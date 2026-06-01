Gaming: Neues Gesetz in Kalifornien soll Spiele vor plötzlichem Server-Aus schützen

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat den sogenannten Protect Our Games Act im Repräsentantenhaus mit 43 zu 16 Stimmen verabschiedet. Damit rückt ein neues Gesetz näher, das weitreichende Regeln für Online-Spiele und Service-Abschaltungen einführen soll.
Der Entwurf sieht vor, dass Videospielunternehmen künftig mindestens 60 Tage im Voraus ankündigen müssen, bevor Server abgeschaltet oder Änderungen vorgenommen werden, die ein Spiel unspielbar machen würden. Ziel ist mehr Transparenz und Schutz für Käufer digitaler Spiele.
Das Gesetz würde ausschließlich für Titel gelten, die ab dem 1. Januar 2027 erscheinen. Free-to-Play-Spiele sind von der Regelung ausgenommen.
Zusätzlich enthält der Act Vorgaben, dass Publisher entweder einen Patch oder eine alternative Version bereitstellen müssen, um den weiteren Zugriff auf ein Spiel zu ermöglichen. Sollte dies nicht möglich sein, wären Unternehmen verpflichtet, Rückerstattungen anzubieten.
Der Gesetzentwurf wird nun an den Senat des Bundesstaates Kalifornien weitergeleitet. Dort ist zusätzlich öffentliche Unterstützung entscheidend, damit das Gesetz den weiteren Gesetzgebungsprozess übersteht.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die 60 Tage sind nen Witz aber
das sie zur Rückerstattungen gezwungen werden
wenn sie es komplett vom Netz nehmen
ohne es offline zocken zu können
ist genau das was dringend nötig ist
Ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mal sehen, was die Franzosen dazu auf den Weg bringen.
Ich hoffe das Gesetzt geht durch.
Schade das es dann erst für zukünftige spiele gelten würde, aber immerhin.
Und was passiert mit Sony?
Ein aktuelles Beispiel ist die 30-Tage-Regelung im PlayStation Network (PSN)
Wer seine Konsole 30 Tage oder länger offline lässt, läuft Gefahr, dass die Lizenz für digital erworbene Spiele vorübergehend gesperrt wird 🤦🏻♂️