Gaming: Marathon verliert massiv Spieler während Resident Evil durch die Decke geht

Beim aktuellen, kostenlosen Marathon Server Slam-Event lag die Zahl der gleichzeitigen Spieler heute zuletzt bei rund 57.000. Damit verzeichnet das Event eine deutlich geringere Aktivität als in seiner stärkeren Phase zu seinem Peak.

Der Server Slam dient als öffentliche Belastungsprobe und gibt Einblick in die technische Stabilität unter realen Bedingungen – und das kostenlos!

Ganz anders entwickelt sich die Situation bei Resident Evil Requiem. Der Titel überschritt soeben auf Steam die Marke von über 315.000 gleichzeitig aktiven Spielern und erreichte damit eine außergewöhnlich hohe Beteiligung.

Während Marathon im Rahmen seines zeitlich begrenzten Events spürbar an Dynamik verliert, baut Resident Evil Requiem seine Präsenz auf der Plattform massiv aus. Die Differenz von mehr als 250.000 gleichzeitigen Spielern unterstreicht die aktuell sehr unterschiedliche Resonanz beider Titel auf Steam.