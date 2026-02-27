Gaming: Marathon verliert massiv Spieler während Resident Evil durch die Decke geht

Marathon Server Slam fällt auf 57.000 Spieler via Steam, während Resident Evil Requiem auf unglaubliche über 315.000 ansteigt!

Beim aktuellen, kostenlosen Marathon Server Slam-Event lag die Zahl der gleichzeitigen Spieler heute zuletzt bei rund 57.000. Damit verzeichnet das Event eine deutlich geringere Aktivität als in seiner stärkeren Phase zu seinem Peak.

Der Server Slam dient als öffentliche Belastungsprobe und gibt Einblick in die technische Stabilität unter realen Bedingungen – und das kostenlos!

Ganz anders entwickelt sich die Situation bei Resident Evil Requiem. Der Titel überschritt soeben auf Steam die Marke von über 315.000 gleichzeitig aktiven Spielern und erreichte damit eine außergewöhnlich hohe Beteiligung.

Während Marathon im Rahmen seines zeitlich begrenzten Events spürbar an Dynamik verliert, baut Resident Evil Requiem seine Präsenz auf der Plattform massiv aus. Die Differenz von mehr als 250.000 gleichzeitigen Spielern unterstreicht die aktuell sehr unterschiedliche Resonanz beider Titel auf Steam.

  1. 2run 35460 XP Bobby Car Raser | 27.02.2026 - 21:38 Uhr

    Voellig verdient, denn es ist ein super Game geworden 🙂

  2. Erra 8245 XP Beginner Level 4 | 27.02.2026 - 22:23 Uhr

    Werde beide noch versuchen, mal sehen wie sie mir gefallen.

  3. Z0RN 499415 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 27.02.2026 - 22:24 Uhr

    Marathon ist jetzt bei 75.000 👍

    Resi bei 286.000

      • Z0RN 499415 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 27.02.2026 - 22:36 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Schwer zu sagen. Da es kostenlos ist, wird es eher interessant zu sehen, wie viele vom Server Slam nächste Woche noch bereit sein werden 39,99 Euro zu investieren, um weiterzuspielen.

        Aber ich würde sagen, ja ist gut, wenn man das halten kann, prima.

