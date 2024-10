Gaming: New York Game Awards finden im Januar statt

Der New York Videogame Critics Circle (NYVGCC) kehrt für die 14. jährlichen New York Games Awards am Dienstag, 21. Januar 2025, in das renommierte SVA Theatre in Manhattan zurück.

Die Preisverleihung, die von Harold Goldberg, Präsident des Circle, und Reggie Fils-Aimé, Empfänger des Andrew Yoon Legend Award 2020 und ehemaliger Präsident von Nintendo of America, gemeinsam moderiert wird, soll größer denn je werden, wenn die besten Spiele des Jahres 2024 ausgezeichnet werden.

Tickets für reservierte Plätze bei den 2024 New York Game Awards kosten $80 und können über Eventbrite erworben werden. Das NYVGCC bietet auch einen begrenzten Zugang zur Afterparty mit kostenlosen Getränken für 100 Dollar an.

Weitere Einzelheiten über die Gewinner des Legend Award, die musikalischen Gäste und die Moderatoren werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die New York Game Awards sind die wichtigste Spendenaktion des NYVGCC für sein Schreibprogramm Playing with Purpose, das umfassende Kurse und Workshops in Journalismus und Spieleerzählung an Schulen und Heimen in ganz New York City anbietet.

Die jüngsten Kurse verbinden sie mit Schülern und Praktikanten an der Laboratory School, TAPco, Dreamyard Prep, BronxWorks Shelter, Mott Hall 3 Middle School und Andries Hudde Middle School.

Über den New York Videogame Critics Circle

Der New York Videogame Critics Circle mit Sitz in Manhattan ist eine 501(c)3 gemeinnützige multikulturelle Organisation, die sich aus 40 der besten Videospielkritiker, Autoren, Reporter und Blogger des Landes zusammensetzt.

Die Mitglieder des NYVGCC engagieren sich für ihre Gemeinden, indem sie Stipendien, Mentoring und gemeinnützige Arbeit für Schüler an New Yorker Schulen anbieten. Der New York Videogame Critics Circle sieht einen großen Nutzen darin, sich für die zu engagieren, die weniger Glück haben.