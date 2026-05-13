Gaming: Hybrid-Kampfsystem laut FF7-Director künftig unausweichlich

Im Zuge des Erfolgs von Clair Obscur: Expedition 33 rückt das hybride Kampfsystem des Rollenspiels zunehmend in den Fokus, wobei Final-Fantasy-VII-Director Naoki Hamaguchi diese Entwicklung als nahezu unausweichlich einordnet. Hintergrund ist der Wandel der Spielerpräferenzen hin zu stärker actionorientierten Mechaniken.

Das französische RPG von Sandfall Interactive kombiniert klassisches rundenbasiertes Gameplay mit Echtzeit-Elementen wie Paraden und Timing-basierten Angriffen. Gerade diese Mischung gilt als zentraler Faktor für den kommerziellen und kritischen Erfolg des Titels.

Hamaguchi erklärt im Gespräch mit Game Informer, dass sich insbesondere jüngere Spielergenerationen zunehmend an unmittelbares Feedback und Echtzeit-Interaktion gewöhnt haben. Dadurch würden klassische rundenbasierte Systeme an Bedeutung verlieren und häufiger als „Legacy-Genre“ wahrgenommen.

Gleichzeitig hebt er die grundlegenden Stärken des traditionellen Designs hervor. Entscheidungen bewusst abzuwägen und strategisch aufzubauen, sei eng mit menschlichen Denkprozessen verknüpft und besitze weiterhin eine universelle Anziehungskraft.

Vor diesem Hintergrund sieht Hamaguchi hybride Systeme als logische Weiterentwicklung. Die Verbindung aus strategischer Tiefe und direkter Reaktionsmöglichkeit spiegele den Wunsch vieler Spieler wider, sowohl Planung als auch unmittelbare Kontrolle zu erleben.

Auch andere moderne Titel zeigen ähnliche Designrichtungen. Spiele wie Metaphor: ReFantazio reduzieren etwa repetitive Kämpfe durch Schnellmechaniken, während Persona 5 durch ein besonders dynamisches und stilisiertes Interface auffällt. Honkai: Star Rail wiederum integriert reaktive Elemente, indem Spezialfähigkeiten auch während gegnerischer Züge ausgelöst werden können.

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass nicht nur das Kampfsystem selbst, sondern auch Präsentation, Benutzerführung und Spielfluss eine entscheidende Rolle spielen. Ziel ist es, rundenbasierte Mechaniken zugänglicher und dynamischer zu gestalten, ohne deren strategischen Kern aufzugeben.