Gaming: Marathon verliert weiter Spieler – Resident Evil bricht neuen Steam-Rekord

Capcoms Horrorhit Resident Evil Requiem erreicht über 334.000 gleichzeitige Spieler, während Bungies Extraction‑Shooter Marathon deutlich an Momentum verliert.

Resident Evil Requiem erlebt auf Steam einen massiven Aufschwung und hat soeben einen neuen Höchstwert erreicht. Mit 334.000 gleichzeitig aktiven Spielern markiert der Titel seinen bislang stärksten Moment. Tendenz steigend!

Der Erfolg setzt den Trend der letzten Tage fort, in denen Requiem kontinuierlich an Sichtbarkeit und Popularität gewonnen hat.

Der neue Peak zeigt, wie stark das Interesse an Capcoms neuestem Serienableger ist. Die Kombination aus technischer Qualität, positiver Mundpropaganda und hoher Streaming‑Präsenz sorgt dafür, dass Requiem auf Steam derzeit zu den meistgespielten Singleplayer‑Horrorproduktionen gehört.

Dazu fällt die Kurve kaum ab und das Spiel hält sich stark.

Marathon kämpft dagegen mit sinkenden Spielerzahlen

Während Requiem neue Rekorde aufstellt, rutscht Marathon weiter ab. Der Shooter verzeichnet aktuell 48.000 aktive Spieler, was deutlich unter dem 24‑Stunden‑Peak von 84.000 liegt. Noch deutlicher wird der Trend im Vergleich zum Allzeit‑Höchstwert: 143.000 Spieler waren zu Beginn gleichzeitig online – ein Wert, der inzwischen weit entfernt scheint.

Der Rückgang deutet darauf hin, dass das anfängliche Interesse nachlässt. Die Community diskutiert bereits über fehlende Inhalte, technische Probleme und die Frage, ob Bungie das Momentum halten kann. Der Abstand zu Requiem wird damit immer größer, sowohl in Sichtbarkeit als auch in Aktivität.

Zwei Spiele, zwei völlig unterschiedliche Kurven

Die aktuellen Zahlen zeigen ein klares Bild:

Requiem wächst weiter und erreicht neue Rekorde.

Marathon verliert innerhalb weniger Stunden einen großen Teil seiner aktiven Spieler.

Die Dynamik beider Titel entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen – mit klaren Auswirkungen auf Wahrnehmung und Community‑Stimmung.

Hier die Statistiken – Hinweis: Resident Evil ist mittlerweile schon bei 334,000 angekommen.