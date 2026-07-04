Gaming: NBCUniversal prüft größeren Einstieg in die Videospielbranche

Nach Informationen von Reuters könnte NBCUniversal seine Aktivitäten in der Videospielbranche deutlich ausbauen. Hintergrund ist die geplante Abspaltung von Comcast, durch die das Unternehmen künftig eigenständig neue Wachstumsfelder erschließen möchte.

Bereits heute verfügt NBCUniversal über zahlreiche bekannte Marken wie Jurassic World, Fast & Furious, Minions und The Super Mario Bros. Movie. Künftig könnten diese und weitere Franchises eine noch größere Rolle im Gaming-Bereich spielen.

Laut Reuters prüft NBCUniversal derzeit verschiedene Möglichkeiten für einen stärkeren Einstieg in den Markt. Dazu sollen sowohl die Entwicklung und Veröffentlichung eigener Videospiele als auch mögliche Übernahmen von Spieleunternehmen gehören.

Konkrete Pläne oder Entscheidungen wurden bislang nicht bekannt gegeben. Die Überlegungen zeigen jedoch, dass die Videospielbranche für große Medienkonzerne weiterhin als attraktiver Wachstumsmarkt gilt.