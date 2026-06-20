Gaming: Knackt historischen Rekord: Weltweite Umsätze überschreiten 200 Milliarden Dollar

Die globale Videospielindustrie hat im Jahr 2025 einen historischen Meilenstein erreicht.
Laut aktuellen Zahlen wurde erstmals die Marke von über 200 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz überschritten, konkret rund 201,6 Milliarden Dollar.
Das größte Segment bleibt weiterhin das Mobile Gaming mit einem Umsatz von etwa 113,3 Milliarden Dollar. Damit macht der mobile Markt mehr als die Hälfte des gesamten Branchenvolumens aus.
Parallel dazu verzeichnete der PC-Bereich das stärkste Wachstum. Mit einem Plus von rund 12 Prozent stieg der Umsatz auf etwa 43,6 Milliarden Dollar.
Auch der Konsolenmarkt legte zu und erreichte etwa 44,7 Milliarden Dollar.
Trotz dieser Rekordwerte steht die Branche weiterhin unter Druck. Besonders auffällig ist, dass gleichzeitig zahlreiche Unternehmen mit Entlassungen und Umstrukturierungen zu kämpfen haben. Wachstum und wirtschaftliche Unsicherheit existieren damit parallel.
Ein weiterer zentraler Trend: Der Großteil der Einnahmen stammt nicht aus neuen Releases, sondern aus etablierten Marken, Live-Service-Spielen, digitalen Verkäufen, Abonnements und In-Game-Käufen. Neue IPs spielen im Gesamtbild weiterhin eine deutlich kleinere Rolle als bestehende Franchises.
Die Zahlen zeigen damit eine Branche, die wirtschaftlich stärker ist als je zuvor – gleichzeitig aber strukturell stark auf wenige große Einnahmequellen und etablierte Marken angewiesen bleibt.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der Markt steht schon deswegen unter Druck weil die Aktionäre alle Gewinn möchten, und das nächste Fortnite/Roblox/GTA/Minecraft erwarten.
Die Welt entwickelt sich immer mehr zum gaming Planet 😅 krass wieviel mobil gespielt wird 😳
Gut sehen ist auch das der Konsolenmarkt immer noch größer ist als der PC Markt oder zumindest gleich auf sind denn hier wird des öfteren erläutert das der PC -Markt größer sei als der Konsolenmarkt was einfach nicht bzw. noch nicht stimmt!
Wird sich alles sicher noch ins Negative ändern die nächsten Jahre, mal abwarten.
Glückwunsch🎉
Danke für Zahlen. 👍
Wahnsinn was er mobile Markt ausmacht.
Ja, mehr als die Hälfte. Bin ja mittlerweile auch schon etwas schuldig da weil ich für Payback manchmal entsprechende Spiele zocke (die alle nicht besonders toll sind, eigentlich nur „Bling Bling“ mit simplen Aufgaben und Zeug was man dann kaufen kann um die später schwierigeren zu schaffen) oder auch mal Microsoft Solitär auf dem Handy zocke.
Krass soviel in mobile Games 😱
Erstens es geht um „Umsatz“ und alles wurde teurer daher auch mehr Umsatz. Zweitens der Löwenanteil ist bei Mobile. Drittens danach kommen in game shops und Abos die den Rest auffangen und Verluste ausgleichen. Viertens bis auf einige asiatische Ausnahmen haben fast alle westlichen Firmen Verluste eingefahren mit Spielen bis auf wenige Ausnahmen, wo tatsächliche Zahlen noch ausstehenden. Gerade was „Umsatz“ in in game shops, live Service games und bei Mobile angeht, spiegelt wieder warum Sony so hartnäckig versucht hat an Live Service Games festzuhalten trotz einem Flop nach dem anderen. Die eigentlichen Spiele spielen kaum eine Rolle. Und 12% Zuwachs beim Umsatz, wenn zuvor im Gesamtjahr die Preise um 10+% erhöht worden sind bei mir kein Grund zum jubeln. Die Preiserhöhungen wurde hier komplett außer acht gelassen und wenn eingerechnet und abgezogen zeigen ein anderes Bild.
Eine gruselige Entwicklung, die nicht auf gute Singleplayerspiele für die Zukunft hoffen lässt.
Ich glaub wenn erstmal der „Kahlschlag“ gemacht wurde, werden die Spiele auch besser werden. Und bis dahin gibt’s ja noch die Asiaten die gerade alles richtig machen.
Wie erwartet beherrscht Tencent mit ihrem krassen mobile Angebot den Markt.
Wie auch immer die das schaffen.
Bin froh bei den Konsolen dazuzugehören.