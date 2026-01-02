Gaming: John Wick und The SAW‑AAA‑Games stehen kurz vor Enthüllung

Lionsgate‑Chairman Adam Fogelson hat während des Q2‑2026‑Earnings‑Calls im November 2025 bestätigt, dass ein großes AAA‑Spiel zur John‑Wick‑Marke sowie ein neues SAW‑Projekt kurz vor ihrer offiziellen Enthüllung stehen.
Fogelson betont, dass mehrere große Gaming‑Projekte rund um John Wick und SAW in Vorbereitung seien und in naher Zukunft vorgestellt werden sollen.
Konkrete Details wurden nicht genannt, doch die Hinweise deuten darauf hin, dass Lionsgate seine bekannten Filmmarken verstärkt im Gaming‑Segment positionieren möchte.
8 Kommentare
Ein AAA zu John Wick hört sich cool an. Dürfte ja zwangsläufig ein Shooter werden. Da bin ich ja mal gespannt.
Das dürfte dann ein blutrünstiges Game werden, was nicht schlecht sein muss. Ich bin aber erst einmal gespannt, wann es erscheinen soll und wann erstes Gameplay Material zu erwarten ist.
Bin mal gespannt was da auf uns zukommt. Behalte ich im Auge
Ein Singleplayer zu John Wick oder so?
Wäre irgendwie schon sehr nice!
Die Dialogo sollten sich bei JW in grenzen halten, wenn es an die Filme angelehnt ist 🙂
John Wick ist auf jeden Fall ein cooler Charakter, bin schon gespannt auf das Spiel.
Also wenn es wirklich ein großes AAA John Wick Spiel ist, hätt ich lust drauf.
Neee… brauche ich nun nicht.