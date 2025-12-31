Gaming: Japanische Gaming-Aktien 2025 explodieren – nur ein großer Publisher stürzt dramatisch ab

Der letzte Handelstag des Jahres in Tokio zeigt ein deutliches Bild der japanischen Gaming‑Industrie und ihrer Kursentwicklungen im Jahr 2025.
Konami führt die Liste mit einem beeindruckenden Plus von 47,26 Prozent an und verzeichnet damit das stärkste Wachstum unter den großen Publishern.
Auch Square Enix blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück und steigert seinen Aktienwert um 38,70 Prozent, was die positive Entwicklung des Unternehmens im Gaming‑Sektor unterstreicht.
Sony legt ebenfalls deutlich zu und erreicht ein Jahresplus von 26,20 Prozent. Die Entwicklung zeigt eine stabile Performance im Bereich der PlayStation‑Sparte und der zugehörigen Entertainment‑Strukturen. Nintendo folgt mit einem Zuwachs von 16,81 Prozent und bestätigt damit seine konstante Position im japanischen Markt.
Bandai Namco steigert seinen Wert um 12,33 Prozent und reiht sich damit in die Gruppe der Unternehmen ein, die 2025 ein solides Wachstum verzeichnen konnten.
Capcom schließt das Jahr mit einem Plus von 8,31 Prozent ab und zeigt damit eine moderate, aber stabile Entwicklung. Koei Tecmo erreicht ein Wachstum von 4,21 Prozent und bleibt damit im positiven Bereich, wenn auch mit geringerer Dynamik als die übrigen großen Publisher.
Ein deutlicher Ausreißer nach unten ist SEGA, das das Jahr mit einem Minus von 20,55 Prozent beendet. Der Rückgang markiert die schwächste Performance unter den großen japanischen Spieleunternehmen und hebt sich klar von den überwiegend positiven Entwicklungen der Konkurrenz ab.
Ich nutze zu der News die Möglichkeit, allen einen schönes neues Jahr zu wünschen, alles Gute euch ALLEN, hier in der Community und dem gesamten Team hinter xboxdynasty.de, die Seite ist Top, die Leute hier im Kommentarbereich sind alle weitestgehend geschmeidig und man kommt zu recht. Um es mit den Worten von Karin Ritter zu sagen: „Sympathisch, man kann sich unterhalten“. Bleibt gesund Gamer🔥🏆🗡🤝🎮🍻
Wünsche ich dir auch und allen anderen natürlich
🍻❤️
🥳☺️
Guten Rutsch und alles gute im neuen Jahr für meine XD Freunde…vor allem Gesundheit und viele gute Games 😁
Danke auch an @z0rn und Team 🍻😊
💐
Dito, Ich schließ mich mal an!
So, jetzt noch mal eine Switch 2 Neu Orginalverpackt für 348€ geschnappt 😁
Geil, schnapper👍🏼
Hmm, hat Sega so wenig das Jahr über rausgehauen?
Erinnere mich spont auch irgendwie nur an Remaster.
Oh Sega scheint auch gar nicht soviel rausgehauen zu haben
Sega kam ja nicht neues leider. Aber sie haben Recht viel in der Pipeline.
Sega muss wohl Gas geben
Konami ,Square Enix und Sony gehörte 2025 zu den Bestperformern unter Japans Gaming-Aktien und erreichte zeitweise neue Allzeithochs.
Glückwunsch dazu 💪🏻