Gaming: Kojimas Warnung zur Digitalisierung rückt wieder in den Fokus

Nach Sonys Ankündigung, ab 2028 neue PlayStation-Spiele ausschließlich digital anzubieten, erhält eine Warnung von Hideo Kojima aus dem Jahr 2021 neue Aufmerksamkeit. Der Videospieldesigner äußerte damals seine Sorge, dass Nutzer in einer vollständig digitalen Zukunft die Kontrolle über ihre gekauften Inhalte verlieren könnten.
Kojima schrieb, dass digitale Inhalte irgendwann nicht mehr aus eigener Initiative im Besitz der Nutzer sein könnten. Seiner Ansicht nach könne der Zugriff darauf plötzlich eingeschränkt werden, wenn sich die Welt, ein Land, eine Regierung, gesellschaftliche Ansichten oder Trends grundlegend verändern oder es zu größeren Zwischenfällen kommt.
Er warnte außerdem davor, dass Menschen dann möglicherweise nicht mehr frei auf Filme, Bücher, Musik oder andere Medien zugreifen können, die sie über Jahre hinweg liebgewonnen haben. Genau diese Entwicklung bereite ihm Sorgen. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um Gier, sondern um die Frage, ob digital erworbene Inhalte langfristig tatsächlich verfügbar bleiben.
Die Aussagen des Metal-Gear- und Death-Stranding-Schöpfers werden nun erneut diskutiert, nachdem Sony angekündigt hat, ab Januar 2028 auf neue physische PlayStation-Spiele zu verzichten und ausschließlich digitale Versionen anzubieten. Bereits veröffentlichte Disc-Spiele sowie Titel, die bis dahin noch physisch erscheinen, sind von der Umstellung nicht betroffen.
Die Entscheidung hat die Debatte über digitales Eigentum, den Erhalt von Videospielen und die langfristige Verfügbarkeit gekaufter Inhalte erneut angefacht. Kojimas mehrere Jahre alte Warnung wirkt vor diesem Hintergrund heute aktueller denn je.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich glaube bis 2028 war oder ist jeder selbst gefragt, sich eine Retail Bibliothek für den Fall der Fälle anzulegen oder auch nicht, seien es Spiele oder Filme. Denn der Trend war ja für jeden seit langer Zeit absehbar. Dafür braucht man bisschen Platz, dass stimmt, aber so viel nun auch wieder nicht, wenn man sagen wir mal ca. 100-200 Games max und Filme / Serien anschafft. Dann kann man als Besitzer jeder Zeit seine Lieblinge auch komplett offline spielen oder schauen. Parallel bleibt oder wächst auch die digitale Bibliothek. Oder das Retail-Sammeln sein lassen und ggf. dann auf den Gebrauchtmarkt vertrauen, wo es ältere Schätzchen, die digital nicht mehr bestehen dürfen, noch zu hohen Preisen geben wird. Denn man wird die Hersteller nicht zu Retailreleases zwingen können, trotz aller Warnungen.
Ab 2028 ist die Richtung im Gaming Sektor klar, wobei Nintendo noch länger brauchen wird, da ist der Retail-Anteil noch recht hoch. Der UHD Markt ist zuletzt aber gestiegen, weil Leuten das Streaming doch von Zeit zu Zeit auf den Keks geht. Blurays gehen aber stetig runter.
Die vollständige Digitalisierung der Distribution wird Gaming so unendlich teuer machen. 😬
Ich glaube den meisten ist gar nicht bewusst was das alles mit sich zieht.
Das ist definitiv zu befürchten, weil sie damit den Gebrauchtmarkt komplett eindämmen. Dann werden auch Store-Sales seltener oder schlechter, und die Releases teuerer.
Es werden Klagen kommen. EU regelt. Zumindest wird es vor Gericht landen. Irgendwer klagt schon.
Solange Keyseller unerwünscht sind wird das hier irgendwann Probleme geben.
Schade. Ich bin früher gerne mal durch die Läden gestromert und habe mir dort die Spiele gekauft, neu oder gebraucht. Der entsprechende Schwatz mit den Landeninhabern hat mir dann auch den ein oder anderen tollen Tipp geliefert für Spiele, die ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte.
Wenn dann alles nur noch digital ist fällt das alles weg bzw. ist es ja schon. Und wenn der entsprechende Konzern dann mal hustet wird man unter Umständen seine gekauften Filme, Serien oder Spiele auch mal einfach verlieren, weil die Lizenzen ausgelaufen sind oder was auch immer. Das Recht mal was zu verkaufen hat man mit einer digitalen Spielebibliothek auch nicht mehr.
Keine Aussichten, auf die ich mich freue.
Ich fühle mit dir. War früher sehr oft und gerne in den Märkten unterwegs. Dank online Geschäft, in den letzten Jahren fast gar nicht mehr.
Aber zumindest haben wir uns hier zum schwatzen. 😉
Und da hat er absolut recht. Es kann vieles passieren und schwupps, nichts geht mehr.
Früher müsste man nur einen Stromausfall fürchten.
Was anderes.
Die haben dieses mal massiv Rewards-Punkte gekürzt. Wieder mal.😮💨