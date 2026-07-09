Gaming: KI in Spielen spaltet die Community – Steam-Spieler zeigen überraschend hohe Akzeptanz

Wie stehen Spieler eigentlich zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Videospielen? Eine neue Umfrage unter Steam-Nutzern zeigt, dass die Community dem Thema deutlich differenzierter gegenübersteht, als oft angenommen.
Laut einer Befragung von GameDiscoverCo mit rund 3.800 Steam-Spielern haben 43 Prozent angegeben, dass sie mit KI in Spielen vollständig einverstanden sind. Weitere 25,6 Prozent stehen dem Thema neutral gegenüber.
Gleichzeitig bleibt die Skepsis groß: 31,4 Prozent der Befragten haben eine negative Einstellung gegenüber KI in Videospielen. 8,1 Prozent erklärten sogar, dass sie grundsätzlich kein Spiel spielen würden, das KI verwendet.
Besonders interessant ist, dass die Akzeptanz stark vom Einsatzgebiet abhängt. Viele Spieler stehen KI-Unterstützung beispielsweise bei technischen Bereichen wie Programmierung deutlich offener gegenüber.
Deutlich kontroverser werden hingegen KI-generierte Inhalte wie Grafiken, Synchronisationen oder Story-Elemente bewertet. Gerade bei kreativen Bereichen spielen Fragen rund um Qualität, Authentizität und den Einfluss auf Entwickler eine größere Rolle.
Die Ergebnisse zeigen damit weniger eine klare Ablehnung oder Zustimmung, sondern eine unterschiedliche Bewertung, je nachdem, wie KI innerhalb eines Spiels eingesetzt wird.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wird verschwimmen. Irgendwann kommt es eh still und heimlich. Kaum jemand wird es bemerken.
Vielleicht ist es schon präsenter als viele aktuell meinen.
Davon gehe ich sogar aus.
Zwar ein nicht ganz passendes Beispiel, dennoch:
Fleisch ist das beste Gemüse. Der Enders Grill muss brennen. Habe meinen Bruder mal einen Veggie Burger einer großen Kette untergejubelt. So aus Spaß. Er dachte es sei ein neuer Burger. Fand er super, hat aber kein Stück gemerkt, dass er ohne Fleisch war 🤣
So ähnlich wird es mit KI sein.
Lustig, dieses „Experiment“ habe ich mit Nuggets bei beim Neffen gemacht. Übrigens mit dem selben Ergebnis.😅
Ki ist schon fast überall aber wie die Playstation fanboys geschimpft haben wegen Asha.
Geschimpft wird doch wirklich immer irgendwo über irgendwas. Schau mal gerade aus deinem Fenster, du findest sicherlich irgendeinen Nachbarn der sich gerade über irgendetwas abfuckt 😉
KI ist halt die Zukunft. Und alle die meinen das die „KI Blase“ irgendwann platzt können lange warten. Das ding ist Heute schon viel zu Krass in den Markt, egal ob im Beruflichen oder Privatem integriert als wenn das einfach so mir nichts dir nichts wieder verschwindet.
Verschwinden werden nur wir nicht die ki. So schnell wie das alles voran schreitet und vor allem was für Leute dahinter stehen… Wir haben doch schon längst die Kontrolle verloren.
Die Leute tun so als hätten sie mit KI ein Problem, es ist ihnen aber egal wo die Texturen sonst herkommen… Oder unter welchen Umständen.
Es erinnert mich an die Photoshop-Hatewelle – alle haben mitgemacht weil sie sich als Gutmenschen präsentieren wollen weil es „in“ ist, aber wenn das Bild nicht perfekt ist benutzen sie alle Filter.
ABei den ersten Eisenbahnen hieß es, der Mensch wäre für diese unfassbare Geschwindigkeit nicht gemacht.
Bei den ersten Flugzeugen hieß es, der Mensch sei nicht zum Fliegen geeignet.
Heute klappt alles und zehn Male so schnell. Alles vollkommen normal.
Mit KI wird es auch so sein. Das wird alles vollkommen normal sein. Schon die nächste Generation von uns wird sich fragen warum wir uns deswegen ins Hemd machten.
Gerade bei synchronistsionen wäre es ein erheblicher Vorteil.
Allerdings müsste man hier echt fair vorgehen.
Bei Studios die bisher ne Sync hatte keine KI, bei denen die bisher keine hatten doch. Den Sprecher selbst sollte es eigentlich relativ wenig interessierten ob er nun englisch Deutsch oder suaheli spricht. Er wurde ja fürs Sprechen bezahlt.
Kritisch ist es nur wenn man eben ne Sync dabei ei spart die man sonst eh gemacht hätte.
Bitte bloß nicht noch mehr seelenlose ki Stimmen. Dann lieber im original spielen. Guck dir doch an was Amazon da mit ihrem ki Müll gerade so verzapft 😂 das ist ne Katastrophe.
Und vor allem leidet die synchron Sprecher Industrie da auch sehr drunter.
Hochwertige Produktionen werden weiterhin auf Menschen setzen, aber man sieht ja an den Reaktionen im Store und selbst hier wenn mal keine deutsche Syncro da ist.
Soll man dem Spieler einfach die Wahl zwischen Original und KI lassen und gut ist.
Der Tag wird kommen, wo ein Spiel heraus kommt was eine Qualität von GTA 6 hat und es nur von KI gemacht wurde.
KI ist sicher schon ein sehr wichtiger Bestandteil der Spieleentwicklung, wenn man diese anständig nutzen kann, habe ich auch nichts dagegen.
Es kommt doch auch darauf an wie man die KI in der Entwicklung nutzt. Erstelle ich einen Prompt mit dem Ziel alles von der KI machen zu lassen? Oder nutze ich die KI um Unterstützung bei langwierigen Aufgaben wie Rechtschreibkontrollen zu nutzen. Selbst wenn ich eine Textur per KI erstelle, ist das in meinen Augen in Ordnung. Es muss halt immer gewährleistet werden, das ein Mensch die Kontrolle und Aufsicht besitzt.
Lieber ein KI Synchronisation als gar keine. Wenn mir bei GTA eine KI denn Text vorlesen würde würde ich mir das Spiel auch kaufen. Und nein ich bin nicht generell für KI aber wenn der Entwickler sowieso keine Synchronisation machen will gehen ja auch keine Jobs verloren. In der Entwicklung von komplexen Spiel wäre eine KI zur Fehlerbehebung auch nicht schlecht. Zum Erstellen von Spielen Sollte die Kreativität von Entwicklern immer Vorrang haben
Nochmal solange ein Spiel Spass macht und fun ist, wen interessiert da ob KI geholfen hat?