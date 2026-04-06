Gaming: McDonald’s Gaming-Gadget soll AFK-Probleme beim Essen lösen

Die Marke McDonald’s treibt ihre Verbindung zur Gaming-Kultur weiter voran und präsentiert in der Türkei eine kreative Lösung für ein alltägliches Problem vieler Spieler.
In Zusammenarbeit mit der Agentur TBWA Istanbul entstand das Gerät „Archie“, das speziell dafür entwickelt wurde, Spieler während kurzer Pausen im Spiel aktiv zu halten. Durch das Zusammenführen der Analogsticks sorgt das Gadget dafür, dass Spielfiguren weiter in Bewegung bleiben – selbst wenn man kurz nicht am Controller ist.
Das Konzept richtet sich gezielt an ein Problem, das in der Online-Gaming-Welt weit verbreitet ist: Bereits kurze Unterbrechungen können dazu führen, dass man aus Matches geworfen wird oder Fortschritte verliert. Genau hier setzt das „Pro Gamer Menu“ an, das nur im Rahmen von Lieferbestellungen erhältlich ist und unter anderem einen Big Mac, Pommes, ein Getränk und Onion Rings enthält.
Laut Marketing-Verantwortlichen wurde das Verhalten von Spielern als Grundlage genutzt, um eine praxisnahe Lösung zu entwickeln und gleichzeitig das Markenerlebnis zu erweitern. McDonald’s positioniert sich damit zunehmend als Marke, die Trends aus der Gaming-Community aufgreift und in kreative Kampagnen übersetzt.
Mit Projekten wie „Archie“ zeigt das Unternehmen, wie stark sich klassische Marken an digitale Lebensstile anpassen und gezielt auf die Bedürfnisse moderner Zielgruppen eingehen.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
😀
Ist ja fast so wie eben bei der PS News:
Auch hier werde ich super ohne auskommen können 😅
Burger King ist besser.
Aber die Idee ist witzig.
Ist zwar auch schlecht für den Körper. Aber tatsächlich um Längen! besser.
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Esse zwar nichts mehr von Fastfood Ketten, aber Burger King Burger waren immer schön gegrillt, konkurrenzlos.
Ich stimme zu.
Wenn man aber zum MC geht, dann kann man sagen, das man heute so gut wie der Präsident der Vereinigten Staaten isst. 🤣😎
Allerdings und bitte nicht lachen, der Veggie TS von Meckes ist nicht schlecht.
Geb ich dir Recht. Ich bin kein veganer aber ich hab inzwischen angefangen, auch wenn möglich überall die Vegie Variante zu nehmen.
Ich hab sogar echt lange Werbung für den veganen Long Chicken gemacht. Bis halt raus kam, das es Zufall ist ob wirklich das vegane Patty rausgegeben wird. 🤣
So bin ich nicht. Aber ich hatte mal Prami Punkte auf der App und den Burger getestet. Den kann man fast jeden unterjubeln. Man schmeckt das fleischfreie kaum oder nicht heraus.
Das Haargummi der Freundin/Frau reicht für sowas auch 😅👍🏻
Damit können sehr viele aber gar nicht mit relaten. 😆
Musste grade erstmal das Wort „ relaten“ googeln 😅🤣🤣🤣
Tut mir leid Opa. 😉
Freundin/Frau… das ist doch die Person welche einem vom zocken abhält aber als Ausgleich wenn man Glück hat, mal was zu essen bringt. Für viele läuft das unter dem Name Mutter. 🤣
Gibt für allet Abnehmer 😅✌🏻
Wenn ich inaktiv bin bin ich inaktiv oder mache meine Sachen in der Pause. Ganz so schlimm ist es bei mir noch nicht
Und wie funktioniert das mit dem Xbox-Layout?
Kannst du dann halt nicht bis zum Anschlag in die Parabeln stecken. Aber für mich ist die Antwort: gar nicht 👍🏻
Das ist ja mal eine lustige Idee. Es gab tatsächlich schon einige Glitches in Spielen, wo man nicht aus der Lobby fliegen durfte 😂
Esse nicht während dem spielen. Noch nie gemacht. Und McDonald’s war ich schon sieben Jahre nicht mehr
Während dem Zocken wird nichts gegessen 👎.
Da werden sich die Teammates aber freuen und die, die schön XP sammeln und nie da sind.