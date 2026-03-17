Gaming: MSI erhöht Preise für Gaming-Laptops und GPUs um bis zu 30 %

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MSI reagiert auf Speicherknappheit und Marktbedingungen mit starken Preiserhöhungen.

Der Hersteller MSI hat angekündigt, dass die Preise für Gaming-Produkte in diesem Jahr deutlich steigen werden. Betroffen sind Laptops, Desktops und Grafikkarten, teilweise um bis zu 30 %.

Grund dafür sind anhaltende Speicherknappheit und schwierige Marktbedingungen. MSI reagiert darauf, indem das Unternehmen das Sortiment an Einsteigerprodukten reduziert und den Fokus stärker auf High-End-Geräte legt.

Für Spieler bedeutet das vor allem, dass günstige Optionen seltener werden und hochwertige Gaming-Hardware deutlich teurer wird. MSI betont, dass man weiterhin an der Versorgung der High-End-Linie arbeitet, um die Nachfrage trotz der schwierigen Lage zu decken.

Diese Anpassungen gelten ab sofort und werden die Preise auf allen Vertriebskanälen beeinflussen, sowohl online als auch im Handel.

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13 Kommentare Added

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  1. Kenty 246950 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.03.2026 - 11:46 Uhr

    Toll. Und das alles nur damit noch mehr KI Assistenten überall aus den Ritzen quellen können und ihre „Dienste“ (Spionage, Gehirnruhemodus, Lernabstinenz, Halluzinationen, Schmeicheleien) anbieten können. Ich hätte lieber preiswerte Hardware und nicht diesen verblödenden KI Fokus überall.

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  2. Venom 22440 XP Nasenbohrer Level 1 | 17.03.2026 - 11:49 Uhr

    Das war bisher immer der Trumpf den Konsolen ausspielen konnten…

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  3. xXCickXx 126195 XP Man-at-Arms Gold | 17.03.2026 - 11:50 Uhr

    Wäre die 5000er Laptop Gen besser geworden, hätte ich letztes Jahr zugeschlagen.
    Aber jetzt, mit der Krise, ist das Preis-/Leistungsverhältnis ja noch mehr in dem Keller gerutscht.

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