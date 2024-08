Gaming: Kein Spiel zu den Olympischen Spielen

Mario & Sonic gehören seit Jahren zu den Olympischen Spielen. Begleitet werden die Wettbewerbe für gewöhnlich durch ein Spiel, bei dem sich die beiden Gaming-Ikonen ganz besonders sportlich zeigen. Wer bereits auf ein Spiel zu Paris 2024 hoffte, geht allerdings leer aus.

Wie Entwickler Lee Cocker via X/Twitter mitteilte, sei Mario & Sonic at the Olympic Games in der Ausgabe Tokio 2020 das letzte Spiel dieser Art gewesen und er muss es ja wissen, war er bis weilen an allen Spielen dieser Art beteiligt.

Aus dem Post geht zunächst nicht hervor, weshalb es kein Mario & Sonic-Spiel zu Olympia 2024 geben wird, doch ein Bericht von Eurogamer legt dar, dass das IOC die Lizenzvereinbarung mit Nintendo und SEGA nicht verlängert habe. Dem Eurogamer verriet Cocker schließlich auch, dass das IOC wohl andere Optionen prüfen wollte, etwa neue Partner sowie NFTs und E-Sport.

Cocker zufolge scheint das IOC auf diese Weise wieder mehr Kontrolle über Spiele zu Olympia gewinnen und natürlich entsprechend auch mehr Geld verdienen zu wollen.