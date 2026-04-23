Gaming: Nintendo Switch 2-Konsole dominiert US-Verkäufe im März

Neue Verkaufszahlen aus den USA zeigen, dass die Nintendo Switch 2 im März 2026 sowohl bei den Einheiten als auch beim Umsatz die Spitze der Hardware-Charts übernommen hat.

Laut Circana-Analyst Mat Piscatella erreichten die gesamten Ausgaben im Gaming-Bereich 5,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Besonders deutlich fällt das Wachstum im Hardware-Segment aus, das mit 500 Millionen US-Dollar um 69 Prozent im Jahresvergleich zulegte.

Die Nintendo Switch 2 führte dabei sowohl bei den verkauften Einheiten als auch beim Umsatz. Auf dem zweiten Platz folgt die PlayStation 5, die ebenfalls einen Anstieg verzeichnete, insbesondere in der Woche bis zum 4. April im Zuge der angekündigten Preiserhöhung von Sony.

Interessant ist zudem die Entwicklung der Verkaufszahlen im direkten Vergleich zur Vorgängerkonsole. In den ersten zehn Monaten liegen die Verkäufe der Nintendo Switch 2 um 12 Prozent über denen der ursprünglichen Switch im gleichen Zeitraum. Dennoch gibt es Berichte, wonach Nintendo die Produktion in der Region um 30 Prozent reduzieren könnte.

Unabhängig davon hält die Konsole weiterhin den Rekord als am schnellsten verkaufte Plattform in der US-Geschichte. Parallel dazu stehen mehrere Spieleveröffentlichungen im Raum, darunter bestätigte Termine für Splatoon Raiders und Rhythm Heaven Groove sowie Berichte über ein neues Star Fox für den Sommer und ein mögliches Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time rund um die Feiertage.

Die aktuellen Zahlen basieren auf offiziellen Marktdaten, während zukünftige Spieleankündigungen und Produktionsanpassungen teilweise auf Berichten und Gerüchten beruhen.