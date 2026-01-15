Gaming: Japan Famitsu Hardware Sales

Hier gibt es ein richtig klares Bild davon, wie der japanische Markt aktuell tickt – und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Die Switch 2 dominiert den Markt geradezu absurd deutlich. Über 300.000 Einheiten in zwei Wochen ist ein Statement – Nintendo hat in Japan wieder einmal eine komplett eigene Liga für sich.

Die PS5 hält sich solide auf Platz 2, aber der Abstand ist gigantisch. Spannend ist, dass die alte Switch immer noch fast gleichauf mit der PS5 verkauft wird, was zeigt, wie stark die Marke in Japan weiterhin verankert ist.

Die Xbox Series bleibt – wie gewohnt im japanischen Markt – weit abgeschlagen. 281 Einheiten sind eher symbolisch als relevant. Und die PS4 ist praktisch am Ende ihres Lebenszyklus angekommen.

Japan Famitsu Hardware Sales (letzte 2 Wochen)

  1. Nintendo Switch 2 – 313.838
  2. PlayStation 5 – 46.753
  3. Nintendo Switch – 46.360
  4. Xbox Series – 281
  5. PS4 – 25

Quelle
  1. DBGH miLKa 12930 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 15.01.2026 - 20:44 Uhr

    Die Japaner und ihre Switch! Da kratzt ja gerade mal so die playstation an der Tür.

