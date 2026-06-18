Gaming: Nagoshi Studio offenbar ohne klare Zukunft nach NetEase-Ausstieg

Das von Toshihiro Nagoshi gegründete Nagoshi Studio steht offenbar vor einer unsicheren Zukunft. In einem neuen Bericht aus dem Famitsu-Umfeld wurde Nagoshi lediglich als „Game Creator“ erwähnt, ohne direkten Bezug zum Studio selbst.

Hintergrund sind frühere Berichte, wonach NetEase die Finanzierung des Projekts eingestellt haben soll. Demnach habe das Studio zusätzlich rund 44 Millionen US-Dollar benötigt, um die Entwicklung eines noch nicht veröffentlichten Spiels – intern als Gang of Dragon bezeichnet – fortzuführen.

Seit diesen Entwicklungen ist es auffällig ruhig um das Studio geworden. Social-Media-Aktivitäten wurden eingestellt, die offizielle Website ist nicht mehr erreichbar, und konkrete Informationen zum aktuellen Stand des Projekts fehlen weiterhin.

Ob und wie es mit dem Studio und dem Projekt weitergeht, ist derzeit unklar. Weder eine offizielle Bestätigung noch ein Update der Verantwortlichen liegt vor.