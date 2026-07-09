Gaming: KI in Spielen spaltet die Community – Steam-Spieler zeigen überraschend hohe Akzeptanz

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Programmieren ja, Stimmen und Kunst nein: So denken Steam-Spieler über KI im Gaming.

Wie stehen Spieler eigentlich zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Videospielen? Eine neue Umfrage unter Steam-Nutzern zeigt, dass die Community dem Thema deutlich differenzierter gegenübersteht, als oft angenommen.

Laut einer Befragung von GameDiscoverCo mit rund 3.800 Steam-Spielern haben 43 Prozent angegeben, dass sie mit KI in Spielen vollständig einverstanden sind. Weitere 25,6 Prozent stehen dem Thema neutral gegenüber.

Gleichzeitig bleibt die Skepsis groß: 31,4 Prozent der Befragten haben eine negative Einstellung gegenüber KI in Videospielen. 8,1 Prozent erklärten sogar, dass sie grundsätzlich kein Spiel spielen würden, das KI verwendet.

Besonders interessant ist, dass die Akzeptanz stark vom Einsatzgebiet abhängt. Viele Spieler stehen KI-Unterstützung beispielsweise bei technischen Bereichen wie Programmierung deutlich offener gegenüber.

Deutlich kontroverser werden hingegen KI-generierte Inhalte wie Grafiken, Synchronisationen oder Story-Elemente bewertet. Gerade bei kreativen Bereichen spielen Fragen rund um Qualität, Authentizität und den Einfluss auf Entwickler eine größere Rolle.

Die Ergebnisse zeigen damit weniger eine klare Ablehnung oder Zustimmung, sondern eine unterschiedliche Bewertung, je nachdem, wie KI innerhalb eines Spiels eingesetzt wird.

Quelle
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18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Haen 18010 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.07.2026 - 17:33 Uhr

    Das wird verschwimmen. Irgendwann kommt es eh still und heimlich. Kaum jemand wird es bemerken.

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      • Haen 18010 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.07.2026 - 18:05 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Davon gehe ich sogar aus.
        Zwar ein nicht ganz passendes Beispiel, dennoch:
        Fleisch ist das beste Gemüse. Der Enders Grill muss brennen. Habe meinen Bruder mal einen Veggie Burger einer großen Kette untergejubelt. So aus Spaß. Er dachte es sei ein neuer Burger. Fand er super, hat aber kein Stück gemerkt, dass er ohne Fleisch war 🤣
        So ähnlich wird es mit KI sein.

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        • Mr Poppell 122640 XP Man-at-Arms Silber | 09.07.2026 - 21:41 Uhr
          Antwort auf Haen

          Lustig, dieses „Experiment“ habe ich mit Nuggets bei beim Neffen gemacht. Übrigens mit dem selben Ergebnis.😅

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  2. Cicci 35870 XP Bobby Car Raser | 09.07.2026 - 17:40 Uhr

    Ki ist schon fast überall aber wie die Playstation fanboys geschimpft haben wegen Asha.

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    • Sagitari GER 17310 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 09.07.2026 - 17:44 Uhr
      Antwort auf Cicci

      Geschimpft wird doch wirklich immer irgendwo über irgendwas. Schau mal gerade aus deinem Fenster, du findest sicherlich irgendeinen Nachbarn der sich gerade über irgendetwas abfuckt 😉

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  3. Sagitari GER 17310 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 09.07.2026 - 17:42 Uhr

    KI ist halt die Zukunft. Und alle die meinen das die „KI Blase“ irgendwann platzt können lange warten. Das ding ist Heute schon viel zu Krass in den Markt, egal ob im Beruflichen oder Privatem integriert als wenn das einfach so mir nichts dir nichts wieder verschwindet.

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    • HungryVideoGameNerd 167505 XP First Star Onyx | 09.07.2026 - 17:53 Uhr
      Antwort auf Sagitari GER

      Verschwinden werden nur wir nicht die ki. So schnell wie das alles voran schreitet und vor allem was für Leute dahinter stehen… Wir haben doch schon längst die Kontrolle verloren.

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  4. Ash2X 353020 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.07.2026 - 17:44 Uhr

    Die Leute tun so als hätten sie mit KI ein Problem, es ist ihnen aber egal wo die Texturen sonst herkommen… Oder unter welchen Umständen.
    Es erinnert mich an die Photoshop-Hatewelle – alle haben mitgemacht weil sie sich als Gutmenschen präsentieren wollen weil es „in“ ist, aber wenn das Bild nicht perfekt ist benutzen sie alle Filter.

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    • Haen 18010 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.07.2026 - 17:58 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      ABei den ersten Eisenbahnen hieß es, der Mensch wäre für diese unfassbare Geschwindigkeit nicht gemacht.
      Bei den ersten Flugzeugen hieß es, der Mensch sei nicht zum Fliegen geeignet.
      Heute klappt alles und zehn Male so schnell. Alles vollkommen normal.
      Mit KI wird es auch so sein. Das wird alles vollkommen normal sein. Schon die nächste Generation von uns wird sich fragen warum wir uns deswegen ins Hemd machten.

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  5. oldGamer 219580 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.07.2026 - 17:45 Uhr

    Gerade bei synchronistsionen wäre es ein erheblicher Vorteil.
    Allerdings müsste man hier echt fair vorgehen.
    Bei Studios die bisher ne Sync hatte keine KI, bei denen die bisher keine hatten doch. Den Sprecher selbst sollte es eigentlich relativ wenig interessierten ob er nun englisch Deutsch oder suaheli spricht. Er wurde ja fürs Sprechen bezahlt.
    Kritisch ist es nur wenn man eben ne Sync dabei ei spart die man sonst eh gemacht hätte.

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    • HungryVideoGameNerd 167505 XP First Star Onyx | 09.07.2026 - 17:56 Uhr
      Antwort auf oldGamer

      Bitte bloß nicht noch mehr seelenlose ki Stimmen. Dann lieber im original spielen. Guck dir doch an was Amazon da mit ihrem ki Müll gerade so verzapft 😂 das ist ne Katastrophe.
      Und vor allem leidet die synchron Sprecher Industrie da auch sehr drunter.

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    • Ash2X 353020 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.07.2026 - 18:02 Uhr
      Antwort auf oldGamer

      Hochwertige Produktionen werden weiterhin auf Menschen setzen, aber man sieht ja an den Reaktionen im Store und selbst hier wenn mal keine deutsche Syncro da ist.
      Soll man dem Spieler einfach die Wahl zwischen Original und KI lassen und gut ist.

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  6. nexus258 66350 XP Romper Domper Stomper | 09.07.2026 - 17:51 Uhr

    Der Tag wird kommen, wo ein Spiel heraus kommt was eine Qualität von GTA 6 hat und es nur von KI gemacht wurde.

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  7. Katanameister 492440 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 09.07.2026 - 18:00 Uhr

    KI ist sicher schon ein sehr wichtiger Bestandteil der Spieleentwicklung, wenn man diese anständig nutzen kann, habe ich auch nichts dagegen.

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  8. faktencheck 219740 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.07.2026 - 18:29 Uhr

    Es kommt doch auch darauf an wie man die KI in der Entwicklung nutzt. Erstelle ich einen Prompt mit dem Ziel alles von der KI machen zu lassen? Oder nutze ich die KI um Unterstützung bei langwierigen Aufgaben wie Rechtschreibkontrollen zu nutzen. Selbst wenn ich eine Textur per KI erstelle, ist das in meinen Augen in Ordnung. Es muss halt immer gewährleistet werden, das ein Mensch die Kontrolle und Aufsicht besitzt.

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  9. xbox one X 18045 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.07.2026 - 18:33 Uhr

    Lieber ein KI Synchronisation als gar keine. Wenn mir bei GTA eine KI denn Text vorlesen würde würde ich mir das Spiel auch kaufen. Und nein ich bin nicht generell für KI aber wenn der Entwickler sowieso keine Synchronisation machen will gehen ja auch keine Jobs verloren. In der Entwicklung von komplexen Spiel wäre eine KI zur Fehlerbehebung auch nicht schlecht. Zum Erstellen von Spielen Sollte die Kreativität von Entwicklern immer Vorrang haben

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  10. Uglycoyote 33535 XP Bobby Car Geisterfahrer | 09.07.2026 - 21:57 Uhr

    Nochmal solange ein Spiel Spass macht und fun ist, wen interessiert da ob KI geholfen hat?

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