Gaming: LKW-Fahrer baut $6.000 Sim Rig ein und startet mitten im Stau durch

Mit einem vollwertigen Sim-Racing-Setup im Beifahrersitz verwandelt ein Fahrer seinen Truck in ein fahrendes Gaming-Studio.

Stillstand auf der Straße bedeutet für viele Lkw-Fahrer vor allem eines: Warten. Doch während andere nur auf das Weiterrollen hoffen, hat ein Fahrer eine ungewöhnliche Lösung gefunden, um diese Zeit sinnvoll zu nutzen.

Ein Reddit-Nutzer namens ZanaZamora hat den Innenraum seines Trucks kurzerhand umgebaut und den Beifahrersitz durch ein vollwertiges Sim-Racing-Setup ersetzt. Statt Langeweile heißt es hier: Rennstart per Knopfdruck, selbst mitten im Stau.

Ein Video zeigt, wie der Fahrer bei komplett zum Erliegen gekommenem Verkehr einfach zur Seite rutscht und direkt in eine virtuelle Rennsession einsteigt. Die Szene wirkt fast surreal, verdeutlicht aber, wie flexibel moderne Gaming-Setups inzwischen geworden sind.

Hinter dem ungewöhnlichen Einbau steckt dabei alles andere als eine improvisierte Lösung. Das Sim-Rig umfasst hochwertige Komponenten wie eine leistungsstarke Force-Feedback-Basis, ein Carbon-Lenkrad, präzise Pedale sowie ein stabiles Chassis. Allein diese Ausstattung schlägt mit rund 1.600 US-Dollar zu Buche.

Ergänzt wird das Setup durch zusätzliche Hardware für Flugsimulationen sowie einen leistungsstarken Gaming-PC mit aktueller High-End-Technik. Insgesamt belaufen sich die Kosten laut eigenen Angaben auf etwa 6.000 US-Dollar, womit der Truck zu einer rollenden Gaming-Station wird.

Für den Fahrer selbst hat sich die Investition offenbar längst ausgezahlt. Gerade auf langen Touren oder während gesetzlich vorgeschriebener Pausen bietet das System eine Möglichkeit, intensiv in ein Hobby einzutauchen und die Zeit sinnvoll zu gestalten. Selbst kurze Pausen lassen sich so produktiv nutzen, während längere Ruhezeiten fast wie eine eigene Gaming-Session wirken.

Was auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, zeigt letztlich vor allem eines: Die Grenzen zwischen Alltag und Gaming verschwimmen zunehmend. In diesem Fall sogar wortwörtlich mitten auf der Straße.