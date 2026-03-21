Gaming: Neue PEGI-Regeln stoßen beim ESRB auf Widerstand

Ein grundlegender Konflikt bei Altersfreigaben für Videospiele zeichnet sich ab. Die Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat bestätigt, die kürzlich angekündigten Änderungen des europäischen Systems Pan-European Games Information (PEGI) nicht zu übernehmen. Als Grund nennt die US-Organisation mögliche Verwirrung bei Nutzern.
Nach Angaben eines Sprechers basiert das ESRB-System weiterhin ausschließlich auf dem Inhalt eines Spiels und dem Kontext, in dem dieser präsentiert wird. Funktionen wie Online-Kommunikation oder In-Game-Käufe sollen demnach keinen Einfluss auf die Altersfreigabe selbst haben.
Zwar wünschen sich Eltern laut interner Forschung klare Hinweise auf solche Features, eine Vermischung mit der eigentlichen Altersbewertung könne jedoch die Verständlichkeit beeinträchtigen. Entsprechend gebe es derzeit keine Pläne, externe Faktoren in die Bewertung einfließen zu lassen.
Auf Seiten von PEGI zeigt man Verständnis für diese Haltung, hält jedoch an den geplanten Änderungen fest. Generaldirektor Dirk Bosmans erklärte, dass die Integration von zusätzlichen Faktoren eine Herausforderung darstelle, da sowohl Inhalte als auch Kontext berücksichtigt werden müssten, ohne wichtige Details zu verlieren.
Gleichzeitig betonte er, dass unterschiedliche Ansätze in verschiedenen Regionen nachvollziehbar seien.
Die neuen PEGI-Regeln treten Anfang Juni in Kraft und sehen unter anderem strengere Bewertungen für Spiele mit bezahlten Zufallsinhalten, zeitlich oder mengenmäßig begrenzten Angeboten, festen Spielzeiten und uneingeschränkter Kommunikation vor.
Diese Änderungen gelten zunächst nur für neu eingereichte Titel, wobei auch bestehende Spiele langfristig überprüft werden könnten.
Mit der Reform reagiert PEGI auf steigenden regulatorischen Druck und will Eltern besser über die Spielerfahrungen ihrer Kinder informieren. Gleichzeitig zeigt die unterschiedliche Ausrichtung zwischen ESRB und PEGI, dass sich globale Standards für Altersfreigaben weiterhin unterschiedlich entwickeln.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Juckt mich jetzt weniger, meine Kids werden das Problem haben das Papa selbst Gamer ist und weiß wie der Hase läuft
Das Problem hab ich auch. Allerdings ist das kein spaß wenn dein mind beim spielen online so derbe gemobbt wird daß es angst hat online zu gehen. Ist Tatsache. Und was im Kinderzimmer passiert, weißt du nicht
Schon kacke, wie einfach dann jedes Spiel mit Voicechat dann auf 18 geht 😆
Bei Lootboxen und Kaufinhalte bin ich aber voll dafür, das kann ja dann dem gesetzlichen Alter entsprechen wann die Kids geschäftsfähig sind.
Aber wiederum ist die EU einfach zu überregulierend.
Das hat mit der EU nichts zu tun. Die PEGI ist ein System von einer eigenständigen europäischen Organisation („Video Games Europe“).
Ist absolut richtig so.
Wenn Lootboxen und Co in Game sind, hat da mindestens eine 18 drauf zu stehen…
Keine Ahnung warum man sich da so schwer tut…
Alle In-Game-Käufe ab 18.
Alle!