Gaming: MSI erhöht Preise für Gaming-Laptops und GPUs um bis zu 30 %

Der Hersteller MSI hat angekündigt, dass die Preise für Gaming-Produkte in diesem Jahr deutlich steigen werden. Betroffen sind Laptops, Desktops und Grafikkarten, teilweise um bis zu 30 %.

Grund dafür sind anhaltende Speicherknappheit und schwierige Marktbedingungen. MSI reagiert darauf, indem das Unternehmen das Sortiment an Einsteigerprodukten reduziert und den Fokus stärker auf High-End-Geräte legt.

Für Spieler bedeutet das vor allem, dass günstige Optionen seltener werden und hochwertige Gaming-Hardware deutlich teurer wird. MSI betont, dass man weiterhin an der Versorgung der High-End-Linie arbeitet, um die Nachfrage trotz der schwierigen Lage zu decken.

Diese Anpassungen gelten ab sofort und werden die Preise auf allen Vertriebskanälen beeinflussen, sowohl online als auch im Handel.