Gaming: Nintendo dominiert 2025: Kein anderer Gaming‑Gigant wurde so oft erwähnt

Die Auswertung der Medienberichterstattung für das Jahr 2025 zeigt, dass Nintendo die meistbehandelte Gaming‑ und Tech‑Firma des Jahres war.
Mit 236.351 Artikeln liegt das Unternehmen deutlich vor Xbox, das mit 218.225 Artikeln den zweiten Platz belegt. PlayStation folgt mit 184.976 Artikeln auf Rang drei und bestätigt damit die starke Präsenz der großen Konsolenhersteller in der globalen Gaming‑Berichterstattung.
Auch außerhalb des klassischen Konsolenmarktes waren große Tech‑Konzerne stark vertreten. Microsoft erreichte 128.672 Artikel, während Sony als Mutterkonzern von PlayStation auf 86.132 Artikel kam. Nvidia, das durch GPU‑Technologie, KI‑Hardware und PC‑Gaming eine zentrale Rolle spielt, wurde 85.400 Mal erwähnt.
Im Publisher‑Segment führt EA mit 57.192 Artikeln, gefolgt von Ubisoft mit 30.930 Artikeln und Epic Games mit 29.804 Artikeln. Activision Blizzard, trotz großer Marken wie Call of Duty und World of Warcraft, landet mit 23.441 Artikeln dahinter. Rockstar Games, bekannt für GTA und Red Dead Redemption, kommt auf 20.716 Artikel.
Auch traditionelle japanische Publisher wie Sega (17.748 Artikel) und Square Enix (14.230 Artikel) bleiben relevant. Plattformbetreiber wie Twitch (16.677 Artikel) und Valve (16.598 Artikel) zeigen ebenfalls eine starke Medienpräsenz, was die Bedeutung von Streaming‑Plattformen und PC‑Distribution im modernen Gaming‑Ökosystem unterstreicht.
Die Zahlen verdeutlichen, wie stark die Gaming‑Industrie 2025 im Fokus stand und welche Unternehmen die öffentliche Diskussion dominierten – von Konsolenherstellern über Publisher bis hin zu Tech‑Firmen und Streaming‑Plattformen. Weitere Statistiken gibt es hier.
Medienberichterstattung 2025
- Nintendo – 236,351 Artikel
- Xbox – 218,225 Artikel
- PlayStation – 184,976 Artikel
- Microsoft – 128,672 Artikel
- Sony – 86,132 Artikel
- Nvidia – 85,400 Artikel
- EA – 57,192 Artikel
- Ubisoft – 30,930 Artikel
- Epic Games – 29,804 Artikel
- Activision Blizzard – 23,441 Artikel
- Rockstar – 20,716 Artikel
- SEGA – 17,748 Artikel
- Twitch – 16,677 Artikel
- Valve – 16,598 Artikel
- Square Enix – 14,230 Artikel
Wundert mich bei Xbox überhaupt nicht. Gefühlt war alles voll mit Xbox Bashing :-/ jetzt ist ja auch die Switch2 medial fällig.
Besser in Platz 2 als weiter runter zu sein
Viele News ungleich viele gute News
Schon verständlich das die Xbox auf dem zweiten Platz ist. Das ständige Bashing und die pausenlosen „Xbox is dead, Xbox is bad“ Postings bringen halt Klicks. Das über der Playstation weniger berichtet wird bei so einer schlechten Generation verwundert dann doch.
Eigentlich nicht, Playstation wurde schon immer mit Samthandschuhen angefasst bzw. ohne Grund in den Himmel gelobt.
„Playstation wurde schon immer mit Samthandschuhen angefasst bzw. ohne Grund in den Himmel gelobt.“
Taschentuch?. Ja genau, die PS hat noch nie was richtig gemacht und es gab nie einen Grund mal lobende Worte zu lesen. Sorry, aber was ein Bullshit:-)…
Das über die XBox mehr berichtet wurde ist aber wenig verwunderlich. Dieser ewige Zick Zack-Kurs, Übernahmen, Spieleienstellungen, Multi-Releases, kommt eine neue XBox oder nicht etc., darüber lässt sich immer viel berichten…Dann die desaströsen VKZ und das immer weniger Leute eine XBox wollen..
„Taschentuch?. Ja genau, die PS hat noch nie was richtig gemacht und es gab nie einen Grund mal lobende Worte zu lesen. Sorry, aber was ein Bullshit:-)…“
Hast meinen Kommentar komplett aus dem Kontext gerissen, Glückwunsch 🤣🤡.
„Playstation wurde schon immer mit Samthandschuhen angefasst bzw. ohne Grund in den Himmel gelobt“
Da gibt es nichts was man aus dem Kontext hätte reissen können:-)
….Und das du über die Einstellungen, Zick Zack Kurs & Co bei Xbox sprichst und für wichtiger erachtest als bei Sony, bei denen dies zur Schließung mehrerer Studios, über 10+ abgebrochenen Spiele usw geführt hat sagt wie Effizient die Medien bei ihrem Kurs sind.
Meinst du schlechte Generation im Bezug auf die PlayStation?
Ich finde die Generation absolut krass, aber die PlayStation 5 sehe ich mittlerweile als die langweiligste Konsole.
Die Art der Artikel sind aber von ihrem Grundgedanken vollkommen anders. Während es bei Nintendo viel um positive Leaks rund um die bevorstehende Switch 2 Enthüllung ging und dann eben viel thirdparty Support und firstparty Veröffentlichungen für die Switch 2 war es z.B. bei Xbox zu einem sehr hohen Teil negativ. Ein großer Teil ging sicher um Entlassungen, Sparmaßnahmen, KI Einsatz, Playstation Veröffentlichungen und eben generell wie sich die Marke Xbox im Jahresverlauf immer weiter selbst sabotiert hat.
wundert mich nicht, im Coregaming Bereich hat Nintendo ja auch nicht wirklich ernsthafte Konkurrenz
meine PS5 staubt jedenfalls mangels guter Games (mit Gameplay, stehe nicht so auf die seichten Cinematic Spiele) vor sich hin…
Hmh irgendwie find ich gar nicht das soviel über Nintendo geredet wird..finde es eher ruhig um die Switch 2.
Glückwunsch an Nintendo.
Nächstes Jahr wird 100%ig Xbox wieder am meisten im Fokus stehen, bei allem was ansteht.
Playstation ist relativ abgeschrieben und deutlich weniger von Interesse.