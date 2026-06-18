Gaming: Nagoshi Studio offenbar ohne klare Zukunft nach NetEase-Ausstieg

Das von Toshihiro Nagoshi gegründete Nagoshi Studio steht offenbar vor einer unsicheren Zukunft. In einem neuen Bericht aus dem Famitsu-Umfeld wurde Nagoshi lediglich als „Game Creator“ erwähnt, ohne direkten Bezug zum Studio selbst.
Hintergrund sind frühere Berichte, wonach NetEase die Finanzierung des Projekts eingestellt haben soll. Demnach habe das Studio zusätzlich rund 44 Millionen US-Dollar benötigt, um die Entwicklung eines noch nicht veröffentlichten Spiels – intern als Gang of Dragon bezeichnet – fortzuführen.
Seit diesen Entwicklungen ist es auffällig ruhig um das Studio geworden. Social-Media-Aktivitäten wurden eingestellt, die offizielle Website ist nicht mehr erreichbar, und konkrete Informationen zum aktuellen Stand des Projekts fehlen weiterhin.
Ob und wie es mit dem Studio und dem Projekt weitergeht, ist derzeit unklar. Weder eine offizielle Bestätigung noch ein Update der Verantwortlichen liegt vor.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht schon alles danach aus, als hätte das Studio keinen neuen Geldgeber gefunden und dicht machen müssen.
Echt schade, das Spiel hatte potenzial.
Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Produktionskosten viel zu teuer geworden sind. 44 Millionen nur um weiter entwickeln zu können. Das sind ja dann vorher auch schon etliche Millionen verpulvert worden.
Das kann so nicht mehr weitergehen. Ich denke bzw befürchte wir stehen vor einem gewaltigen Umbruch. Brauchen wir noch stärkere Konsolen, wenn am Ende nur noch wenige sich eine Spieleentwicklung leisten können, die den Möglichkeiten einer Konsole auch gerecht werden?
auch wenn ich mit meiner Meinung eher alleine stehe, mir reicht die Power der aktuellen Konsolen (Series x) vollkommen aus, es gibt zu wenig Entwickler die diese Power überhaupt Sinnvoll ausnutzen. Wir brauchen eher bessere Spiele, statt bessere Grafik.
Neue Konsolen sind hauptsächlich für Entwickler, die dann weniger optimieren müssen. Nötig um Ziele zu erreichen die jetzt nicht gehen sind sie eher nicht.
Allerdings müssen Entwickler Wege finden die Entwicklung zu beschleunigen, Entwicklungszeiten von 5-8 Jahren können sich so gut wie nie rechnen.
Also findet man entweder Möglichkeiten die aktuellen Tools effizienter zu nutzen, und ja vorallendingen KI, oder die Spiele werden am Ende deutlich teurer was das Risiko eines Flops ebenfalls massiv erhöht.
Früher konnte ein Hit mehrere Flops tragen – jetzt schaffen viele nur ein Spiel in der Generation und wenn das kein Mega Hit wird wars das.
Wir brauchen keine neuen Konsolen, siehe Gears E-Day.
Es muss wieder dahin gehen das ein Spiel 2-3 Jahre Entwicklungszeit braucht, nicht 5-8 Jahre oder noch länger. Die Spiele sollten auch nicht mehr so aufgebläht werden mit einer Open World die größer ist als groß und Nebenkram der so interessant ist wie ein Pickel am Hintern.
Das wird es wohl gewesen sein, keiner scheint das Risiko eingehen zu wollen dort zu investieren.
„Nagoshi Studio offenbar ohne klare Zukunft“
Das gilt leider nicht nur für dieses Studio
Die Branche steht vor einem massiven Umbruch, wie man die letzten Jahre gesehen hat, Wachstum ist nun mal nicht unendlich. Aber ein gesundschrumpfen lässt hoffentlich die Entwickler von Spielen mal umdenken.
Ob es weiter geht ist unklar das hört sich nicht gut an 🫣
Da wird wohl nichts weitergehen. Schade