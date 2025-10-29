Gaming: Mike Ybara widerspricht Satya Nadella: Gaming konkurriert nicht mit Kurzvideos

Mike Ybarra lässt keine Chance ungenutzt, um wieder gegen Microsoft zu sticheln.

Mike Ybarra ist ein ehemaliger Präsident von Blizzard Entertainment, der nach der Übernahme von Activision Blizzard von Microsoft das Unternehmen verließ (oder verlassen musste).

Seitdem wird Mike Ybarra regelmäßig durch Sticheleien gegen Microsoft in den Schlagzeilen verewigt.

Seine jüngste Aussage schießt direkt gegen Matt Booty, Präsident von Xbox Game Content & Studios und Satya Nadella, CEO von Microsoft, die gesagt haben, dass man mit der Xbox nicht mit einer anderen Konsole konkurriere, sondern vielmehr mit Tiktok oder ähnlichen Diensten.

Beide meinten natürlich damit die immer stärker umkämpfte Unterhaltungswelt!

Darauf konterte Mike Ybarra: „Gaming konkurriert nicht mit Kurzvideos. Es konkurriert mit ´Zeit´. Das ist etwas anderes. Videospiele sind stundenlange Premium-Erlebnisse. Sie sind so gut, dass man das Zeitgefühl vergisst und der Realität und den Herausforderungen und dem Stress des Alltags entflieht. Kurzvideos sind das, was man macht, wenn man mehrmals am Tag ein paar Minuten Zeit hat.“ „Zu Ihrer Information: Der durchschnittliche Hardcore-Gamer verbringt täglich mehr als 3 Stunden mit den Spielen, die er liebt. Manche sogar mehr als 5 Stunden.“

Trotz der vielleicht berechtigten, erneuten Stichelei von Mike Ybarra muss die Frage erlaubt sein, ob Dienste wie TikTok nicht auch „etliche Stunden stehlen“, die man sonst vielleicht in Videospielen verbracht hätte?

Wie viele Gamer verlieren sich auf der Couch und chillen mit TikTok- oder YouTube-Videos oder anderen Diensten aus der Unterhaltungswelt, anstatt die Konsole anzuschmeißen?

Es geht also nur um Zeit? TikTok frisst auch eine Menge Zeit, die somit nicht mehr in das Gaming-Medium investiert werden. Diese und andere Antworten hatte Mike auf seinen X-Beitrag, worauf er sich nur noch den Mund fusselig geredet hat.