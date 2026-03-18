Gaming: NVIDIA‑Chef Jensen Huang weist die Kritik an DLSS 5 entschieden zurück

Die Vorstellung von DLSS 5 löste eine breite Debatte aus. Die neue Upscaling‑Generation setzt auf neural rendering, also generative KI, die nicht nur Pixel hochskaliert, sondern direkt auf Geometrie, Texturen und Materialdarstellung zugreift.
Viele Kritiker warfen NVIDIA vor, DLSS 5 verleihe Charaktermodellen einen künstlichen „AI‑Sheen“ und verfälsche den ursprünglichen Stil – besonders sichtbar im Vergleichsbild der Figur Grace aus Resident Evil: Requiem.
Huangs Gegenargumente
Huang widersprach dieser Darstellung mit ungewöhnlicher Deutlichkeit. Für ihn basieren die Vorwürfe auf einem Missverständnis darüber, wie DLSS 5 funktioniert. Er betont drei zentrale Punkte:
- DLSS 5 ist keine nachträgliche Bildbearbeitung, sondern arbeitet auf der Ebene von Geometrie und Texturen.
- Die Entwickler behalten die volle Kontrolle, da die generativen Modelle an die jeweilige künstlerische Vision angepasst werden können.
- Neural Rendering ist kein autonomes KI‑System, sondern ein Werkzeug, das vorhandene Spieldaten nutzt und erweitert.
Huang beschreibt DLSS 5 als „content‑control generative AI“ – eine Form generativer KI, die nicht frei Inhalte erfindet, sondern innerhalb klarer Vorgaben arbeitet. Für NVIDIA ist das der entscheidende Unterschied zu klassischen KI‑Generatoren.
Warum die Diskussion so emotional geführt wird
Die Debatte um DLSS 5 berührt mehrere Grundfragen, die die Branche derzeit beschäftigen:
- Wie viel KI ist in der Kunstform Videospiel akzeptabel?
- Wann wird technische Optimierung zur stilistischen Verfälschung?
- Wie transparent müssen Studios sein, wenn KI sichtbar in das Bild eingreift?
- Welche Rolle spielt Vertrauen, wenn KI‑Modelle zunehmend autonomer werden?
Viele Spieler fürchten eine Homogenisierung von Charakteren und Oberflächen, wenn KI‑Modelle zu stark eingreifen. Entwickler wiederum sehen Chancen, Produktionskosten zu senken und visuelle Qualität zu steigern – aber auch Risiken, wenn KI‑Modelle nicht exakt steuerbar sind.
Was das für die Zukunft der Grafiktechnologie bedeutet
DLSS 5 markiert einen Übergang: weg vom klassischen Upscaling, hin zu KI‑gestützten Renderpipelines. Das könnte langfristig bedeuten:
- weniger Abhängigkeit von roher GPU‑Leistung,
- mehr Gewicht auf KI‑Beschleuniger,
- neue Workflows für Artists,
- größere Unterschiede zwischen NVIDIA‑ und Nicht‑NVIDIA‑Hardware.
Ob DLSS 5 als Fortschritt oder als Stilbruch wahrgenommen wird, hängt stark davon ab, wie gut Studios die Technologie anpassen – und wie sichtbar der KI‑Einfluss im finalen Bild bleibt.
41 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt wann es die ersten Hacks für DLSS5 geben wird und man einfach die Texturen in Shootern durch leuchtende Farben ersetzt. Ist es nicht so, dass die AC-Software unteranderem die CRC der Dateien auf Plausibilität prüft? Wenn sich jetzt der Treiber dazwischen klingt und Änderungen vornimmt, könnte das ein kleines Einfalltor werden.
Macht gaming für mich uninteressant.
Was meinst du?
Stellt euch vor AMD+MS und AMD+Sony würden an was ähnlichem arbeiten: dann hat ein Spiel plötzlich vier unterschiedliche Looks 🤪
Dann hätten die YouTube Kanäle die sich mit Vergleichen beschäftigen ganz schön was zu tun🤪
Nicht nur das – du hast diese Abweichungen unter Umständen auch innerhalb deines Spiels.
Die Folgen könnten sein das die Entwickler sich nicht mehr so viel mühe geben da sie wissen das DLSS5 ein Großteil der Arbeit abnehmen wird.
Dadurch wird in Zukunft fast alles gleich aussehen.
Aber auch nur wenn man eine Fähige „teure“ NVIDIA Karte besitzt.
Alle anderen werden dann die Halbgare Arbeit der Entwickler zu Gesicht bekommen.
Nein, die Spiele werden mit DLSS5 entwickelt oder ältere Spiele überarbeitet und wir haben dann auf allen Plattformen diese Darstellung!
Mal abwarten wie es in den meisten Videospielen aussehen wird, wenn es so wird wie im Resident Evil Video, kann ich auf sowas komplett verzichten.
Hatte gedacht das mit der 5000er Gen nutzen zu können, aber die Demo lief ja auf zwei 5090. Von daher ist das wohl Zukunftsmusik und wird frühestens mit der 6000er Gen nutzbar sein, wenn überhaupt.
Da sollte man wirklich erst einmal abwarten, wie das dann wirklich werden wird.
Hoffentlich ist das nun endlich geklärt!!! Die Entwickler werden es jedenfalls sehr zu schätzen wissen! Alle wollten immer in Spielen eine realistische Grafik und jetzt wo wir sie bekommen, meckern sie weil es durch eine KI realisiert wird. Willkommen in der Zukunft!😃