Gaming: MMO-Veteran kritisiert überladene Online-Rollenspiele

Der erfahrene MMO-Entwickler Jack Emmert hält den stetig wachsenden Umfang moderner Online-Rollenspiele für eines der größten Probleme des Genres.

Im Gespräch mit GamesIndustry.biz erklärte der frühere Entwickler von City of Heroes, Neverwinter, Champions Online und Star Trek Online, dass viele Studios zu stark auf riesige Mengen an Inhalten setzen würden, anstatt bestehende Systeme sinnvoll auszubauen.

Laut Emmert brauche ein erfolgreiches MMO nicht „unzählige Dungeons“, sondern vor allem motivierende Progression und langfristige Wiederspielbarkeit. Spieler hätten durchaus Interesse daran, Inhalte mehrfach zu absolvieren, sofern sich dabei Fortschritt und Verbesserung spürbar anfühlen.

Besonders kritisch sieht Emmert den Trend, neue Online-Spiele bereits zum Start mit einer enormen Menge an Features und Content auszustatten. Entwickler würden häufig Zeit und Ressourcen in Systeme investieren, die von Spielern später kaum genutzt werden.

Stattdessen plädiert er für einen kleineren Startumfang mit konsequenter Live-Service-Unterstützung. Entscheidend sei nicht ein gigantischer Release mit hunderten Stunden einzigartiger Inhalte, sondern regelmäßiger Nachschub im Abstand weniger Monate.

Emmert verweist dabei auf seine bisherigen Projekte, die trotz teils kleinerer Zielgruppen über viele Jahre aktiv geblieben seien. Selbst City of Heroes, dessen offizielle Server eingestellt wurden, lebt inzwischen dank einer von Fans betriebenen Wiederbelebung weiter.

Zum Abschluss zeigte sich Emmert zudem selbstbewusst gegenüber großen Publishern wie EA oder Microsoft. Seiner Ansicht nach könne er Spiele schneller und kostengünstiger entwickeln, weil er bewusst auf fokussierte Nischenprojekte setze statt auf maximalen Umfang.