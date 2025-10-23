Gaming: Jugendliche in den USA meiden Stereotypen in Videospielen

In der Welt der Videospiele, die für viele Jugendliche ein Ort der Unterhaltung und Gemeinschaft ist, zeigt sich ein wachsendes Bewusstsein für die Darstellung von Frauenfiguren.
Laut dem aktuellen „Teens and Screens Report 2025“ der UCLA meiden über 40 % der jugendlichen Gamer in den USA Spiele, die Frauen auf stereotype und schädliche Weise darstellen.
Besonders auffällig ist, dass 42,1 % der befragten Mädchen und jungen Frauen solche Inhalte bewusst umgehen – aber auch 36,8 % der Jungen und Männer zeigen eine ähnliche Haltung.
Die Studie, die 1.500 Jugendliche zwischen 10 und 24 Jahren befragte, offenbart zudem, dass viele Gamer sich beim Spielen unter Druck gesetzt fühlen, sich anders zu verhalten – abhängig von Geschlecht, Herkunft oder anderen Identitätsmerkmalen.
Auch männliche Spieler berichten von einem ähnlichen sozialen Druck: 64,5 % gaben an, sich beim Gaming anders präsentieren zu müssen.
Das Center for Scholars & Storytellers betont, dass Jugendliche unabhängig von ihrer Identität mit Erwartungen an soziale Anpassung, Leistung und dem Umgang mit Stereotypen konfrontiert sind. Die sozialen Funktionen von Videospielen, die eigentlich Gemeinschaft fördern sollen, können somit auch zu einem Ort subtiler Ausgrenzung und Anpassungsdruck werden.
Vielfalt spielt für jugendliche Gamer weiterhin eine zentrale Rolle: 41,6 % achten bei der Auswahl von Spielen auf „rassistische Diversität in Charakteren und Storylines“.
Dennoch haben 47,8 % Schwierigkeiten, Games zu finden, in denen sie sich selbst repräsentiert sehen.
Besonders betroffen sind asiatische (55,9 %) sowie hispanische oder lateinamerikanische (56,3 %) Spieler, die sich in den verfügbaren Charakteren oft nicht wiederfinden.
Trotz bestehender Probleme zeigt Report auch positive Seiten des Gamings: 88 % der Jugendlichen fanden über Spiele eine Gemeinschaft, fast 70 % fühlen sich dadurch enger mit Freunden verbunden. Zudem hilft Gaming laut 52,3 % bei der Emotionsregulation, während nur wenige sich dadurch gestresst oder aggressiver fühlen.
Was für ein Unsinn 😂 ich frag mich was diese befragten 1500 gamer denn so für Games spielen.
Bei jugendlichen kann ich es ja noch verstehen, da spielt die Verunsicherung mit dem eigenen Aussehen und der soziale Druck noch eine andere Rolle. Aber wer sich als Erwachsener noch von einem gut proportionierten Videospielcharakter bedroht fühlt, der hat ganz andere Baustellen im Leben
Zeig mir deine Freunde und ich sag dir wer du bist. Den Umgang den man pflegt, der färbt ab, man sollte als Eltern schon drauf achten mit wem mein Kind so abgehängt und was für ein Mindset die mitbringen, nur meine Meinung.
OK, ich identifizieren mich nie mit einer Videospielfigur. Man muss dann halt schon abgrenzen können zwischen Fiktion und Realität und da tun sich sehr viele dann schwer 😅. Mir ist auch egal welche Art von Charakter ich da zocke, Hauptsache das Spiel ist geil und macht Bock.
Genau so siehts aus, das berühmte Beispiel mit GTA fällt mir dazu ein. Nur weil ich Verbrechen begehe, Leute umfahre oder mitner Kalaschnikov ne Bank überfalle, heisst das nicht, das ich das im echten Leben mache. Wenn ich solche Fantasien entwickel bzw. im echten Leben anfangen solche Dinge zutun, ja dann sollte ich lieber nicht spielen😂😂 Ein bisschien Unterscheidensvermögen sollte da sein😅
Richtig, leider sehen das viele Kinder/Jugendliche nicht und meinen sie können das dann auch draußen so machen. Stellt sich mir dann immer die Frage warum man seine Kinder so etwas spielen lässt. Klar es gibt genug Eltern die sich mit dem Thema zocken nicht beschäftigen, aber dann muss man sich eben anderweitig Rat holen.
Reicht ja ein Blick auf das Game und dann sollte man schon drauf reagieren und drauf achten. Gibt so viele andere Spiele.
ja wie? Ich kann nicht in Wirklichkeit mit Elektroschock um mich werfe?
Kommt drauf an wo du gerade bist😂
nicht mehr lange dann ist Diversität der neue Stereotyp
Woker mist den keiner intressiert wie immer, es gab solche disskusionen schon immer nicht erst seit heute.
Das ist es was die Welt aus unserer Jugend und dem besten Hobby der Welt macht. Jetzt müssen sich diese Menschen auch noch Gedanken machen ob das was sie spielen auch politisch korrekt ist, bei den Freunden gut ankommt oder sonst irgendwie für Ärger sorgen könnte. Wirklich traurig. Soll doch jeder zocken auf was er Lust hat. Wenn ich Lara Croft spielen will dann bitte… wenn ich den testosteron gesteuerten Berseker spielen will… dann bitte. Wenn ich nen pinkes Einhorn in ner Regenbogenwelt sein will…dann bitte. Aber bitte lasst es nicht weiter dazu kommen das man aus Zwang andere Spiele spielt.