Monaten hätte man den Kaufpreis also vollständig bezahlt, ohne das Notebook zu besitzen.

Am oberen Ende liegt ein Omen Max 16 mit Core Ultra 9, RTX 5080, 32 GB RAM und 1 TB SSD für 130 Dollar monatlich. Der aktuelle Verkaufspreis liegt bei 2.110 Dollar, was rund 16 Monaten Mietkosten entspricht.

Auch die mittleren Modelle (70 bzw. 80 Dollar monatlich) erreichen die Vollpreisgrenze nach weniger als 20 Monaten, im UVP‑Vergleich nach etwa 25 Monaten.

Problematisch wird es bei der Kündigung. Innerhalb der ersten 30 Tage kann das Gerät kostenlos zurückgeschickt werden. Danach fallen jedoch hohe Gebühren an: Beim Victus‑Abo kostet eine Kündigung im zweiten Monat 550 Dollar, beim Omen Max sogar 1.430 Dollar – und das Gerät muss trotzdem zurück. Erst ab dem 13. Monat entfällt die Gebühr vollständig.

Auch Zubehör lässt sich mieten: Das HyperX Cloud Alpha Wireless kostet 8 Dollar monatlich, ebenso das HyperX QuadCast 2 S – beide Produkte liegen regulär bei rund 200 Dollar.

Das Modell richtet sich klar an Gamer, die jährlich upgraden möchten und den Besitz nicht priorisieren. Wer jedoch langfristig plant, zahlt schnell deutlich mehr als beim Kauf – und die hohen Stornokosten machen kurze Testphasen praktisch unattraktiv.