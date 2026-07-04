Gaming: NBCUniversal prüft größeren Einstieg in die Videospielbranche

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Image: NBCUniversal

Der nächste Milliardenkonzern greift nach Gaming – Übernahmen offenbar nicht ausgeschlossen.

Nach Informationen von Reuters könnte NBCUniversal seine Aktivitäten in der Videospielbranche deutlich ausbauen. Hintergrund ist die geplante Abspaltung von Comcast, durch die das Unternehmen künftig eigenständig neue Wachstumsfelder erschließen möchte.

Bereits heute verfügt NBCUniversal über zahlreiche bekannte Marken wie Jurassic World, Fast & Furious, Minions und The Super Mario Bros. Movie. Künftig könnten diese und weitere Franchises eine noch größere Rolle im Gaming-Bereich spielen.

Laut Reuters prüft NBCUniversal derzeit verschiedene Möglichkeiten für einen stärkeren Einstieg in den Markt. Dazu sollen sowohl die Entwicklung und Veröffentlichung eigener Videospiele als auch mögliche Übernahmen von Spieleunternehmen gehören.

Konkrete Pläne oder Entscheidungen wurden bislang nicht bekannt gegeben. Die Überlegungen zeigen jedoch, dass die Videospielbranche für große Medienkonzerne weiterhin als attraktiver Wachstumsmarkt gilt.

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11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  7. jonnyWalker 820 XP Neuling | 04.07.2026 - 11:17 Uhr

    Ok, cool. Zum haben wäre aktuell:

    Bungie
    Housemarque
    Bluepoint Games
    Peter Molyneux
    David Jaffe (God of War Ps2)
    Cliff Bleszinski (Gears 1-3)
    Ninja Theory
    Im Prinzip jedes Xbox Inhouse Entwicklungsstudio, sofern der Preis stimmt, mit Ausnahme von Playground und ID Software (Doom).
    Bei Bethesda muss bitte noch der Release vom nächsten The Elderscrolls abgewartet werden 😉

    P.s Ach ja und bei Ubisoft kannst du aktuell beliebig einkaufen gehen. Nimm, was dir gefällt. Alles muss raus…

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  8. Mech77 134555 XP Elite-at-Arms Silber | 04.07.2026 - 12:37 Uhr

    Noch ein aktionärversuchter, geldgieriger Großpublisher… Der überschwemmt den Markt dann sicher mit noch mehr Live Service-Müll und minderwertigen/spielerisch qualitativ fragwürdigen „AAA“-Games.

    0
  9. Devilsgift 150925 XP God-at-Arms Bronze | 04.07.2026 - 12:37 Uhr

    Noch einer der was vom Kuchen abhaben möchte. Aber bitte nur wenig investieren und das maximale rausholen mit DLCs und MTA.

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  10. Drakeline6 230095 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 04.07.2026 - 12:57 Uhr

    Sind die nicht für das katastrophale fast&furious Spiel verantwortlich ? 😅

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