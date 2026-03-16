Gaming: Master‑Chief‑Stimme fordert Entfernung aus White‑House‑Video

Steve Downes, die ikonische Stimme des Master Chief aus Halo, hat die US‑Regierung öffentlich aufgefordert, seine Stimme aus einem weit verbreiteten Social‑Media‑Video zu entfernen.
Der Clip, der auf dem offiziellen White‑House‑Account veröffentlicht wurde und inzwischen über 63 Millionen Aufrufe zählt, kombiniert Ausschnitte aus bekannten Filmen und Spielen – darunter Halo, Iron Man, Top Gun, Braveheart und John Wick – mit realen Kriegsaufnahmen und dem Slogan „Justice the American way“.
Downes bezeichnete das Video als „widerliche und kindische Kriegspornos“ und stellte klar, dass seine Stimme ohne seine Zustimmung verwendet wurde. Er betonte, dass er weder beteiligt noch konsultiert wurde und die Botschaft des Videos nicht unterstützt.
JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL
— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026
Wiederholte Nutzung populärer Marken durch die US‑Regierung
Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Fällen ein, in denen die Regierung bekannte Marken und Figuren in Social‑Media‑Posts einsetzt. Bereits zuvor wurden Halo, Call of Duty und sogar das neue Pokémon‑Spinoff Pokopia ohne Genehmigung der Rechteinhaber genutzt.
Mehrere Unternehmen, darunter The Pokémon Company, haben offiziell widersprochen.
Reaktionen und offene Fragen
Microsoft hat sich zu diesem jüngsten Fall bislang nicht geäußert. Auch Activision reagierte noch nicht auf Anfragen zu einem weiteren Video, das Kriegsaufnahmen mit Call of Duty-Gameplay mischte.
Beobachter weisen darauf hin, dass die Nutzung geschützter IPs in politischen Kontexten rechtliche und ethische Fragen aufwirft – insbesondere, wenn sie ohne Zustimmung der Urheber erfolgt.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Unbedingt…aber da müsste MS ja paar …wachsen.
Dieses Video 😀 Die von der Matrix haben echt den Praktikanten an die Programierung gesetzt. Irre diese Timeline.
Das Video ist ja mal kompletter Schwachsinn.
Leider kann er fordern was er will. Der POTUS und seine Speicherlecker wird das nicht im geringsten jucken.