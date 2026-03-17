Gaming: NVIDIA DLSS 5 bringt riesigen Grafik-Sprung für Spiele und Videos

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Image: depositphotos

DLSS 5 markiert laut NVIDIA den größten Fortschritt in der Grafiktechnologie seit Raytracing.

NVIDIA hat mit DLSS 5 eine neue Generation seiner KI-Upscaling-Technologie vorgestellt und spricht dabei vom größten Durchbruch seit der Einführung von Echtzeit-Raytracing im Jahr 2018.

Im Mittelpunkt steht ein neues neuronales Rendering-Modell in Echtzeit, das für deutlich realistischere Beleuchtung, Materialien und Oberflächen sorgen soll. Ziel ist es, die Grenze zwischen klassischem Rendering und Realität weiter zu verwischen.

Laut NVIDIA ermöglicht DLSS 5 Entwicklern, eine visuelle Qualität zu erreichen, die bislang vor allem aus Hollywood-Produktionen bekannt ist.

Gleichzeitig behalten Entwickler weiterhin die volle Kontrolle über ihre künstlerische Gestaltung.

CEO Jensen Huang bezeichnet DLSS 5 als „GPT-Moment für Grafik“. Die Technologie kombiniere klassische Rendering-Techniken mit generativer KI und sorge so für einen deutlichen Sprung beim Realismus in Spielen und Videos.

Konkrete Spiele oder ein Veröffentlichungszeitraum für DLSS 5 wurden bisher noch nicht genannt. Weitere Details sollen in Zukunft folgen. DLSS 5 wird auf unterstützter PC-Hardware mit NVIDIA-Grafikkarten verfügbar sein.

NVIDIA treibt den Hype, aber aus der Gaming-Community kommt stattdessen reichlich Kritik, da die „Verbesserungen“ sich wie ein KI-Filter anfühlen und die ursprüngliche Version des Spiels zu sehr verfälschen, und die kreative Seele des Titels zerstören, heißt es vielerorts in den sozialen Medien.

Was sagt ihr zu dieser DLSS-Entwickung?

Digital Foundry zeigt sich überaus begeistert zum „KI-Filter“:

Die Community hingegen nicht und hat schon zahlreiche Memes generiert:


Quelle
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76 Kommentare Added

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  1. RappScallion 25680 XP Nasenbohrer Level 3 | 17.03.2026 - 10:05 Uhr

    Sieht beeindruckend aus und ist ja erst der Anfang, das wird ja noch besser.
    Tja, jetzt kommt er bald, der Fotorealismus, den wir zu PS1-Zeiten schon zu sehen glaubten.

    0
    • faktencheck 171160 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 17.03.2026 - 11:26 Uhr
      Antwort auf RappScallion

      Du hast Recht! Wie oft hat man das in der Vergangenheit selbst gesagt? Boah sieht das realistisch aus! 😁 Da sind wir zum Glück immer noch ein ganzes Stück von weg. Ich persönlich habe wenig Lust auf ultrarealistische „Menschen“ im übernächsten CoD zu schießen. Spiele sind Kunst und sollten auch so betrachtet werden.

      0
      • RappScallion 25680 XP Nasenbohrer Level 3 | 17.03.2026 - 11:58 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Zum Glück MÜSSEN die die Spiele ja nicht fotorealistisch gestalten, sondern können auch in Zukunft verschiedenste Stile nutzen. Für uns war Fotorealismus früher immer sowas wie der zu erreichende Benchmark, darum find ich das auch immer noch spannend.

        0
  3. DemonSlayer 22705 XP Nasenbohrer Level 2 | 17.03.2026 - 10:28 Uhr

    DAS ist die Zukunft und FSR Diamant
    Das sieht so unglaublich gut aus und das ist ERST DER ANFANG.

    Dagegen wirkt PSSR wie ein Projekt eines Praktikanten.

    1
  4. Fayedog 17240 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 17.03.2026 - 10:34 Uhr

    Sorry aber ist das ein schlechter Scherz von NVIDIA? Das ist einfach KI-Slop in Echtzeit…

    0
  5. MaDDoG1207 14770 XP Leetspeak | 17.03.2026 - 10:45 Uhr

    Ich denke, man muss das in längerer Aktion sehen. Das Werbe-Video ist zu kurz und zeigt nur die Sahnestellen. Auf den ersten Blick schon beeindruckend, aber auf den zweiten Blick ist der Verdacht auf AI schon sehr stark.

    Und sollte sich das bewahrheiten, was schon extrem danach riecht, dann ist halt die große Frage, wie gut das von Nvidia umgesetzt ist. Normalerweise hauen die kein Mist-Feature raus, das sollte eigentlich sitzen

    0
  6. m0rcinKE 2180 XP Beginner Level 1 | 17.03.2026 - 10:55 Uhr

    Das schaut extrem Aufgesetzt aus – aber die Technologie ist wahnsinnig interessant und steht auch noch am Anfang.

    1
  7. DBGH miLKa 16455 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 17.03.2026 - 11:19 Uhr

    Es sieht schon beeindruckend aus, aber ich verstehe deren Punkt. Manches sieht schon ziemlich gut aus, aber einige Beispiele haben diesen scheinigen KI look welche alle hassen. Man darf aber nicht vergessen, dass es optional ist und man es jederzeit ausstellen kann. Davon abgesehen benötigt man hier sicherlich sowieso die high end karten und nicht jeder hat das. Nicht jeder hat 3000-4000 um sich in der heutigen Zeit so eine Graka zu kaufen.

    0
  8. xXCickXx 126195 XP Man-at-Arms Gold | 17.03.2026 - 11:45 Uhr

    Die Memes sind klasse 😂

    Aber im Ernst, Upscaler sind und bleiben erstmal der größte Hebel für grafischen und leistungstechnischen Fortschritt.

    Ich hoffe AMD hat ebenfalls ein heißes Eises im Feuer, denn das wird dir Grundlage für die nächsten Jahre bei uns Konsoleros werden.

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