Gaming: Neue PEGI-Regeln stoßen beim ESRB auf Widerstand

Die ESRB widerspricht den geplanten Änderungen von PEGI und warnt vor Verwirrung durch neue Altersbewertungskriterien für Videospiele.

Ein grundlegender Konflikt bei Altersfreigaben für Videospiele zeichnet sich ab. Die Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat bestätigt, die kürzlich angekündigten Änderungen des europäischen Systems Pan-European Games Information (PEGI) nicht zu übernehmen. Als Grund nennt die US-Organisation mögliche Verwirrung bei Nutzern.

Nach Angaben eines Sprechers basiert das ESRB-System weiterhin ausschließlich auf dem Inhalt eines Spiels und dem Kontext, in dem dieser präsentiert wird. Funktionen wie Online-Kommunikation oder In-Game-Käufe sollen demnach keinen Einfluss auf die Altersfreigabe selbst haben.

Zwar wünschen sich Eltern laut interner Forschung klare Hinweise auf solche Features, eine Vermischung mit der eigentlichen Altersbewertung könne jedoch die Verständlichkeit beeinträchtigen. Entsprechend gebe es derzeit keine Pläne, externe Faktoren in die Bewertung einfließen zu lassen.

Auf Seiten von PEGI zeigt man Verständnis für diese Haltung, hält jedoch an den geplanten Änderungen fest. Generaldirektor Dirk Bosmans erklärte, dass die Integration von zusätzlichen Faktoren eine Herausforderung darstelle, da sowohl Inhalte als auch Kontext berücksichtigt werden müssten, ohne wichtige Details zu verlieren.

Gleichzeitig betonte er, dass unterschiedliche Ansätze in verschiedenen Regionen nachvollziehbar seien.

Die neuen PEGI-Regeln treten Anfang Juni in Kraft und sehen unter anderem strengere Bewertungen für Spiele mit bezahlten Zufallsinhalten, zeitlich oder mengenmäßig begrenzten Angeboten, festen Spielzeiten und uneingeschränkter Kommunikation vor.

Diese Änderungen gelten zunächst nur für neu eingereichte Titel, wobei auch bestehende Spiele langfristig überprüft werden könnten.

Mit der Reform reagiert PEGI auf steigenden regulatorischen Druck und will Eltern besser über die Spielerfahrungen ihrer Kinder informieren. Gleichzeitig zeigt die unterschiedliche Ausrichtung zwischen ESRB und PEGI, dass sich globale Standards für Altersfreigaben weiterhin unterschiedlich entwickeln.