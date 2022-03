Gaming: Humble Bundle spendet 20 Millionen Dollar

Humble Bundle spendet 20 Millionen Dollar an verschiedene Hilfsorganisationen, um Opfer in der Ukraine zu unterstützen.

Die Unterstützung für die Ukraine macht auch vor der Spieleindustrie nicht halt. So hatte das Unternehmen Humble Bundle ein Paket mit 120 Objekten geschnürt, das einen Gesamtwert von über 2000 Dollar hat.

473.796 Käufer konnten so eine stolze Summe von über 20 Millionen Dollar sammeln, die nun zu 100 Prozent an verschiedene Hilfsorganisationen, die in der Ukraine aktiv geworden sind, fließen. Vorrangig wird das Geld unter den amerikanischen Non-Profit-Organisationen Razom for Ukraine, International Medical Corps, International Rescue Committee und Direct Relief aufgeteilt.

Humble kündigte das Ende der Aktion und die Höhe der Spendensumme via Twitter an und fügte hinzu: „Danke für all eure Unterstützung!“

Bereits andere Händler hatten über die Verkäufe ihrer Produkte große Summen gesammelt. Der Händler itch.io, über dessen Plattform Indie-Games vertrieben werden, konnte zu Beginn des Monats 6,3 Millionen Dollar für die Betroffenen des Krieges spenden.

Viele Unternehmen arbeiten auch weiterhin daran, ihre Unterstützung und Solidarität zu zeigen, um die humanitäre Lage im Kriegsgebiet zu verbessern. So haben Epic Games und Xbox mit Fortnite über 70 Millionen US-Dollar gespendet.