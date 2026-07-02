Gaming: Kojimas Warnung zur Digitalisierung rückt wieder in den Fokus

Nach Sonys Ankündigung, ab 2028 neue PlayStation-Spiele ausschließlich digital anzubieten, erhält eine Warnung von Hideo Kojima aus dem Jahr 2021 neue Aufmerksamkeit. Der Videospieldesigner äußerte damals seine Sorge, dass Nutzer in einer vollständig digitalen Zukunft die Kontrolle über ihre gekauften Inhalte verlieren könnten.

Kojima schrieb, dass digitale Inhalte irgendwann nicht mehr aus eigener Initiative im Besitz der Nutzer sein könnten. Seiner Ansicht nach könne der Zugriff darauf plötzlich eingeschränkt werden, wenn sich die Welt, ein Land, eine Regierung, gesellschaftliche Ansichten oder Trends grundlegend verändern oder es zu größeren Zwischenfällen kommt.

Er warnte außerdem davor, dass Menschen dann möglicherweise nicht mehr frei auf Filme, Bücher, Musik oder andere Medien zugreifen können, die sie über Jahre hinweg liebgewonnen haben. Genau diese Entwicklung bereite ihm Sorgen. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um Gier, sondern um die Frage, ob digital erworbene Inhalte langfristig tatsächlich verfügbar bleiben.

Die Aussagen des Metal-Gear- und Death-Stranding-Schöpfers werden nun erneut diskutiert, nachdem Sony angekündigt hat, ab Januar 2028 auf neue physische PlayStation-Spiele zu verzichten und ausschließlich digitale Versionen anzubieten. Bereits veröffentlichte Disc-Spiele sowie Titel, die bis dahin noch physisch erscheinen, sind von der Umstellung nicht betroffen.

Die Entscheidung hat die Debatte über digitales Eigentum, den Erhalt von Videospielen und die langfristige Verfügbarkeit gekaufter Inhalte erneut angefacht. Kojimas mehrere Jahre alte Warnung wirkt vor diesem Hintergrund heute aktueller denn je.