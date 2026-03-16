Gaming: LEGO PlayStation 1 Set kommt für $160 – Leak

Sony und LEGO bringen die originale PlayStation als exklusives Bausteinset für Sammler und Fans.

Sony und LEGO haben offenbar ein besonderes Set für Fans der klassischen PlayStation 1 in Arbeit. Laut einem Leak soll das Set während der Holiday 2026 Saison erscheinen.

Das Modell orientiert sich an der ursprünglichen PlayStation von 1994 und enthält mindestens einen Controller. Interessant ist, dass die Form des Controllers vermutlich dem Original ohne Analog-Sticks entspricht, also vor der Einführung des DualShock-Controllers.

Das Set umfasst 1.911 Teile, deutlich weniger als vergleichbare Sets wie das Atari 2600-Set (Amazon) mit 2.532 Teilen oder das Nintendo Entertainment System-Set (Amazon) mit 2.646 Teilen. Der Preis soll bei rund 160 US-Dollar liegen, also niedriger als bei den größeren Retro-Konsolen-Sets.

Fans können sich also auf ein detailreiches Sammlerstück freuen, das die Nostalgie der ersten PlayStation aufgreift, diesmal zum Bauen und Ausstellen statt zum Spielen.

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