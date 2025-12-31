Gaming: Japanische Gaming-Aktien 2025 explodieren – nur ein großer Publisher stürzt dramatisch ab

Konami und Square Enix feiern Mega‑Jahr, während Sega mit heftigem Minus aus 2025 geht.

Der letzte Handelstag des Jahres in Tokio zeigt ein deutliches Bild der japanischen Gaming‑Industrie und ihrer Kursentwicklungen im Jahr 2025.

Konami führt die Liste mit einem beeindruckenden Plus von 47,26 Prozent an und verzeichnet damit das stärkste Wachstum unter den großen Publishern.

Auch Square Enix blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück und steigert seinen Aktienwert um 38,70 Prozent, was die positive Entwicklung des Unternehmens im Gaming‑Sektor unterstreicht.

Sony legt ebenfalls deutlich zu und erreicht ein Jahresplus von 26,20 Prozent. Die Entwicklung zeigt eine stabile Performance im Bereich der PlayStation‑Sparte und der zugehörigen Entertainment‑Strukturen. Nintendo folgt mit einem Zuwachs von 16,81 Prozent und bestätigt damit seine konstante Position im japanischen Markt.

Bandai Namco steigert seinen Wert um 12,33 Prozent und reiht sich damit in die Gruppe der Unternehmen ein, die 2025 ein solides Wachstum verzeichnen konnten.

Capcom schließt das Jahr mit einem Plus von 8,31 Prozent ab und zeigt damit eine moderate, aber stabile Entwicklung. Koei Tecmo erreicht ein Wachstum von 4,21 Prozent und bleibt damit im positiven Bereich, wenn auch mit geringerer Dynamik als die übrigen großen Publisher.

Ein deutlicher Ausreißer nach unten ist SEGA, das das Jahr mit einem Minus von 20,55 Prozent beendet. Der Rückgang markiert die schwächste Performance unter den großen japanischen Spieleunternehmen und hebt sich klar von den überwiegend positiven Entwicklungen der Konkurrenz ab.