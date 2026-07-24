Gaming: „Kein vernünftiger Mensch würde ablehnen“ – Millionenangebot lockt Xbox-VP zu KI-Unternehmen

Xbox verliert einen Engineering-VP: Ein KI-Unternehmen soll ihm ein Millionenangebot gemacht haben.

Jared Palmer aus dem Engineering-Bereich hat Microsoft offenbar nach einem außergewöhnlich hohen Angebot eines KI-Unternehmens verlassen.

Dabei wird ausdrücklich klargestellt, dass die betreffende Person nicht die gesamte Engineering-Abteilung von Xbox leitete.

Dem Bericht zufolge wurde dem ehemaligen Xbox-Manager ein Angebot in Millionenhöhe unterbreitet, das als praktisch nicht ablehnbar beschrieben wird.

„Ein Xbox-VP im Engineering – nicht der Leiter des Engineerings – ist kürzlich gegangen, weil ihm ein mit absurden Mengen an Venture Capital finanziertes KI-Unternehmen ein Millionenangebot gemacht hat, das kein vernünftiger Mensch ablehnen würde.“

Der Wechsel soll demnach weniger mit internen Entwicklungen bei Xbox als vielmehr mit den derzeit außergewöhnlich hohen Investitionen und Vergütungspaketen innerhalb der KI-Branche zusammenhängen.

Jez Corden, der Verfasser der ursprünglichen Aussage, warnt deshalb auch davor, aus dem Abgang eine größere Geschichte über die Situation bei Xbox abzuleiten.

„Hier gibt es keine Geschichte – vielleicht abgesehen davon, dass KI derzeit in einer völligen Fantasiewelt operiert.“

Wie hoch die tatsächliche Vergütung ausfällt, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Entsprechend lässt sich aus dem Personalwechsel allein keine Aussage über strukturelle Veränderungen innerhalb der Xbox-Engineering-Organisation ableiten.