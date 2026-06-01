Gaming: Neues Gesetz in Kalifornien soll Spiele vor plötzlichem Server-Aus schützen

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat den sogenannten Protect Our Games Act im Repräsentantenhaus mit 43 zu 16 Stimmen verabschiedet. Damit rückt ein neues Gesetz näher, das weitreichende Regeln für Online-Spiele und Service-Abschaltungen einführen soll.

Der Entwurf sieht vor, dass Videospielunternehmen künftig mindestens 60 Tage im Voraus ankündigen müssen, bevor Server abgeschaltet oder Änderungen vorgenommen werden, die ein Spiel unspielbar machen würden. Ziel ist mehr Transparenz und Schutz für Käufer digitaler Spiele.

Das Gesetz würde ausschließlich für Titel gelten, die ab dem 1. Januar 2027 erscheinen. Free-to-Play-Spiele sind von der Regelung ausgenommen.

Zusätzlich enthält der Act Vorgaben, dass Publisher entweder einen Patch oder eine alternative Version bereitstellen müssen, um den weiteren Zugriff auf ein Spiel zu ermöglichen. Sollte dies nicht möglich sein, wären Unternehmen verpflichtet, Rückerstattungen anzubieten.

Der Gesetzentwurf wird nun an den Senat des Bundesstaates Kalifornien weitergeleitet. Dort ist zusätzlich öffentliche Unterstützung entscheidend, damit das Gesetz den weiteren Gesetzgebungsprozess übersteht.