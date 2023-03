Gaming: Nur Spiele mit FIFA im Namen sind die Besten laut Verband

FIFA 23 war das letzte Fußball-Videospiel, dass Electronic Arts unter diesem Namen veröffentlicht hat. Nach fast 30 Jahren gehen die FIFA und der Publisher bekanntlich getrennte Wege. Der Grund: EA will für die Namensrechte im Titel nicht mehr zahlen und wird in Zukunft unter „EA Sports FC“ veröffentlichen.

Doch Videospiele, die FIFA im Namen tragen, wird es auch künftig geben. Denn der FIFA-Präsident Gianni Infantino bekräftigte seine Pläne dazu noch einmal und gab sogar an, dass diese neue Reihe künftig der Standard im Genre sein wird.

Laut New York Times sagte Infantino bei einer Siegesansprache zu seiner kürzlichen Wiederwahl: „Das neue FIFA-Spiel – FIFA 25, 26, 27 und so weiter – wird immer das beste eGame-Spiel für jedes Mädchen oder jeden Jungen sein, wir werden sehr bald Neuigkeiten dazu haben.“

Schon letztes Jahr im Mai erklärte Infantino, nur Spiele mit einer offiziellen Lizenz und FIFA im Namen seien glaubwürdig, authentisch und einfach die besten Spiele.

„Ich kann Ihnen versichern, dass das einzige authentische, echte Spiel, das den Namen FIFA trägt, das Beste sein wird, das für Spieler und Fußballfans verfügbar ist.“

„Der Name FIFA ist der einzige globale, originale Titel. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 und FIFA 26 und so weiter – die Konstante ist der Name FIFA und er wird für immer bleiben und DER BESTE bleiben.“