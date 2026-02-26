Gaming: PC-Plattform dominierte 2025 den Markt laut Bericht

Der aktuelle Report State of Gaming 2026 von Sensor Tower beschreibt deutliche Verschiebungen innerhalb der Spielebranche. Trotz 52 Milliarden Downloads über Mobile, PC und Konsole hinweg legte der Mobile‑Markt 2025 nur um ein Prozent auf 82 Milliarden Dollar zu.

Die Analyse führt dies auf ein reiferes Umfeld zurück, in dem der Fokus stärker auf Bindung, Aktivierung und Monetarisierung bestehender Spieler liegt. Live‑Ops, Events und Kooperationen mit bekannten Marken gewinnen dabei an Bedeutung.

Deutlich dynamischer entwickelte sich der PC‑ und Konsolenmarkt. Die Umsätze stiegen um 13 Prozent, während Downloads und Veröffentlichungen um 7 beziehungsweise 8,4 Prozent zulegten.

Besonders AA‑Produktionen verzeichneten ein starkes Jahr mit einem Plus von 29 Prozent, gefolgt von AAA‑Titeln mit 25 Prozent Wachstum. Auf Steam wurden mehr Spiele verkauft als je zuvor, was das Rekordjahr des PC‑Segments unterstreicht.

Shooter dominierten die Verkaufscharts. Battlefield 6 war der erfolgreichste PC‑ und Konsolentitel des Jahres, während EA Sports FC 25 und EA Sports FC 26 gemeinsam höhere Verkaufszahlen erreichten.

Im Free‑to‑Play‑Bereich führte skate. die Download‑Rangliste an, gefolgt von Marvel Rivals, Delta Force und Deadlock. Bei den Indie‑Spielen setzten sich R.E.P.O. und Peak durch und spiegelten den Trend zu chaotischen Koop‑Erlebnissen wider.

Die Daten zeigen zudem, dass PC‑Spieler tendenziell jünger sind, während Hypercasual‑Titel besonders häufig von weiblichen Spielern genutzt werden. Im Werbemarkt verschob sich der Anteil zugunsten von YouTube im Mobile‑Bereich, während die Plattform bei PC‑ und Konsolenspielen an Boden verlor, dort aber weiterhin führend bleibt.

Auf Mobile entwickelte sich das 4X‑Strategiegenre zum stärksten Segment. Es war das einzige Genre, das gleichzeitig bei Umsatz, Downloads und Spielzeit zulegte. Last War: Survival und Whiteout Survival belegten die Spitzenplätze nach Umsatz und prägten die Entwicklung des Jahres.

Sensor‑Tower‑CEO Oliver Yeh beschreibt 2025 als Beleg für die Stärke des PC‑ und Konsolenmarktes, getragen von viralen Indie‑Erfolgen, hochwertigen AA‑Produktionen und stabilen AAA‑Reihen.

Gleichzeitig sieht er Mobile in einer Phase, in der Innovation, Bindung und neue Monetarisierungswege wie Webstores und IP‑Partnerschaften entscheidend werden.