Gaming: Next-Gen-Grafik dank NVIDIA DLSS 4

NVIDIA präsentiert das Nonplusultra in Sachen Raytracing und KI mit DLSS 4.

NVIDIA präsentiert die Grafik der nächsten Generation bei aktuellen Spielen, dank NVIDIA DLSS 4 und haptischer PC-Hardware. Mit verbesserter Leistung und verbesserter Grafik macht RTX die Zukunft des Spielens mit KI möglich.

Erlebt in einem neuen Video Raytracing und DLSS 4 mit Multi-Frame-Generation in den größten Spielen von heute, darunter Black State, DOOM: The Dark Ages, Indiana Jones und der Große Kreis und viele mehr.

NVIDIA hat dazu die Blackwell GeForce RTX 50 Serie vorgestellt.