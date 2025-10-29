Gaming: Mike Ybara widerspricht Satya Nadella: Gaming konkurriert nicht mit Kurzvideos

Mike Ybarra ist ein ehemaliger Präsident von Blizzard Entertainment, der nach der Übernahme von Activision Blizzard von Microsoft das Unternehmen verließ (oder verlassen musste).
Seitdem wird Mike Ybarra regelmäßig durch Sticheleien gegen Microsoft in den Schlagzeilen verewigt.
Seine jüngste Aussage schießt direkt gegen Matt Booty, Präsident von Xbox Game Content & Studios und Satya Nadella, CEO von Microsoft, die gesagt haben, dass man mit der Xbox nicht mit einer anderen Konsole konkurriere, sondern vielmehr mit Tiktok oder ähnlichen Diensten.
Beide meinten natürlich damit die immer stärker umkämpfte Unterhaltungswelt!
Darauf konterte Mike Ybarra: „Gaming konkurriert nicht mit Kurzvideos. Es konkurriert mit ´Zeit´. Das ist etwas anderes. Videospiele sind stundenlange Premium-Erlebnisse. Sie sind so gut, dass man das Zeitgefühl vergisst und der Realität und den Herausforderungen und dem Stress des Alltags entflieht. Kurzvideos sind das, was man macht, wenn man mehrmals am Tag ein paar Minuten Zeit hat.“
„Zu Ihrer Information: Der durchschnittliche Hardcore-Gamer verbringt täglich mehr als 3 Stunden mit den Spielen, die er liebt. Manche sogar mehr als 5 Stunden.“
Trotz der vielleicht berechtigten, erneuten Stichelei von Mike Ybarra muss die Frage erlaubt sein, ob Dienste wie TikTok nicht auch „etliche Stunden stehlen“, die man sonst vielleicht in Videospielen verbracht hätte?
Wie viele Gamer verlieren sich auf der Couch und chillen mit TikTok- oder YouTube-Videos oder anderen Diensten aus der Unterhaltungswelt, anstatt die Konsole anzuschmeißen?
Es geht also nur um Zeit? TikTok frisst auch eine Menge Zeit, die somit nicht mehr in das Gaming-Medium investiert werden. Diese und andere Antworten hatte Mike auf seinen X-Beitrag, worauf er sich nur noch den Mund fusselig geredet hat.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mike du hast unrecht und Matt hat recht.
Er hat seinen Weggang wohl immer noch nicht verdaut.
Ybara ist leider zum Troll verkommen…
Wieso? Vergeht bei dir keine Zeit wenn du spielst?
Weil er seit seinem „Weggang“ keine Gelegenheit auslässt, gegen MS zu schießen? Oder kennst du jemanden aus der Samsung-Führungsetage, der dauernd gegen Apple schießt? Ist bestimmt alles normal, dabei vergeht auch Zeit.
Hat aber ehrlich gesagt mehr Unterhaltungswert als TikTok. 😂😂😂
Mike Ybarra ist eine beleidigte Leberwurst.
Er ist so verbittert und tritt bei jeder Gelegenheit nach, dass man wirklich gut versteht, warum er gehen musste. Absolut richtige Entscheidung von MS.
So kriegt der auch garantiert keinen Job wieder.
Joa, der Typ ist ja nur noch eine peinliche Lachnummer. Öffentlich ständig gegen den ehemaligen Arbeitgeber schießen ist nicht gerade smart. Ich kann den Typen nicht ernstnehmen.
Schwieriges Thema… YouTube und TikTok sind jedenfalls wirklich schnell Freiheitkiller. Je nachdem wie sehr man sich damit beschäftigt oder berieseln lässt.
Der Freund meiner Schwiegermutter ist Mitte 50 und sitzt sobald er Feierabend hat nur vor YouTube bis er ins Bett geht. Manche Tage stundenlang nur Shorts… Einzige Unterbrechung sind Toilette und Rauchen aufm Balkon. 🤷
Ich verstehe die Diskussion nur bedingt. Ich gehöre zu denen die auch TikTok bzw. Instagram nutzen und die Zeit die ich dort verbringe ist ne ganz andere Zeit als die in der ich Videospiele spiele. Kann es garnicht so richtig erklären aber generell können meine zwei Gehirnzellen auch im lambada Modus sein und zum scrollen reicht es dann trotzdem noch 😉…in dieser Zeit wäre ich aber nicht aufnahmefähig genug für ein komplexes Game. Und es scheint ja auch so als würde die junge Generation, trotz TikTok, genug Zeit finden um absurde Spielzeiten in Fortnite zu erzielen…
Der scheint schon ziemlich butthurt zu sein.😅
Die meiste Zeit bei mir frisst die Arbeit und der Schlaf 🙈