Gaming: „Kein vernünftiger Mensch würde ablehnen“ – Millionenangebot lockt Xbox-VP zu KI-Unternehmen

Jared Palmer aus dem Engineering-Bereich hat Microsoft offenbar nach einem außergewöhnlich hohen Angebot eines KI-Unternehmens verlassen.
Dabei wird ausdrücklich klargestellt, dass die betreffende Person nicht die gesamte Engineering-Abteilung von Xbox leitete.
Dem Bericht zufolge wurde dem ehemaligen Xbox-Manager ein Angebot in Millionenhöhe unterbreitet, das als praktisch nicht ablehnbar beschrieben wird.
„Ein Xbox-VP im Engineering – nicht der Leiter des Engineerings – ist kürzlich gegangen, weil ihm ein mit absurden Mengen an Venture Capital finanziertes KI-Unternehmen ein Millionenangebot gemacht hat, das kein vernünftiger Mensch ablehnen würde.“
Der Wechsel soll demnach weniger mit internen Entwicklungen bei Xbox als vielmehr mit den derzeit außergewöhnlich hohen Investitionen und Vergütungspaketen innerhalb der KI-Branche zusammenhängen.
Jez Corden, der Verfasser der ursprünglichen Aussage, warnt deshalb auch davor, aus dem Abgang eine größere Geschichte über die Situation bei Xbox abzuleiten.
„Hier gibt es keine Geschichte – vielleicht abgesehen davon, dass KI derzeit in einer völligen Fantasiewelt operiert.“
Wie hoch die tatsächliche Vergütung ausfällt, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.
Entsprechend lässt sich aus dem Personalwechsel allein keine Aussage über strukturelle Veränderungen innerhalb der Xbox-Engineering-Organisation ableiten.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja, würde wohl jeder so machen bei den Summen 😅
Bei der KI ist sowieso alles außer Rand und Band. Mal sehen, wie lange der Hype da noch anhält. Leider fürchte ich, dass die Blase nicht so bald platzen wird, weil bei dem Thema auch das Militär aller Länder mitfiebert und die besten Tötungsmaschinen natürlich auch mit KI laufen werden. Da darf niemand das Wettrüsten verpennen.
Was ich für die nächste XBox hoffe ist, dass der Weggang von Palmer keine technischen Nachteile mit sich bringen wird. Das wäre echt schade, weil die Hardware von Microsoft bis auf den elenden Stickdrift bei den Controllern immer prima war.
Ja das liebe Geld 💸💰😅😂