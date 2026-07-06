Gaming: Mecca Chameleon wird zum 15-Millionen-Hit

Das PC-Multiplayer-Spiel Mecca Chameleon hat sich mit über 15 Millionen verkauften Einheiten weltweit zu einem überraschenden Erfolg entwickelt und sorgt aktuell für Diskussionen in der Branche.
Der Titel wurde am 10. Juni 2026 veröffentlicht und kostet lediglich 5,99 €, was ihn deutlich unter dem Preisniveau klassischer Multiplayer- oder Live-Service-Spiele positioniert. Trotz des niedrigen Einstiegspreises konnte sich das Spiel innerhalb kurzer Zeit eine enorme Spielerbasis aufbauen.
Im Kern setzt Mecca Chameleon auf ein einfaches, aber ungewöhnliches Konzept: ein modernes Hide-and-Seek-Spielprinzip mit kreativer Tarnmechanik.
Die Spieler werden in zwei Teams aufgeteilt – Seeker und Hider. Ziel der Suchenden ist es, alle versteckten Spieler innerhalb eines Zeitlimits zu finden. Die Hider wiederum müssen sich möglichst unauffällig in der Umgebung platzieren.
Der besondere Twist liegt in der sogenannten „Paint“-Mechanik: Spieler können ihren komplett weißen Charakter individuell einfärben, um sich optisch an die Umgebung anzupassen. Dadurch entsteht eine Art visuelles Tarnsystem, bei dem Pose, Farbgestaltung und kreative Anpassung entscheidend für das Überleben im Match sind.
Zusätzlich bietet das Spiel ein stark soziales Multiplayer-Setup. Neben privaten Lobbys können auch offene Server erstellt werden, in die andere Spieler frei einsteigen können. Dadurch eignet sich der Titel auch für Streamer, die Zuschauer aktiv in Matches einbinden möchten. Die Spieleranzahl liegt aktuell bei 2 bis 10 Spielern, abhängig von Serverleistung und Host.
Diese Kombination aus niedrigem Preis, einfachem Einstieg und stark sozialem Gameplay hat offenbar dazu beigetragen, dass sich Mecca Chameleon zu einem viralen Erfolg entwickelt hat, der weit über seine ursprüngliche Nische hinausgewachsen ist.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hach… PC-Slop… Aber hey, wenn es funktioniert haben sie recht 😄
Der absolute Wahnsinn wie sehr das Spiel polarisiert, die 2 Entwickler haben auf jeden Fall ausgesorgt mit diesem Erfolg.
Wieder so ein Indie Game was durch den YouTube und Twitch Hype profitiert
Tik Tok, Twitch und YouTube Influenzer sei dank bestimmt.. anders kann ich mir sowas in so kurzer Zeit nicht vorstellen.
Die Kiddies stehen auf sowas und wenn dann noch ihre „Stars“ es hypen..
Was hat das mit Kiddys zu tun? Ich bin 40 und hab es beim Kumpel am Wochenende gesuchtet..Das macht unfassbar viel Laune und jetzt durch das painting sehr erfrischend..Den Hype hat es daher definitiv zurecht und ist für jeden Altersgruppe geeignet,wenn man was mit Hide und seek anfangen kann.
Hab einige Freunde, die das spielen; scheint wirklich Spaß zu machen. Da man sich aber selber anmalen muss, seh ich da keine Möglichkeit für einen Konsolen-Port.
Noch nie von gehört, naja 🤷🏻♀️
Ich hoffe es wird bald auch für Xbox veröffentlicht und Playstation.Hab beide Konsolen,von daher wäre es mir Egal…Wird für mich ein Instantkauf
Nix für mich. Aber ich liebe es, wenn kleine spiele so erfolgreich sind
Ich hab es bereits auf Twitch gesehen und wäre glücklich wenn es auch noch für Xbox erscheinen würde .
Es sieht spaßig aus .