Gaming: Jugendliche in den USA meiden Stereotypen in Videospielen

In den USA meiden Jugendlichen Spiele, die Frauen und Männer als stereotyp und schädlich darstellen.

In der Welt der Videospiele, die für viele Jugendliche ein Ort der Unterhaltung und Gemeinschaft ist, zeigt sich ein wachsendes Bewusstsein für die Darstellung von Frauenfiguren.

Laut dem aktuellen „Teens and Screens Report 2025“ der UCLA meiden über 40 % der jugendlichen Gamer in den USA Spiele, die Frauen auf stereotype und schädliche Weise darstellen.

Besonders auffällig ist, dass 42,1 % der befragten Mädchen und jungen Frauen solche Inhalte bewusst umgehen – aber auch 36,8 % der Jungen und Männer zeigen eine ähnliche Haltung.

Die Studie, die 1.500 Jugendliche zwischen 10 und 24 Jahren befragte, offenbart zudem, dass viele Gamer sich beim Spielen unter Druck gesetzt fühlen, sich anders zu verhalten – abhängig von Geschlecht, Herkunft oder anderen Identitätsmerkmalen.

Auch männliche Spieler berichten von einem ähnlichen sozialen Druck: 64,5 % gaben an, sich beim Gaming anders präsentieren zu müssen.

Das Center for Scholars & Storytellers betont, dass Jugendliche unabhängig von ihrer Identität mit Erwartungen an soziale Anpassung, Leistung und dem Umgang mit Stereotypen konfrontiert sind. Die sozialen Funktionen von Videospielen, die eigentlich Gemeinschaft fördern sollen, können somit auch zu einem Ort subtiler Ausgrenzung und Anpassungsdruck werden.

Vielfalt spielt für jugendliche Gamer weiterhin eine zentrale Rolle: 41,6 % achten bei der Auswahl von Spielen auf „rassistische Diversität in Charakteren und Storylines“.

Dennoch haben 47,8 % Schwierigkeiten, Games zu finden, in denen sie sich selbst repräsentiert sehen.

Besonders betroffen sind asiatische (55,9 %) sowie hispanische oder lateinamerikanische (56,3 %) Spieler, die sich in den verfügbaren Charakteren oft nicht wiederfinden.

Trotz bestehender Probleme zeigt Report auch positive Seiten des Gamings: 88 % der Jugendlichen fanden über Spiele eine Gemeinschaft, fast 70 % fühlen sich dadurch enger mit Freunden verbunden. Zudem hilft Gaming laut 52,3 % bei der Emotionsregulation, während nur wenige sich dadurch gestresst oder aggressiver fühlen.