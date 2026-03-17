Gaming: NVIDIA DLSS 5 bringt riesigen Grafik-Sprung für Spiele und Videos

NVIDIA hat mit DLSS 5 eine neue Generation seiner KI-Upscaling-Technologie vorgestellt und spricht dabei vom größten Durchbruch seit der Einführung von Echtzeit-Raytracing im Jahr 2018.
Im Mittelpunkt steht ein neues neuronales Rendering-Modell in Echtzeit, das für deutlich realistischere Beleuchtung, Materialien und Oberflächen sorgen soll. Ziel ist es, die Grenze zwischen klassischem Rendering und Realität weiter zu verwischen.
Laut NVIDIA ermöglicht DLSS 5 Entwicklern, eine visuelle Qualität zu erreichen, die bislang vor allem aus Hollywood-Produktionen bekannt ist.
Gleichzeitig behalten Entwickler weiterhin die volle Kontrolle über ihre künstlerische Gestaltung.
CEO Jensen Huang bezeichnet DLSS 5 als „GPT-Moment für Grafik“. Die Technologie kombiniere klassische Rendering-Techniken mit generativer KI und sorge so für einen deutlichen Sprung beim Realismus in Spielen und Videos.
Konkrete Spiele oder ein Veröffentlichungszeitraum für DLSS 5 wurden bisher noch nicht genannt. Weitere Details sollen in Zukunft folgen. DLSS 5 wird auf unterstützter PC-Hardware mit NVIDIA-Grafikkarten verfügbar sein.
NVIDIA treibt den Hype, aber aus der Gaming-Community kommt stattdessen reichlich Kritik, da die „Verbesserungen“ sich wie ein KI-Filter anfühlen und die ursprüngliche Version des Spiels zu sehr verfälschen, und die kreative Seele des Titels zerstören, heißt es vielerorts in den sozialen Medien.
Was sagt ihr zu dieser DLSS-Entwickung?
Digital Foundry zeigt sich überaus begeistert zum „KI-Filter“:
Die Community hingegen nicht und hat schon zahlreiche Memes generiert:
At least the DLSS5 memes are funny pic.twitter.com/q25C5zD3aU
— MauroNL (@MauroNL3) March 17, 2026
LMAO, best meme for DLSS5 I’ve come across. #DLSS5 pic.twitter.com/wFfJwWM5BE
— Lucas Liaskos (@PadPoet) March 17, 2026
the one good thing to come out of DLSS 5 is the memes at least 🤣 pic.twitter.com/u3njnhIk6b
— Ramez @ Monster Hunter Wilds #MHWilds (@Ramez05) March 17, 2026
76 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht beeindruckend aus und ist ja erst der Anfang, das wird ja noch besser.
Tja, jetzt kommt er bald, der Fotorealismus, den wir zu PS1-Zeiten schon zu sehen glaubten.
Du hast Recht! Wie oft hat man das in der Vergangenheit selbst gesagt? Boah sieht das realistisch aus! 😁 Da sind wir zum Glück immer noch ein ganzes Stück von weg. Ich persönlich habe wenig Lust auf ultrarealistische „Menschen“ im übernächsten CoD zu schießen. Spiele sind Kunst und sollten auch so betrachtet werden.
Zum Glück MÜSSEN die die Spiele ja nicht fotorealistisch gestalten, sondern können auch in Zukunft verschiedenste Stile nutzen. Für uns war Fotorealismus früher immer sowas wie der zu erreichende Benchmark, darum find ich das auch immer noch spannend.
Sorry aber die Gesichter sehen jetzt richtig nach AI Sloap 💩 aus.
DAS ist die Zukunft und FSR Diamant
Das sieht so unglaublich gut aus und das ist ERST DER ANFANG.
Dagegen wirkt PSSR wie ein Projekt eines Praktikanten.
Seelenlose Technik für seelenlose Konsumenten…
Das ist die Zukunft von jedem Upscalers.
Du weißt aber schon, dass die XBox Next diese Technik nicht unterstützen wird, da sie ebenfalls über die Technik des Hardwareherstellers verfügt, welche deine „Praktikanten-Technik“ ermöglicht hat?
Nein soweit hat er natürlich nicht nachgedacht. 😁
Der Eindruck drängt sich mir auch ganz stark auf, jap 🙂
Auf Helix heißt es anders..
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies bereits auf der Nextbox vorhanden sein wird.
Sorry aber ist das ein schlechter Scherz von NVIDIA? Das ist einfach KI-Slop in Echtzeit…
Ich denke, man muss das in längerer Aktion sehen. Das Werbe-Video ist zu kurz und zeigt nur die Sahnestellen. Auf den ersten Blick schon beeindruckend, aber auf den zweiten Blick ist der Verdacht auf AI schon sehr stark.
Und sollte sich das bewahrheiten, was schon extrem danach riecht, dann ist halt die große Frage, wie gut das von Nvidia umgesetzt ist. Normalerweise hauen die kein Mist-Feature raus, das sollte eigentlich sitzen
Das schaut extrem Aufgesetzt aus – aber die Technologie ist wahnsinnig interessant und steht auch noch am Anfang.
Es sieht schon beeindruckend aus, aber ich verstehe deren Punkt. Manches sieht schon ziemlich gut aus, aber einige Beispiele haben diesen scheinigen KI look welche alle hassen. Man darf aber nicht vergessen, dass es optional ist und man es jederzeit ausstellen kann. Davon abgesehen benötigt man hier sicherlich sowieso die high end karten und nicht jeder hat das. Nicht jeder hat 3000-4000 um sich in der heutigen Zeit so eine Graka zu kaufen.
Die Memes sind klasse 😂
Aber im Ernst, Upscaler sind und bleiben erstmal der größte Hebel für grafischen und leistungstechnischen Fortschritt.
Ich hoffe AMD hat ebenfalls ein heißes Eises im Feuer, denn das wird dir Grundlage für die nächsten Jahre bei uns Konsoleros werden.
Das ist perfekt für Microsoft.