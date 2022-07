Gaming: Monatlicher NFT-Umsatz fällt auf Zwölf-Monats-Tief

Nachdem der NFT-Umsatz im Januar dieses Jahres mit 12,6 Milliarden US-Dollar seinen Höchststand erreichte, fiel der Umsatz im letzten Monat laut einem Guardian-Bericht, der sich auf Daten des Krypto-Forschungsunternehmen Chainalysis bezieht, auf circa eine Milliarde US-Dollar.

Somit stellt der Juni 2022 umsatztechnisch den schwächsten Monat seit zwölf Monaten dar. Niedriger lag der NFT-Umsatz zuletzt im Juni 2021, als er 648 Millionen US-Dollar erreichte.

Laut dem Chainalysis-Ökonom Ethan McMahon ist die Verlangsamung der NFT-Verkäufe mit dem allgemeinen Rückgang des Markts für Kryptowährung verbunden, dessen Wert seit November 2021 von drei Billionen US-Dollar auf unter eine Billion US-Dollar gesunken ist:

„Dieser Rückgang ist definitiv mit der allgemeinen Verlangsamung der Kryptomärkte verbunden.“

„Zeiten wie diese führen unweigerlich zu einer Konsolidierung in den betroffenen Märkten, und für NFTs werden wir wahrscheinlich einen Rückgang in Bezug auf die Sammlungen und Arten von NFTs sehen, die an Bedeutung gewinnen.“