Gaming: Ist das Ende physischer Spiele nur noch eine Frage der Zeit?

Ist es nur noch eine Frage der Zeit bis erste Publisher komplett auf physische Veröffentlichungen verzichten werden?

Ein Kommentar von Tobias Schulte

Erst heute haben wir darüber berichtet, dass über 92 Prozent aller Softwareverkäufe weltweit allein bei Capcom im vergangenen Geschäftsjahr digital waren.

Für das kommende Jahr erwartet das Unternehmen sogar einen Anstieg auf mehr als 95 Prozent. Zahlen wie diese zeigen immer deutlicher, wohin sich die Spielebranche bewegt — und sie werfen eine Frage auf, die vor wenigen Jahren noch undenkbar schien:

Wie lange wird es physische Spiele überhaupt noch geben?

Die Realität ist mittlerweile kaum noch zu ignorieren. Für Publisher ist der Digitalvertrieb wirtschaftlich attraktiver. Keine Produktionskosten für Discs, keine Verpackungen, keine Logistik, keine Zwischenhändler und vor allem: höhere Margen. Jeder digitale Verkauf landet direkt im eigenen Ökosystem.

Dazu kommt, dass moderne Plattformen inzwischen vollständig auf digitale Infrastruktur ausgelegt sind. Cloud-Gaming, Vorab-Downloads, Live-Service-Inhalte, Day-One-Patches, digitale Stores, Game Pass, PlayStation Plus oder Xbox Play Anywhere funktionieren am besten innerhalb eines rein digitalen Systems.

Physische Datenträger wirken daneben zunehmend wie ein Relikt aus einer anderen Zeit.

Besonders interessant ist dabei, dass viele Publisher physische Versionen heute ohnehin nur noch halbherzig unterstützen. Immer häufiger befinden sich auf Discs lediglich unvollständige Versionen eines Spiels, während große Downloads verpflichtend bleiben. Teilweise dienen Verpackungen inzwischen fast nur noch als Sammlerobjekte oder als Retail-Code in einer Plastikbox.

Genau deshalb dürfte es tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis erste große Publisher vollständig auf physische Veröffentlichungen verzichten.

Vor allem Unternehmen mit extrem hohen Digitalquoten könnten diesen Schritt früher gehen als erwartet. Wenn weltweit nur noch fünf Prozent der Verkäufe physisch stattfinden, stellt sich irgendwann automatisch die Frage, ob sich der Aufwand wirtschaftlich überhaupt noch lohnt.

Gleichzeitig bleibt das Thema emotional. Viele Spieler verbinden mit physischen Spielen deutlich mehr als nur einen Datenträger. Sammlungen, Steelbooks, limitierte Editionen oder einfach das Gefühl, ein Spiel tatsächlich zu besitzen, spielen weiterhin eine große Rolle.

Auch Themen wie digitale Abhängigkeit, Store-Schließungen oder Lizenzverluste sorgen dafür, dass physische Spiele für viele weiterhin wichtig bleiben. Wer eine Disc besitzt, fühlt sich unabhängiger von Plattformen und Servern.

Trotzdem sprechen die Marktbewegungen aktuell eine klare Sprache.

Die kommende Konsolengeneration könnte zum endgültigen Wendepunkt werden. Gerüchte über rein digitale Systeme, Disc-zu-Digital-Programme und sinkende Retail-Verkäufe zeigen bereits, wohin die Reise geht.

Vielleicht verschwindet die physische Disc nicht sofort komplett. Wahrscheinlicher ist ein langsamer Übergang, bei dem Retail-Versionen zunächst nur noch für Collector’s Editions oder ausgewählte Blockbuster existieren.

Doch die entscheidende Entwicklung scheint längst begonnen zu haben.

Die Frage lautet inzwischen womöglich nicht mehr, ob physische Spiele verschwinden — sondern nur noch wann. Oder wie seht ihr das?