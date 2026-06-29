Gaming: Lenovo: RAM- und SSD-Preise werden sich nie wieder zurückentwickeln

Der PC-Hersteller Lenovo geht davon aus, dass sich die Preise für RAM und SSD-Speicher langfristig nicht mehr auf frühere Niveaus zurückentwickeln werden. Das Unternehmen äußerte sich dazu im Rahmen einer Präsentation auf der ISC 2026.
Laut Lenovo sollen höhere Speicherpreise künftig zur neuen Normalität werden und sich bis 2030 und darüber hinaus stabil auf einem erhöhten Niveau einpendeln. Eine Rückkehr zu den Preisständen vor 2025 sei demnach nicht zu erwarten.
Selbst trotz steigender Produktionskapazitäten in der Halbleiterindustrie rechnet Lenovo nicht mit einer signifikanten Entspannung. Stattdessen könnten sich die aktuellen Preisstrukturen dauerhaft festsetzen.
Die Aussagen betreffen insbesondere den Markt für RAM und SSDs, der in den vergangenen Jahren bereits mehrfach durch Nachfrageanstiege, Lieferengpässe und technologische Umstellungen unter Druck geraten ist.
Sollte sich diese Einschätzung bestätigen, würde das langfristige Auswirkungen auf PC-Bau, Gaming-Hardware und Konsumelektronik haben, da Speicherkomponenten ein zentraler Kostenfaktor in nahezu allen modernen Geräten sind.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ebenso wie bei der KI wird auch hier die Blase platzen.
Ich denke dabei an die Tulpenmanie in den Niederlanden wo die Preise von Tulpenziebeln bei Bietereien explosionsartig in den Himmel gestiegen sind bis der Punkt kam wo sie niemand mehr gekauft hat.
Dann ist die Blase geplatzt und der Preis brach zusammen! Das wird auch mit KI und den Rampreisen passieren und dann geht es richtig nach unten bei den Preisen! Das wird mal heftig werden!
Die Frage ist nicht ob es passieren wird, sondern wann?
Eine Xbox Series X verkaufst du um 650 bis 700 nicht mehr und dieses Schicksal wird auch einer Steam maschine um 1000 Dollar erleiden. Irgendwann sagt der Kunde einfach NEIN
Das kommt dann stark drauf an wie sich die Verkäufe bei anhaltende höheren Preisen entwickeln. Wenn die Gamer sich langsam zurückziehen und es sich nicht mehr leisten können werden die tzdm ein wenig umdenken müssen, oder 😅🤷.
Ob du kaufst oder nicht interessiert die gar nicht.
Extrem schwierige Zeiten stehen dem Konsolenmarkt bevor. Die goldenen Jahre sind fürs Erste vorbei.
Wenn Microsoft und Sony in Zukunft überhaupt noch Konsolen in relevanter Stückzahl verkaufen wollen müssen sie die Next Gen überdenken.
Die Series X steigt jetzt auf was? 799,- ab August? Eine Hardware von 2022 die damals 499,- kostete!
Die Steam Machine ist technisch auf Augenhöhe mit der der Series X und kostet ohne Controller über 1000,- WTF!!!
Mit so hohen Anschaffungskosten werden sich nur die allerwenigsten eine Konsole kaufen.
Nintendo beweist mit der Switch 2 wieder einmal das es keine starke Hardware erfordert um erfolgreich zu sein. Dabei könnte Nintendo preislich sogar noch nach unten eskalieren wenn sie wieder eine Light Version machen oder eine rein stationäre Version, quasi ohne Kosten für den Bildschirm.
Ich weiß nicht in wie fern Sony und Microsoft bereits in Verträge gebunden sind, die für Komponenten der Next Gen geplant ist. Wahrscheinlich lassen sich viele Aspekte der Next Gen nicht mehr rückgängig machen.
Aber wie gesagt, um weiterhin Konsolen in relevanter Stückzahl abzusetzen muss der Preis deutlich runter.
Ich könnte mir ein modulares System vorstellen bei dem der Kunde die Basis Konsole Version subventioniert durch Microsoft für 499,- erwerben kann.
Durch optionale Hardware Upgrades kann der Kunde aber mehr Leistung und Speicher erwerben, evtl. auch ein Laufwerk.
Die Spiele müssten dann halt wie bisher auch auf mehrere Hardwarestufen optimiert werden.
Ganz wichtig ist auch wieder die Abwärtskompatibilität, Spieler zocken überwiegend alte Spiele.
Demnach sind Features wie Auto-HDR und der FPS-Boost für viele ein Argument zum Kauf einer neuen Konsole auch wenn man bei den alten Games bleibt.
Und der mobile Aspekt wird meiner Meinung nach von Sony & Microsoft seit Jahren nicht oder nur stiefmütterlich behandelt. Es gibt viele Spieler die die Switch genau wegen der Mobilität gekauft haben.
Ebenso das SteamDeck konnte sich gut verkaufen dank der Mobilität, und das ganz ohne Exklusivtitel und vorbei am Einzelhandel.
Die nächste Genration ist bereits verloren.
Da wird sich erstmal nichts ändern.
Die Konsolen werden 27/28 kommen und wird werden weit über 1000€ zahlen müssen.
Hoffentlich bricht der KI Markt irgendwann komplett zusammen. Die Scheiße ist lästig wie Ungeziefer im Sommer