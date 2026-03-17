Gaming: NVIDIA DLSS 5 bringt riesigen Grafik-Sprung für Spiele und Videos

DLSS 5 markiert laut NVIDIA den größten Fortschritt in der Grafiktechnologie seit Raytracing.

NVIDIA hat mit DLSS 5 eine neue Generation seiner KI-Upscaling-Technologie vorgestellt und spricht dabei vom größten Durchbruch seit der Einführung von Echtzeit-Raytracing im Jahr 2018.

Im Mittelpunkt steht ein neues neuronales Rendering-Modell in Echtzeit, das für deutlich realistischere Beleuchtung, Materialien und Oberflächen sorgen soll. Ziel ist es, die Grenze zwischen klassischem Rendering und Realität weiter zu verwischen.

Laut NVIDIA ermöglicht DLSS 5 Entwicklern, eine visuelle Qualität zu erreichen, die bislang vor allem aus Hollywood-Produktionen bekannt ist.

Gleichzeitig behalten Entwickler weiterhin die volle Kontrolle über ihre künstlerische Gestaltung.

CEO Jensen Huang bezeichnet DLSS 5 als „GPT-Moment für Grafik“. Die Technologie kombiniere klassische Rendering-Techniken mit generativer KI und sorge so für einen deutlichen Sprung beim Realismus in Spielen und Videos.

Konkrete Spiele oder ein Veröffentlichungszeitraum für DLSS 5 wurden bisher noch nicht genannt. Weitere Details sollen in Zukunft folgen. DLSS 5 wird auf unterstützter PC-Hardware mit NVIDIA-Grafikkarten verfügbar sein.

NVIDIA treibt den Hype, aber aus der Gaming-Community kommt stattdessen reichlich Kritik, da die „Verbesserungen“ sich wie ein KI-Filter anfühlen und die ursprüngliche Version des Spiels zu sehr verfälschen, und die kreative Seele des Titels zerstören, heißt es vielerorts in den sozialen Medien.

Was sagt ihr zu dieser DLSS-Entwickung?

Digital Foundry zeigt sich überaus begeistert zum „KI-Filter“:

Die Community hingegen nicht und hat schon zahlreiche Memes generiert:

At least the DLSS5 memes are funny pic.twitter.com/q25C5zD3aU — MauroNL (@MauroNL3) March 17, 2026

the one good thing to come out of DLSS 5 is the memes at least 🤣 pic.twitter.com/u3njnhIk6b — Ramez @ Monster Hunter Wilds #MHWilds (@Ramez05) March 17, 2026



