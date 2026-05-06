Gaming: Immer weniger Core-Gamer kaufen Spiele zum Vollpreis

Neue Studie zeigt sinkende Bereitschaft für Vollpreis-Käufe bei Gamern.

Eine neue Umfrage von IGN, Kantar und University of California, Berkeley zeigt einen klaren Trend: 62 Prozent der Hardcore-Spieler kaufen inzwischen keine Spiele mehr zum vollen Preis.

Nur noch 38 Prozent der Befragten gaben an, weiterhin regelmäßig Vollpreis-Titel zu erwerben. Besonders deutlich zeigen sich dabei Unterschiede zwischen den Generationen.

Anteil der Spieler, die weiterhin Vollpreis-Spiele kaufen:

Gen Z (14–29 Jahre): 42 %

Millennials (30–44 Jahre): 38 %

Gen X (46–61 Jahre): 20 %

Die Zahlen deuten darauf hin, dass insbesondere ältere Spieler deutlich preissensibler agieren und häufiger auf Sales, Abo-Dienste oder spätere Preisreduzierungen setzen.

Steigende Spielepreise, wachsende Abo-Angebote wie der Xbox Game Pass sowie regelmäßige Rabattaktionen dürften diesen Wandel zusätzlich beschleunigen. Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten scheinen selbst engagierte Spieler stärker auf ihr Budget zu achten.

Die Umfrage unterstreicht damit einen anhaltenden Wandel im Kaufverhalten der Gaming-Community, der Publisher und Plattformbetreiber langfristig beeinflussen könnte.