Gaming: Nagoshi Studio: Google zeigt „permanently closed“ – Zukunft von Gang of Dragon unklar

Bei Nagoshi Studio sorgt ein aktueller Google-Eintrag für neue Diskussionen über den möglichen Status des Studios.

Das Studio wird in Google Maps derzeit als „permanently closed“ angezeigt. Eine offizielle Bestätigung für eine tatsächliche Schließung gibt es jedoch nicht. Entsprechend bleibt offen, ob es sich um einen Datenfehler, eine Verzögerung bei der Aktualisierung oder einen realen Hinweis auf die Zukunft des Studios handelt.

Die Situation rund um das Studio ist seit Monaten angespannt. Hintergrund ist die unsichere Finanzierung des Debütprojekts Gang of Dragon, nachdem Publisher NetEase die Unterstützung für das Projekt offenbar eingestellt hat. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass die benötigten zusätzlichen Entwicklungskosten in Millionenhöhe nicht mehr gedeckt werden konnten.

In der Folge verschwanden bereits zuvor einzelne digitale Spuren des Studios zeitweise oder wurden verändert, darunter Website- und Kanalstrukturen. Eine offizielle Stellungnahme zur aktuellen Lage liegt bislang nicht vor.

Die jüngste Google-Anzeige hat nun erneut Spekulationen ausgelöst, dass die Entwicklung von Gang of Dragon und möglicherweise auch die Zukunft von Nagoshi Studio selbst ungewiss sein könnten.

Gleichzeitig bleibt festzuhalten: Weder vom Studio noch vom Publisher gibt es aktuell eine klare Bestätigung einer Schließung. Die Lage bleibt damit offiziell ungeklärt – auch wenn die Indizienlage in der Community zunehmend kritisch bewertet wird.