Gaming: Meccha Chameleon führt Verkaufscharts 2026 an

Laut einer aktuellen Auswertung von Alinea Analytics führt Meccha Chameleon die Verkaufscharts des Jahres 2026 plattformübergreifend an. Der Steam-exklusive Titel soll sich nur drei Wochen nach seinem Release bereits knapp 13 Millionen Mal verkauft haben und liegt damit vor allen Veröffentlichungen auf Steam, PlayStation und Xbox.

Trotz der enormen Verkaufszahlen fällt der Umsatz aufgrund des niedrigen Verkaufspreises vergleichsweise geringer aus. Das Spiel wurde zunächst für fünf US-Dollar angeboten und später während des Hypes auf sechs US-Dollar erhöht. Dennoch soll Meccha Chameleon bereits mehr als 58 Millionen US-Dollar umgesetzt haben.

Auf Platz zwei folgt EA Sports FC 26 mit geschätzten 9,1 Millionen Verkäufen auf PlayStation, Xbox und Steam. Die Analysten führen den anhaltenden Erfolg unter anderem auf die Fußball-Weltmeisterschaft, Preisaktionen, Abo-Angebote und spezielle Turniermodi zurück.

Den dritten Platz belegt Resident Evil Requiem mit rund 7,6 Millionen verkauften Exemplaren. Fast die Hälfte der Verkäufe entfällt auf die PlayStation 5, knapp dahinter liegt Steam, während Xbox etwa neun Prozent der Verkäufe ausmacht. Der Titel steuert laut Alinea Analytics inzwischen auf einen Gesamtumsatz von rund 500 Millionen US-Dollar zu.

Knapp hinter dem Horror-Spiel reiht sich Forza Horizon 6 mit 7,4 Millionen verkauften Exemplaren ein. Davon entfallen etwa 4 Millionen Verkäufe auf das Xbox-Ökosystem, einschließlich Käufern des Premium Upgrade Bundles für Game-Pass-Spieler, sowie 3,4 Millionen auf Steam. Allein in den vergangenen zwei Monaten kamen den Schätzungen zufolge rund 1,4 Millionen Verkäufe hinzu.

Ebenfalls stark unterwegs sind ARC Raiders mit rund 7,4 Millionen Verkäufen sowie Slay the Spire 2, das sich im Early Access bereits etwa 7 Millionen Mal verkauft haben soll.

Die veröffentlichten Zahlen stammen von Alinea Analytics und basieren auf Schätzungen. Offizielle Verkaufszahlen der jeweiligen Publisher liegen derzeit nicht vor.