Gaming: John Wick und The SAW‑AAA‑Games stehen kurz vor Enthüllung

Lionsgate‑Chairman Adam Fogelson hat während des Q2‑2026‑Earnings‑Calls im November 2025 bestätigt, dass ein großes AAA‑Spiel zur John‑Wick‑Marke sowie ein neues SAW‑Projekt kurz vor ihrer offiziellen Enthüllung stehen.

Fogelson betont, dass mehrere große Gaming‑Projekte rund um John Wick und SAW in Vorbereitung seien und in naher Zukunft vorgestellt werden sollen.

Konkrete Details wurden nicht genannt, doch die Hinweise deuten darauf hin, dass Lionsgate seine bekannten Filmmarken verstärkt im Gaming‑Segment positionieren möchte.