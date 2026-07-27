Gaming: PC-Markt dreht ins Minus – RAM-Preise werden zum Problem

Nach fünf Wachstumsquartalen in Folge schrumpft der weltweite PC-Markt wieder, während höhere RAM-Preise zunehmend auf die Nachfrage drücken.

Nach fünf Quartalen mit kontinuierlichem Wachstum sind die weltweiten PC-Auslieferungen im zweiten Quartal 2026 erstmals wieder zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sank die Zahl der ausgelieferten Computer um 4 Prozent.

Als Belastungsfaktor erweisen sich insbesondere die gestiegenen RAM-Preise, die sich auf die Kosten neuer PCs auswirken und damit vor allem die Nachfrage im Endkundengeschäft unter Druck setzen.

Unterstützung erhält der Markt weiterhin aus dem kommerziellen Bereich. Die laufende Umstellung auf Windows 11 sowie das wachsende Angebot sogenannter AI PCs sorgen dort weiterhin für Nachfrage. Diese Entwicklung reichte im zweiten Quartal allerdings nicht aus, um die Schwäche im Consumer-Segment vollständig auszugleichen.

Auch bei den größten PC-Herstellern zeigt sich die Abkühlung. Lenovo, HP und Dell lieferten jeweils weniger Computer aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Eine Ausnahme bilden Apple und ASUS. Beide Unternehmen konnten ihre PC-Auslieferungen im Jahresvergleich steigern und gehörten damit zu den wenigen großen Herstellern, die sich gegen den rückläufigen Gesamtmarkt behaupteten.

Nach fünf aufeinanderfolgenden Wachstumsquartalen markiert das zweite Quartal 2026 damit eine Trendwende. Sollten die hohen Speicherpreise anhalten oder weiter steigen, könnte der Kostendruck für Hersteller und Käufer in den kommenden Quartalen zusätzlich zunehmen.