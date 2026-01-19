Gaming: Jeff Bezos prophezeit das Ende der Gaming-Hardware – die Zukunft gehört dem Abo

Jeff Bezos spricht über die Zukunft des Gamings und erklärt, dass klassische Konsolen bzw. Gaming‑PCs verschwinden werden.

In einem aktuellen Gespräch zeichnet Jeff Bezos ein Zukunftsbild, das die Gamingbranche grundlegend verändern könnte. Der Unternehmer, der Amazon und später auch Blue Origin gegründet hat, geht davon aus, dass Spieler in den kommenden Jahren keine Gaming‑PCs mehr kaufen, sondern stattdessen Rechenleistung aus der Cloud mieten werden.

Für ihn ist das heutige Modell ineffizient, weil jeder Nutzer eigene Hardware besitzt, die nur einen Bruchteil der Zeit ausgelastet ist.

Bezos vergleicht das Konzept mit dem Bezug von Elektrizität, die ebenfalls nicht individuell erzeugt, sondern zentral bereitgestellt wird. In seiner Vorstellung wird Gaming zu einem Dienst, bei dem Spieler nur noch die benötigte Leistung abrufen, während die eigentliche Hardware in großen Rechenzentren läuft.

Das Modell würde den Kauf teurer Komponenten ersetzen und Spiele vollständig über Streaminglösungen zugänglich machen.

Im selben Interview mit der New York Times betont Bezos, dass künstliche Intelligenz derzeit Amazons wichtigster Schwerpunkt ist. Die Entwicklung neuer KI-Systeme und deren Integration in Produkte und Dienste stehen für das Unternehmen im Mittelpunkt.

Dass Amazon diesen Bereich priorisiert, überrascht kaum, da nahezu alle großen Technologiekonzerne ihre Strategien auf KI ausrichten.

Bezos’ Aussagen fügen sich in eine wachsende Diskussion über die Zukunft des Gamings ein, in der Cloudlösungen und KI eine immer größere Rolle spielen. Wie schnell sich diese Vision durchsetzt, bleibt offen, doch die Richtung, die er beschreibt, sorgt bereits jetzt für neue Debatten über die kommenden Jahre der Branche.