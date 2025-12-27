Gaming: Nintendo dominiert 2025: Kein anderer Gaming‑Gigant wurde so oft erwähnt

Die Auswertung der Medienberichterstattung für das Jahr 2025 zeigt, dass Nintendo die meistbehandelte Gaming‑ und Tech‑Firma des Jahres war.

Mit 236.351 Artikeln liegt das Unternehmen deutlich vor Xbox, das mit 218.225 Artikeln den zweiten Platz belegt. PlayStation folgt mit 184.976 Artikeln auf Rang drei und bestätigt damit die starke Präsenz der großen Konsolenhersteller in der globalen Gaming‑Berichterstattung.

Auch außerhalb des klassischen Konsolenmarktes waren große Tech‑Konzerne stark vertreten. Microsoft erreichte 128.672 Artikel, während Sony als Mutterkonzern von PlayStation auf 86.132 Artikel kam. Nvidia, das durch GPU‑Technologie, KI‑Hardware und PC‑Gaming eine zentrale Rolle spielt, wurde 85.400 Mal erwähnt.

Im Publisher‑Segment führt EA mit 57.192 Artikeln, gefolgt von Ubisoft mit 30.930 Artikeln und Epic Games mit 29.804 Artikeln. Activision Blizzard, trotz großer Marken wie Call of Duty und World of Warcraft, landet mit 23.441 Artikeln dahinter. Rockstar Games, bekannt für GTA und Red Dead Redemption, kommt auf 20.716 Artikel.

Auch traditionelle japanische Publisher wie Sega (17.748 Artikel) und Square Enix (14.230 Artikel) bleiben relevant. Plattformbetreiber wie Twitch (16.677 Artikel) und Valve (16.598 Artikel) zeigen ebenfalls eine starke Medienpräsenz, was die Bedeutung von Streaming‑Plattformen und PC‑Distribution im modernen Gaming‑Ökosystem unterstreicht.

Die Zahlen verdeutlichen, wie stark die Gaming‑Industrie 2025 im Fokus stand und welche Unternehmen die öffentliche Diskussion dominierten – von Konsolenherstellern über Publisher bis hin zu Tech‑Firmen und Streaming‑Plattformen. Weitere Statistiken gibt es hier.

Medienberichterstattung 2025

