Gaming: Keine sozialen Medien unter 13? EU prüft neue Regeln für Kinder im Internet

Die Europäische Union bereitet neue Regeln vor, die den Zugang von Kindern zu sozialen Medien stärker einschränken könnten. Grundlage dafür sind Empfehlungen eines Expertengremiums zum Schutz von Kindern im Internet.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, dass die Europäische Kommission nach der Sommerpause einen entsprechenden Vorschlag vorlegen will. Die angekündigten Maßnahmen sind jedoch noch kein geltendes Recht und müssen zunächst offiziell vorgestellt sowie vom Europäischen Parlament und den EU-Mitgliedstaaten bestätigt werden.
Das Expertengremium empfiehlt mehrere Schritte für einen besseren Schutz junger Nutzer
- Kinder unter drei Jahren sollen keine Bildschirmzeit erhalten.
- Kinder unter 13 Jahren sollen das Internet und soziale Medien nur unter Aufsicht nutzen.
- Plattformbetreiber sollen nachweisen müssen, dass ihre Dienste für Kinder sicher gestaltet sind, bevor junge Nutzer Zugriff erhalten.
Ein zentraler Punkt der Diskussion ist die Verantwortung der sozialen Netzwerke. Unternehmen sollen stärker verpflichtet werden, Risiken für Kinder bereits bei der Entwicklung ihrer Plattformen zu berücksichtigen.
Sollte die EU-Kommission die Empfehlungen umsetzen und die notwendigen politischen Mehrheiten erhalten, könnten sich die Vorgaben für Social-Media-Plattformen und den Umgang mit jungen Nutzern in Europa deutlich verändern. Bis dahin handelt es sich jedoch lediglich um geplante Maßnahmen und noch nicht um verbindliche Regeln.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
… lieber für Ü60 prüfen.
Social Media ist sowieso der letzte Mist, die Eltern sollten Kindern den Gebrauch untersagen.
Nur das die meist die Letzten sind die das interessiert 🙁
Ist schon ok ,aber nicht wirklich sinnvoll.
Die sollten lieber die ganzen „Likes“, „Abos“ , Follower“ und „Klickzahlen“ abschaffen, denn dann wird das Internet massiv entschlackt ,was unnütze Videos angeht.
Außerdem wollen doch die meisten mit ihren Videos Geld machen…
Definitiv begrenzen.
1 Stunde am Tag , das sollte ausreichen. Wenn ich die Kinder und Jugendlichen hier sehe, dann tun die mir die Leid. Seine Kindheit vor einem Smartphone verschwendet.
Finde es sinnvoll aber die Kinder wachsen halt so auf .
Richtig so! Am besten den ganzen Mist abschaffen. Die Kids werden dich regelrecht zugemüllt mit Werbung oder falschen inhalten
Vor allem sollten sie vor TikTok geschützt werden. Was da schon für Kinder zu Schaden gekommen sind, durch irgendwelche dummen Challenges
Instagram, Tik Tok, Facebook…alles der selbe Mist unter einer anderen Farbe. Kinder verbringen definitiv viel zu viel Zeit dort aber die meisten Eltern sind dort ja genauso aktiv, deswegen nehmen sie das nicht ernst genug.
Und ein weiteres Problem ist, dass in den Schulen zu wenig über die Gefahren von Social Media und einen gesunden Umgang mit dem Internet gesprochen wird. Hauptsache man hat heute noch immer Religionsunterricht an den Schulen. 🤦♀️