Gaming: Knackt historischen Rekord: Weltweite Umsätze überschreiten 200 Milliarden Dollar

Rekordjahr für Gaming – aber die Branche zeigt gleichzeitig eine Schattenseite.

Die globale Videospielindustrie hat im Jahr 2025 einen historischen Meilenstein erreicht.

Laut aktuellen Zahlen wurde erstmals die Marke von über 200 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz überschritten, konkret rund 201,6 Milliarden Dollar.

Das größte Segment bleibt weiterhin das Mobile Gaming mit einem Umsatz von etwa 113,3 Milliarden Dollar. Damit macht der mobile Markt mehr als die Hälfte des gesamten Branchenvolumens aus.

Parallel dazu verzeichnete der PC-Bereich das stärkste Wachstum. Mit einem Plus von rund 12 Prozent stieg der Umsatz auf etwa 43,6 Milliarden Dollar.

Auch der Konsolenmarkt legte zu und erreichte etwa 44,7 Milliarden Dollar.

Trotz dieser Rekordwerte steht die Branche weiterhin unter Druck. Besonders auffällig ist, dass gleichzeitig zahlreiche Unternehmen mit Entlassungen und Umstrukturierungen zu kämpfen haben. Wachstum und wirtschaftliche Unsicherheit existieren damit parallel.

Ein weiterer zentraler Trend: Der Großteil der Einnahmen stammt nicht aus neuen Releases, sondern aus etablierten Marken, Live-Service-Spielen, digitalen Verkäufen, Abonnements und In-Game-Käufen. Neue IPs spielen im Gesamtbild weiterhin eine deutlich kleinere Rolle als bestehende Franchises.

Die Zahlen zeigen damit eine Branche, die wirtschaftlich stärker ist als je zuvor – gleichzeitig aber strukturell stark auf wenige große Einnahmequellen und etablierte Marken angewiesen bleibt.