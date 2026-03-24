Gaming: Nvidia CEO räumt Fehler bei DLSS 5 ein, mag auch kein AI-Slop

CEO von NVIDIA gesteht Fehler ein und erklärt, wie DLSS 5 Künstler respektiert und gleichzeitig KI in Spielen nutzbar macht.

Die Ankündigung von NVIDIA für DLSS 5 sorgte zuletzt für hitzige Diskussionen in der Gaming-Community. Während CEO Jensen Huang zunächst die Kritik von Spielern als übertrieben bezeichnete, zeigte er auf dem Lex Fridmann Podcast nun Verständnis für deren Perspektive.

„Ich denke, ihre Sichtweise macht Sinn. Ich kann nachvollziehen, woher sie kommen, denn selbst mir gefällt kein AI-Slop“, so Huang im Podcast.

Gleichzeitig betonte er, dass DLSS 5 nicht darauf abzielt, Inhalte beliebig zu verändern. Vielmehr handelt es sich um ein 3D-gestütztes System, das die Geometrie der Szene respektiert und die künstlerische Arbeit der Entwickler unterstützt, ohne diese zu verfälschen.

Entwickler sollen zudem die Möglichkeit haben, eigene Modelle zu trainieren, um die Ausgabe nach ihren Vorstellungen zu kontrollieren. DLSS 5 versteht sich somit als Werkzeug, das Künstlern Entscheidungsfreiheit lässt.

Obwohl die Technologie erst frühestens im Herbst 2026 der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird, hat Nvidia damit genügend Zeit, die KI weiter zu optimieren. Ziel ist es, dass Spieler und Entwickler von der neuen Generation der Bildverbesserung profitieren, ohne dass der individuelle Stil von Spielen verloren geht.