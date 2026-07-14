Gaming: Keine sozialen Medien unter 13? EU prüft neue Regeln für Kinder im Internet

EU arbeitet an neuen Altersregeln für Social Media: Kinder sollen künftig besser geschützt werden.

Die Europäische Union bereitet neue Regeln vor, die den Zugang von Kindern zu sozialen Medien stärker einschränken könnten. Grundlage dafür sind Empfehlungen eines Expertengremiums zum Schutz von Kindern im Internet.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, dass die Europäische Kommission nach der Sommerpause einen entsprechenden Vorschlag vorlegen will. Die angekündigten Maßnahmen sind jedoch noch kein geltendes Recht und müssen zunächst offiziell vorgestellt sowie vom Europäischen Parlament und den EU-Mitgliedstaaten bestätigt werden.

Das Expertengremium empfiehlt mehrere Schritte für einen besseren Schutz junger Nutzer

Kinder unter drei Jahren sollen keine Bildschirmzeit erhalten.

Kinder unter 13 Jahren sollen das Internet und soziale Medien nur unter Aufsicht nutzen.

Plattformbetreiber sollen nachweisen müssen, dass ihre Dienste für Kinder sicher gestaltet sind, bevor junge Nutzer Zugriff erhalten.

Ein zentraler Punkt der Diskussion ist die Verantwortung der sozialen Netzwerke. Unternehmen sollen stärker verpflichtet werden, Risiken für Kinder bereits bei der Entwicklung ihrer Plattformen zu berücksichtigen.

Sollte die EU-Kommission die Empfehlungen umsetzen und die notwendigen politischen Mehrheiten erhalten, könnten sich die Vorgaben für Social-Media-Plattformen und den Umgang mit jungen Nutzern in Europa deutlich verändern. Bis dahin handelt es sich jedoch lediglich um geplante Maßnahmen und noch nicht um verbindliche Regeln.