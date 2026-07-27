Gaming: PC-Markt dreht ins Minus – RAM-Preise werden zum Problem

Nach fünf Quartalen mit kontinuierlichem Wachstum sind die weltweiten PC-Auslieferungen im zweiten Quartal 2026 erstmals wieder zurückgegangen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sank die Zahl der ausgelieferten Computer um 4 Prozent.
Als Belastungsfaktor erweisen sich insbesondere die gestiegenen RAM-Preise, die sich auf die Kosten neuer PCs auswirken und damit vor allem die Nachfrage im Endkundengeschäft unter Druck setzen.
Unterstützung erhält der Markt weiterhin aus dem kommerziellen Bereich. Die laufende Umstellung auf Windows 11 sowie das wachsende Angebot sogenannter AI PCs sorgen dort weiterhin für Nachfrage. Diese Entwicklung reichte im zweiten Quartal allerdings nicht aus, um die Schwäche im Consumer-Segment vollständig auszugleichen.
Auch bei den größten PC-Herstellern zeigt sich die Abkühlung. Lenovo, HP und Dell lieferten jeweils weniger Computer aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Eine Ausnahme bilden Apple und ASUS. Beide Unternehmen konnten ihre PC-Auslieferungen im Jahresvergleich steigern und gehörten damit zu den wenigen großen Herstellern, die sich gegen den rückläufigen Gesamtmarkt behaupteten.
Nach fünf aufeinanderfolgenden Wachstumsquartalen markiert das zweite Quartal 2026 damit eine Trendwende. Sollten die hohen Speicherpreise anhalten oder weiter steigen, könnte der Kostendruck für Hersteller und Käufer in den kommenden Quartalen zusätzlich zunehmen.
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wie gewollt könnte man meinen, der Hardware verschwindet so langsam immer weiter.
In ein paar Jahren wird sich dann entscheiden ob der Spielemarkt wirklich zusammen bricht oder wir Gamer zu den Cloud Diensten gekrochen kommen.
Da ich eh nicht mehr so viel zocke werde ich wohl ganz langsam meinen PoS abarbeiten, das müsste reichen bis ich sterbe 😅 außer die Xbox raucht ab.
Ich habe das hier im Forum ja auch schon mit jemanden besprochen..
Wenn man exzessiv spielt, macht es mittlerweile sogar Sinn GeForce now zu nutzten..
Aktuell 220€ Jährlich, das ist ehrlich gesagt eigentlich nicht wirklich viel.
Denn allein die Stromkosten die man einspart, machen da ja viel wieder weg..
👍
Brauchst aber eine gute Verbindung
Das wichtigste: Man besitzt NICHTS
naja,
wo ist als PCler gerade da der unterschied?
Die Steam Bibliothek kann man ja da nutzen.
Ausnahme: der Entwickler möchte das nicht.
Ich fand GeForce Now ziemlich kagge ehrlich gesagt , selbst mit einer schnellen Leitung (Aktuell 984.35Mbps) ist mir die Latenz zu hoch, höchstens für langsame Singleplayer-Spiele. Habe es for ca. 6 Monaten mal getestet , vielleicht ist es ja auch besser geworden.
Aber deine Rechnung mit Strom etz stimmt schon.
Die Daten Menge spielt da tatsächlich kaum eine Rolle.
75-100 Mbit/s reichen völlig aus. (4K)
Es kommt da eher auf den Ping an, wie viel packet loss hat man.
Und da liegt das Problem halt nicht bei Geforce Now, Sondern an der deutschen Infrastruktur.
Ich habe an Orten (Africa) mit deutlich einfacherer Infrastruktur bereits stabilere Verbindungen erlebt als hier. Das zeigt, dass nicht allein die maximale Geschwindigkeit entscheidend ist, sondern vor allem die Qualität und Zuverlässigkeit der Internetverbindung.
ich Frage unser Merz für eine Rampreis Sperre 🤔
Wird noch schlimmer 🤔
Sind doch Grade mal am Anfang bei der Preiserhöhung. Ist ja mittlerweile so das die 3 großen Ramhersteller nur noch sagen , ihr wollt Ram haben ok zahlt den Preis oder lasst es sein . Dank KI wird der Preis nur noch in der Höhe gehen .
zum Glück hat sich MS mit HBM versorgt. Der niedrige Preis der Xbox ist sicher
*Hust*
Die Situation ist recht absurd. Soweit ich mit bekommen habe ist die Sache ganz einfach.
Es gibt drei große Chiphersteller. Vor AI waren die Werke nicht ausgelastet und die Hersteller machten teilweise sogar Verluste.
Jetzt verdienen die drei mächtig viel Kohle und haben kein Interesse daran etwas zu ändern. Selbst wen sie wollten, eine Chipfabrik baut man nicht so schnell. Und wen sich KI als Flop darstellen sollte, hat man wieder Werke die nicht ausgelastet werden.
PS 90% der Prodution geht in Moment an NVIDIA. Angeblich ziehen MS und Co. gerade KI-Rechenzentren im Wert von ca. 2,4 Billionen Dollar hoch…
Hatte zum Glück noch rechtzeitig zugeschlagen bevor die Preise eskalierten. Ist wirklich der Wahnsinn.
das wird bestimmt noch viel viel schlimmer 🫣