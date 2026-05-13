Gaming: Hybrid-Kampfsystem laut FF7-Director künftig unausweichlich

Im Zuge des Erfolgs von Clair Obscur: Expedition 33 rückt das hybride Kampfsystem des Rollenspiels zunehmend in den Fokus, wobei Final-Fantasy-VII-Director Naoki Hamaguchi diese Entwicklung als nahezu unausweichlich einordnet. Hintergrund ist der Wandel der Spielerpräferenzen hin zu stärker actionorientierten Mechaniken.
Das französische RPG von Sandfall Interactive kombiniert klassisches rundenbasiertes Gameplay mit Echtzeit-Elementen wie Paraden und Timing-basierten Angriffen. Gerade diese Mischung gilt als zentraler Faktor für den kommerziellen und kritischen Erfolg des Titels.
Hamaguchi erklärt im Gespräch mit Game Informer, dass sich insbesondere jüngere Spielergenerationen zunehmend an unmittelbares Feedback und Echtzeit-Interaktion gewöhnt haben. Dadurch würden klassische rundenbasierte Systeme an Bedeutung verlieren und häufiger als „Legacy-Genre“ wahrgenommen.
Gleichzeitig hebt er die grundlegenden Stärken des traditionellen Designs hervor. Entscheidungen bewusst abzuwägen und strategisch aufzubauen, sei eng mit menschlichen Denkprozessen verknüpft und besitze weiterhin eine universelle Anziehungskraft.
Vor diesem Hintergrund sieht Hamaguchi hybride Systeme als logische Weiterentwicklung. Die Verbindung aus strategischer Tiefe und direkter Reaktionsmöglichkeit spiegele den Wunsch vieler Spieler wider, sowohl Planung als auch unmittelbare Kontrolle zu erleben.
Auch andere moderne Titel zeigen ähnliche Designrichtungen. Spiele wie Metaphor: ReFantazio reduzieren etwa repetitive Kämpfe durch Schnellmechaniken, während Persona 5 durch ein besonders dynamisches und stilisiertes Interface auffällt. Honkai: Star Rail wiederum integriert reaktive Elemente, indem Spezialfähigkeiten auch während gegnerischer Züge ausgelöst werden können.
Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass nicht nur das Kampfsystem selbst, sondern auch Präsentation, Benutzerführung und Spielfluss eine entscheidende Rolle spielen. Ziel ist es, rundenbasierte Mechaniken zugänglicher und dynamischer zu gestalten, ohne deren strategischen Kern aufzugeben.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das alte Kampfsystem war für mich das beste rundenbasiert
Also ich fand das Kampfsystem bei Expedition 33 sehr gut.
Moderne Kampfsysteme sind für mich oftmals einfach nur Button smashing mit der Hoffnung das was passables rauskommt.
Hust FF16 hust
Wobei da hatte ich es halbwegs unter Kontrolle, ich beziehe das eher auf Titel wie Devil May Cry.
In Crimson Desert ist es auch anders gelöst, da kann man ja die Taste festhalten und er zieht die kombo durch und man kann in dem Zug dann einfach eine zweite Taste drücken und er ändert die Kombo, das finde ich auch noch interessant
Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber Lost Odyssey hatte doch auch schon ein Hybrid System oder täusche ich mich da jetzt, klingt immer so als hätten es die Franzosen erfunden 😅
So gesehen hatte FF8 auch schon ein Hybrid System.an konnte ja die Esper stärken während der Sequenz und Squall sein Schwert Revolver konnte man auch betätigen. Das waren halt nur eben kleinere Möglichkeiten
Rundenbasierte Spiele sind schon klasse, war nie unbedingt ein Freund von rein actionbasierten Kampfmechaniken, so wie es Clair Obscur gemacht hat, war es super.
I like the new system as it has something for everyone. #3