Gaming: MMO-Veteran kritisiert überladene Online-Rollenspiele

Der erfahrene MMO-Entwickler Jack Emmert hält den stetig wachsenden Umfang moderner Online-Rollenspiele für eines der größten Probleme des Genres.
Im Gespräch mit GamesIndustry.biz erklärte der frühere Entwickler von City of Heroes, Neverwinter, Champions Online und Star Trek Online, dass viele Studios zu stark auf riesige Mengen an Inhalten setzen würden, anstatt bestehende Systeme sinnvoll auszubauen.
Laut Emmert brauche ein erfolgreiches MMO nicht „unzählige Dungeons“, sondern vor allem motivierende Progression und langfristige Wiederspielbarkeit. Spieler hätten durchaus Interesse daran, Inhalte mehrfach zu absolvieren, sofern sich dabei Fortschritt und Verbesserung spürbar anfühlen.
Besonders kritisch sieht Emmert den Trend, neue Online-Spiele bereits zum Start mit einer enormen Menge an Features und Content auszustatten. Entwickler würden häufig Zeit und Ressourcen in Systeme investieren, die von Spielern später kaum genutzt werden.
Stattdessen plädiert er für einen kleineren Startumfang mit konsequenter Live-Service-Unterstützung. Entscheidend sei nicht ein gigantischer Release mit hunderten Stunden einzigartiger Inhalte, sondern regelmäßiger Nachschub im Abstand weniger Monate.
Emmert verweist dabei auf seine bisherigen Projekte, die trotz teils kleinerer Zielgruppen über viele Jahre aktiv geblieben seien. Selbst City of Heroes, dessen offizielle Server eingestellt wurden, lebt inzwischen dank einer von Fans betriebenen Wiederbelebung weiter.
Zum Abschluss zeigte sich Emmert zudem selbstbewusst gegenüber großen Publishern wie EA oder Microsoft. Seiner Ansicht nach könne er Spiele schneller und kostengünstiger entwickeln, weil er bewusst auf fokussierte Nischenprojekte setze statt auf maximalen Umfang.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja, recht hat er nicht wirklich. Selten kommen die Games mit viel Inhalten, meist ist das Endgame relativ schnell ausgelutscht. Wenn die Games noch weniger Inhalt haben sollen, dann gibt’s ja gar nix zu tun, vor allem dauert es immer ewig bis neuer Content kommt
Sehe ich genauso.
die allermeisten „neues“ Games dieser Art scheitern am fehlenden EndGame…
Bin auch der Ansicht, dass er sich mit der Aussage verrannt hat, gerade in einem MMO sind mehr Inhalte immer besser, schon alleine wegen der Langeweile, die sich schnell einstellen kann.
Nein er hat recht. Das Problem sind zu großen Teilen die Spieler, die mit ihrem suchtartigen Spielkonsum übertreiben und nach ein paar wenigen Wochen Langeweile brüllen. Dazu kommt die Angst den Anschluss zu verlieren. Sieht man ja ganz gut bei WoW mit seinem vertikalen Progress.
Da lobe ich mir ein GW2 das ich auch nach 2 Jahren starten kann und direkt vorn mitspielen kann.
Ich habe damals, als Star Trek Online erschien, dieses sehr intensiv gespielt. War insgesamt ein gutes Spiel, aber scheiterte dann auch am Enspielinhalt.
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man bei der Menge an Inhalten ziemlich schnell überfordert ist und nicht weiß, wo man anfangen soll.
Persönlich finde ich viel Inhalt immer gut und es ist eher die Frage, wie dieser im Spiel integriert ist.
Welche bitte meint er denn jetzt. Kann mich an keins der letzten Jahre erinnern. Was ist überhaupt rausgekommen in den letzten 5 Jahre? Star Trek Online ist ein Relikt und wie lange bitte schon draussen ? Jo 16 Jahre. Die einzigen „modernen“ MMO der letzten Zeit kommen aus Asien und die haben sowieso schon immer andere Vorstellungen von MMO als der Westen gehabt und Ihre eigene Linie mit viel Content.
Ich war ein Hardcore Progress WoW Raider aber ich bin danach nie wieder in ein anderes MMO reingekommen.
Irgendwie hatte ich an jedem neuen MMO das ich ausprobiert habe etwas auszusetzen. ^^