Gaming: McDonald’s Gaming-Gadget soll AFK-Probleme beim Essen lösen

Mit „Archie“ adressiert McDonald’s ein klassisches Gaming-Problem und erweitert das Erlebnis rund um das Pro Gamer Menu.

Die Marke McDonald’s treibt ihre Verbindung zur Gaming-Kultur weiter voran und präsentiert in der Türkei eine kreative Lösung für ein alltägliches Problem vieler Spieler.

In Zusammenarbeit mit der Agentur TBWA Istanbul entstand das Gerät „Archie“, das speziell dafür entwickelt wurde, Spieler während kurzer Pausen im Spiel aktiv zu halten. Durch das Zusammenführen der Analogsticks sorgt das Gadget dafür, dass Spielfiguren weiter in Bewegung bleiben – selbst wenn man kurz nicht am Controller ist.

Das Konzept richtet sich gezielt an ein Problem, das in der Online-Gaming-Welt weit verbreitet ist: Bereits kurze Unterbrechungen können dazu führen, dass man aus Matches geworfen wird oder Fortschritte verliert. Genau hier setzt das „Pro Gamer Menu“ an, das nur im Rahmen von Lieferbestellungen erhältlich ist und unter anderem einen Big Mac, Pommes, ein Getränk und Onion Rings enthält.

Laut Marketing-Verantwortlichen wurde das Verhalten von Spielern als Grundlage genutzt, um eine praxisnahe Lösung zu entwickeln und gleichzeitig das Markenerlebnis zu erweitern. McDonald’s positioniert sich damit zunehmend als Marke, die Trends aus der Gaming-Community aufgreift und in kreative Kampagnen übersetzt.

Mit Projekten wie „Archie“ zeigt das Unternehmen, wie stark sich klassische Marken an digitale Lebensstile anpassen und gezielt auf die Bedürfnisse moderner Zielgruppen eingehen.