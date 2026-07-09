Gaming: KI in Spielen spaltet die Community – Steam-Spieler zeigen überraschend hohe Akzeptanz

Programmieren ja, Stimmen und Kunst nein: So denken Steam-Spieler über KI im Gaming.

Wie stehen Spieler eigentlich zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Videospielen? Eine neue Umfrage unter Steam-Nutzern zeigt, dass die Community dem Thema deutlich differenzierter gegenübersteht, als oft angenommen.

Laut einer Befragung von GameDiscoverCo mit rund 3.800 Steam-Spielern haben 43 Prozent angegeben, dass sie mit KI in Spielen vollständig einverstanden sind. Weitere 25,6 Prozent stehen dem Thema neutral gegenüber.

Gleichzeitig bleibt die Skepsis groß: 31,4 Prozent der Befragten haben eine negative Einstellung gegenüber KI in Videospielen. 8,1 Prozent erklärten sogar, dass sie grundsätzlich kein Spiel spielen würden, das KI verwendet.

Besonders interessant ist, dass die Akzeptanz stark vom Einsatzgebiet abhängt. Viele Spieler stehen KI-Unterstützung beispielsweise bei technischen Bereichen wie Programmierung deutlich offener gegenüber.

Deutlich kontroverser werden hingegen KI-generierte Inhalte wie Grafiken, Synchronisationen oder Story-Elemente bewertet. Gerade bei kreativen Bereichen spielen Fragen rund um Qualität, Authentizität und den Einfluss auf Entwickler eine größere Rolle.

Die Ergebnisse zeigen damit weniger eine klare Ablehnung oder Zustimmung, sondern eine unterschiedliche Bewertung, je nachdem, wie KI innerhalb eines Spiels eingesetzt wird.