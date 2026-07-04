Gaming: NBCUniversal prüft größeren Einstieg in die Videospielbranche

Nach Informationen von Reuters könnte NBCUniversal seine Aktivitäten in der Videospielbranche deutlich ausbauen. Hintergrund ist die geplante Abspaltung von Comcast, durch die das Unternehmen künftig eigenständig neue Wachstumsfelder erschließen möchte.
Bereits heute verfügt NBCUniversal über zahlreiche bekannte Marken wie Jurassic World, Fast & Furious, Minions und The Super Mario Bros. Movie. Künftig könnten diese und weitere Franchises eine noch größere Rolle im Gaming-Bereich spielen.
Laut Reuters prüft NBCUniversal derzeit verschiedene Möglichkeiten für einen stärkeren Einstieg in den Markt. Dazu sollen sowohl die Entwicklung und Veröffentlichung eigener Videospiele als auch mögliche Übernahmen von Spieleunternehmen gehören.
Konkrete Pläne oder Entscheidungen wurden bislang nicht bekannt gegeben. Die Überlegungen zeigen jedoch, dass die Videospielbranche für große Medienkonzerne weiterhin als attraktiver Wachstumsmarkt gilt.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da bin ich mal gespannt was die Zukunft bringt 🤔
Also noch mehr gierige Konzerne in der Videospielbranche, klasse…
Können ja eine neue Discmanufaktur auf die Beine stellen … 🤡😝
Absolut geniale Idee 😅.
Ich schreib das so gut wie nie, aber DoA.
Na, dann versucht mal euer Glück.
Ekelhaft 🤮
Ok, cool. Zum haben wäre aktuell:
Bungie
Housemarque
Bluepoint Games
Peter Molyneux
David Jaffe (God of War Ps2)
Cliff Bleszinski (Gears 1-3)
Ninja Theory
Im Prinzip jedes Xbox Inhouse Entwicklungsstudio, sofern der Preis stimmt, mit Ausnahme von Playground und ID Software (Doom).
Bei Bethesda muss bitte noch der Release vom nächsten The Elderscrolls abgewartet werden 😉
P.s Ach ja und bei Ubisoft kannst du aktuell beliebig einkaufen gehen. Nimm, was dir gefällt. Alles muss raus…
Noch ein aktionärversuchter, geldgieriger Großpublisher… Der überschwemmt den Markt dann sicher mit noch mehr Live Service-Müll und minderwertigen/spielerisch qualitativ fragwürdigen „AAA“-Games.
Noch einer der was vom Kuchen abhaben möchte. Aber bitte nur wenig investieren und das maximale rausholen mit DLCs und MTA.
Sind die nicht für das katastrophale fast&furious Spiel verantwortlich ? 😅