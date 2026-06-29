Gaming: Memory-Preise könnten laut Jefferies bis Ende 2026 massiv steigen

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DRAM und NAND vor Preisschock: Jefferies erwartet starke Teuerung bis 2026.

Ein neuer Analystenbericht der Investmentfirma Jefferies deutet auf eine mögliche deutliche Verteuerung von Speicherchips hin.

Betroffen sind insbesondere DRAM- und NAND-Speicher, deren Preise laut Prognose in den kommenden Quartalen stark anziehen könnten.

Für das dritte Quartal 2026 erwartet Jefferies einen weiteren Preisanstieg von rund 40 bis 50 Prozent. Im darauffolgenden vierten Quartal könnte sich dieser Trend laut Einschätzung der Analysten mit weiteren 30 bis 40 Prozent fortsetzen.

Damit würde sich der Speichermarkt innerhalb eines Jahres erheblich verteuern. Eine spürbare Entspannung der Lage wird laut Bericht nicht vor 2028 erwartet.

Als Hauptgrund nennt Jefferies unter anderem die angespannte Angebotslage sowie die weiterhin begrenzte Fähigkeit chinesischer Hersteller, kurzfristig die Produktion auf Spitzentechnologie-Niveau auszuweiten.

Unternehmen wie Samsung, SK Hynix und Micron bleiben demnach weiterhin technologisch führend im Bereich moderner Speicherlösungen.

Sollten sich diese Prognosen bestätigen, könnte dies Auswirkungen auf zahlreiche Branchen haben – von Smartphones über Konsolen bis hin zu PC-Hardware, die stark von DRAM- und NAND-Komponenten abhängig ist.

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48 Kommentare Added

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  1. Teddofryo 135745 XP Elite-at-Arms Silber | 29.06.2026 - 15:01 Uhr

    Mit andern Worten:“ Kauft euch jetzt schon mal die überteuerten Konsolen, bevor sie nochmals teurer werden“

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