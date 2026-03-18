Gaming: NVIDIA‑Chef Jensen Huang weist die Kritik an DLSS 5 entschieden zurück

Im Streit um KI‑Grafik schießt der Chef von NVIDIA zurück und nennt DLSS‑5‑Kritik „komplett falsch“.

Die Vorstellung von DLSS 5 löste eine breite Debatte aus. Die neue Upscaling‑Generation setzt auf neural rendering, also generative KI, die nicht nur Pixel hochskaliert, sondern direkt auf Geometrie, Texturen und Materialdarstellung zugreift.

Viele Kritiker warfen NVIDIA vor, DLSS 5 verleihe Charaktermodellen einen künstlichen „AI‑Sheen“ und verfälsche den ursprünglichen Stil – besonders sichtbar im Vergleichsbild der Figur Grace aus Resident Evil: Requiem.

Huangs Gegenargumente

Huang widersprach dieser Darstellung mit ungewöhnlicher Deutlichkeit. Für ihn basieren die Vorwürfe auf einem Missverständnis darüber, wie DLSS 5 funktioniert. Er betont drei zentrale Punkte:

DLSS 5 ist keine nachträgliche Bildbearbeitung , sondern arbeitet auf der Ebene von Geometrie und Texturen.

, sondern arbeitet auf der Ebene von Geometrie und Texturen. Die Entwickler behalten die volle Kontrolle , da die generativen Modelle an die jeweilige künstlerische Vision angepasst werden können.

, da die generativen Modelle an die jeweilige künstlerische Vision angepasst werden können. Neural Rendering ist kein autonomes KI‑System, sondern ein Werkzeug, das vorhandene Spieldaten nutzt und erweitert.

Huang beschreibt DLSS 5 als „content‑control generative AI“ – eine Form generativer KI, die nicht frei Inhalte erfindet, sondern innerhalb klarer Vorgaben arbeitet. Für NVIDIA ist das der entscheidende Unterschied zu klassischen KI‑Generatoren.

Warum die Diskussion so emotional geführt wird

Die Debatte um DLSS 5 berührt mehrere Grundfragen, die die Branche derzeit beschäftigen:

Wie viel KI ist in der Kunstform Videospiel akzeptabel?

Wann wird technische Optimierung zur stilistischen Verfälschung?

Wie transparent müssen Studios sein, wenn KI sichtbar in das Bild eingreift?

Welche Rolle spielt Vertrauen, wenn KI‑Modelle zunehmend autonomer werden?

Viele Spieler fürchten eine Homogenisierung von Charakteren und Oberflächen, wenn KI‑Modelle zu stark eingreifen. Entwickler wiederum sehen Chancen, Produktionskosten zu senken und visuelle Qualität zu steigern – aber auch Risiken, wenn KI‑Modelle nicht exakt steuerbar sind.

Was das für die Zukunft der Grafiktechnologie bedeutet

DLSS 5 markiert einen Übergang: weg vom klassischen Upscaling, hin zu KI‑gestützten Renderpipelines. Das könnte langfristig bedeuten:

weniger Abhängigkeit von roher GPU‑Leistung ,

, mehr Gewicht auf KI‑Beschleuniger ,

, neue Workflows für Artists ,

, größere Unterschiede zwischen NVIDIA‑ und Nicht‑NVIDIA‑Hardware.

Ob DLSS 5 als Fortschritt oder als Stilbruch wahrgenommen wird, hängt stark davon ab, wie gut Studios die Technologie anpassen – und wie sichtbar der KI‑Einfluss im finalen Bild bleibt.