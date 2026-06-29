Gaming: Lenovo: RAM- und SSD-Preise werden sich nie wieder zurückentwickeln

Der PC-Hersteller Lenovo geht davon aus, dass sich die Preise für RAM und SSD-Speicher langfristig nicht mehr auf frühere Niveaus zurückentwickeln werden. Das Unternehmen äußerte sich dazu im Rahmen einer Präsentation auf der ISC 2026.

Laut Lenovo sollen höhere Speicherpreise künftig zur neuen Normalität werden und sich bis 2030 und darüber hinaus stabil auf einem erhöhten Niveau einpendeln. Eine Rückkehr zu den Preisständen vor 2025 sei demnach nicht zu erwarten.

Selbst trotz steigender Produktionskapazitäten in der Halbleiterindustrie rechnet Lenovo nicht mit einer signifikanten Entspannung. Stattdessen könnten sich die aktuellen Preisstrukturen dauerhaft festsetzen.

Die Aussagen betreffen insbesondere den Markt für RAM und SSDs, der in den vergangenen Jahren bereits mehrfach durch Nachfrageanstiege, Lieferengpässe und technologische Umstellungen unter Druck geraten ist.

Sollte sich diese Einschätzung bestätigen, würde das langfristige Auswirkungen auf PC-Bau, Gaming-Hardware und Konsumelektronik haben, da Speicherkomponenten ein zentraler Kostenfaktor in nahezu allen modernen Geräten sind.