Gaming: Konsolenspieler bevorzugen physische Medien

Immer mehr große Spiele werden ausschließlich als digitale Versionen veröffentlicht, insbesondere Indie- und Early-Access-Spiele: Der Verkauf von Spielen per Download hat in den letzten Jahren stark an Marktanteilen gewonnen, sodass mittlerweile etwa 7 von 10 Spielen in Deutschland auf diese Weise gekauft werden.

Im Jahr 2024 stieg der Anteil der Downloads um 8 Prozentpunkte von 60 auf 68 Prozent und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Dementsprechend wurde ein Drittel der Spiele (32 Prozent) auf physischen Datenträgern erworben.

Diese Zahlen wurden heute von game – dem Verband der deutschen Spieleindustrie – auf Basis von Daten veröffentlicht, die von YouGov erhoben wurden.

99 % der PC-Verkäufe sind digital, 44 % auf Konsolen

Insbesondere unter PC-Spielern sind Downloads zum bevorzugten Mittel für den Kauf von Spielen geworden: Fast alle Spiele für PCs, rund 99 Prozent, wurden 2024 digital erworben. Die meisten Konsolenspiele wurden hingegen auf physischen Datenträgern gekauft.

Zwar stieg auch in dieser Kategorie der Anteil der Download-Käufe von 40 Prozent im Jahr 2023 auf 44 Prozent im letzten Jahr, doch entfiel immer noch mehr als die Hälfte der Käufe von Konsolenspielen (56 Prozent) auf physische Datenträger.

Das starke Wachstum des Anteils an Downloads ist zum Teil auf die „Digital-only”-Entwicklung der letzten Jahre zurückzuführen, in der nicht nur Indie-Spiele, sondern seit kurzem auch bestimmte Blockbuster-Titel zunächst oder ausschließlich in digitalen Versionen zum Download veröffentlicht wurden.

Trends wie die Early-Access-Veröffentlichung von Spielen wie „Baldur’s Gate 3” und „Enshrouded” haben dazu geführt, dass Studios für den Erstverkauf vollständig auf den rein digitalen Vertrieb setzen.

Die Download-Käufe erhalten einen zusätzlichen Schub durch die wachsende Beliebtheit digitaler Versionen aktueller Konsolenmodelle, die kein Laufwerk für Datenträger haben und daher kompakter und oft günstiger sind.

„Der Kauf von Spielen als Downloads ist beliebter denn je. Im Vergleich zu den klassischen physischen Medien, die im Einzelhandel erhältlich sind, sind Downloads eine sehr einfache Möglichkeit für Menschen, Spiele zu kaufen. Der Trend zum ausschließlich digitalen Verkauf – sei es von Indie-Spielen, Blockbustern oder seit kurzem auch Early-Access-Spielen – treibt die Verbreitung von Downloads weiter voran“, kommentiert Felix Falk, Geschäftsführer von game. „Gleichzeitig entscheiden sich insbesondere Konsolenspieler nach wie vor für Spiele auf physischen Datenträgern. Diese sind nach wie vor sehr beliebt, beispielsweise als Ergänzung zur Spielesammlung im Regal der Spieler oder als spezielle Limited Editions.“

Die Entscheidung von Videospielern, Spiele über physische Medien oder als Download zu erwerben, hängt nicht nur von der verwendeten Spielplattform ab, sondern auch von ihrem Alter.

In Deutschland sind Download-Käufe besonders in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen verbreitet, die mehr als drei Viertel (77 Prozent) ihrer Spiele für PC oder Konsole als Download kaufen.

Physische Datenträger hingegen sind vor allem bei älteren Spielern beliebt. Im Jahr 2024 kauften Spieler im Alter von 50 bis 59 Jahren fast die Hälfte ihrer PC- und Konsolenspiele (47 Prozent) auf physischen Datenträgern, gegenüber 41 Prozent im Vorjahr.

Das Wachstum des deutschen Spielemarktes kommt 2024 zum Stillstand

Nachdem der deutsche Spielemarkt in den letzten Jahren beispiellose Höhen erreicht hatte, verzeichnete er 2024 einen Rückgang seines Wachstumskurses. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Umsatzerlöse aus Spielen, Spielhardware und Online-Spielediensten in Deutschland auf insgesamt 9,4 Milliarden Euro – ein Rückgang von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders ausgeprägt war dieser Rückgang bei den Käufen von Spielen für PCs, Konsolen und Smartphones (−17 Prozent auf 921 Millionen Euro) sowie bei den Hardware-Käufen (−10 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro).

Entgegen dem allgemeinen Markttrend verzeichneten die Umsätze mit Online-Gaming-Diensten einen zweistelligen Anstieg und stiegen gegenüber 2023 um 12 Prozent auf 965 Millionen Euro.