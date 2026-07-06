Gaming: Mecca Chameleon wird zum 15-Millionen-Hit

Das PC-Multiplayer-Spiel Mecca Chameleon hat sich mit über 15 Millionen verkauften Einheiten weltweit zu einem überraschenden Erfolg entwickelt und sorgt aktuell für Diskussionen in der Branche.

Der Titel wurde am 10. Juni 2026 veröffentlicht und kostet lediglich 5,99 €, was ihn deutlich unter dem Preisniveau klassischer Multiplayer- oder Live-Service-Spiele positioniert. Trotz des niedrigen Einstiegspreises konnte sich das Spiel innerhalb kurzer Zeit eine enorme Spielerbasis aufbauen.

Im Kern setzt Mecca Chameleon auf ein einfaches, aber ungewöhnliches Konzept: ein modernes Hide-and-Seek-Spielprinzip mit kreativer Tarnmechanik.

Die Spieler werden in zwei Teams aufgeteilt – Seeker und Hider. Ziel der Suchenden ist es, alle versteckten Spieler innerhalb eines Zeitlimits zu finden. Die Hider wiederum müssen sich möglichst unauffällig in der Umgebung platzieren.

Der besondere Twist liegt in der sogenannten „Paint“-Mechanik: Spieler können ihren komplett weißen Charakter individuell einfärben, um sich optisch an die Umgebung anzupassen. Dadurch entsteht eine Art visuelles Tarnsystem, bei dem Pose, Farbgestaltung und kreative Anpassung entscheidend für das Überleben im Match sind.

Zusätzlich bietet das Spiel ein stark soziales Multiplayer-Setup. Neben privaten Lobbys können auch offene Server erstellt werden, in die andere Spieler frei einsteigen können. Dadurch eignet sich der Titel auch für Streamer, die Zuschauer aktiv in Matches einbinden möchten. Die Spieleranzahl liegt aktuell bei 2 bis 10 Spielern, abhängig von Serverleistung und Host.

Diese Kombination aus niedrigem Preis, einfachem Einstieg und stark sozialem Gameplay hat offenbar dazu beigetragen, dass sich Mecca Chameleon zu einem viralen Erfolg entwickelt hat, der weit über seine ursprüngliche Nische hinausgewachsen ist.