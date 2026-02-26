Gaming: PC-Plattform dominierte 2025 den Markt laut Bericht

Der aktuelle Report State of Gaming 2026 von Sensor Tower beschreibt deutliche Verschiebungen innerhalb der Spielebranche. Trotz 52 Milliarden Downloads über Mobile, PC und Konsole hinweg legte der Mobile‑Markt 2025 nur um ein Prozent auf 82 Milliarden Dollar zu.
Die Analyse führt dies auf ein reiferes Umfeld zurück, in dem der Fokus stärker auf Bindung, Aktivierung und Monetarisierung bestehender Spieler liegt. Live‑Ops, Events und Kooperationen mit bekannten Marken gewinnen dabei an Bedeutung.
Deutlich dynamischer entwickelte sich der PC‑ und Konsolenmarkt. Die Umsätze stiegen um 13 Prozent, während Downloads und Veröffentlichungen um 7 beziehungsweise 8,4 Prozent zulegten.
Besonders AA‑Produktionen verzeichneten ein starkes Jahr mit einem Plus von 29 Prozent, gefolgt von AAA‑Titeln mit 25 Prozent Wachstum. Auf Steam wurden mehr Spiele verkauft als je zuvor, was das Rekordjahr des PC‑Segments unterstreicht.
Shooter dominierten die Verkaufscharts. Battlefield 6 war der erfolgreichste PC‑ und Konsolentitel des Jahres, während EA Sports FC 25 und EA Sports FC 26 gemeinsam höhere Verkaufszahlen erreichten.
Im Free‑to‑Play‑Bereich führte skate. die Download‑Rangliste an, gefolgt von Marvel Rivals, Delta Force und Deadlock. Bei den Indie‑Spielen setzten sich R.E.P.O. und Peak durch und spiegelten den Trend zu chaotischen Koop‑Erlebnissen wider.
Die Daten zeigen zudem, dass PC‑Spieler tendenziell jünger sind, während Hypercasual‑Titel besonders häufig von weiblichen Spielern genutzt werden. Im Werbemarkt verschob sich der Anteil zugunsten von YouTube im Mobile‑Bereich, während die Plattform bei PC‑ und Konsolenspielen an Boden verlor, dort aber weiterhin führend bleibt.
Auf Mobile entwickelte sich das 4X‑Strategiegenre zum stärksten Segment. Es war das einzige Genre, das gleichzeitig bei Umsatz, Downloads und Spielzeit zulegte. Last War: Survival und Whiteout Survival belegten die Spitzenplätze nach Umsatz und prägten die Entwicklung des Jahres.
Sensor‑Tower‑CEO Oliver Yeh beschreibt 2025 als Beleg für die Stärke des PC‑ und Konsolenmarktes, getragen von viralen Indie‑Erfolgen, hochwertigen AA‑Produktionen und stabilen AAA‑Reihen.
Gleichzeitig sieht er Mobile in einer Phase, in der Innovation, Bindung und neue Monetarisierungswege wie Webstores und IP‑Partnerschaften entscheidend werden.
Microsoft-Windows ist einfach die größte Gaming Plattform.
Ich freue mich daher schon sehr auf die Next-Gen Xbox.
Alle Playstation, Xbox und PC-Spiele auf der nächsten Xbox 🔥
Wie sie sich die PlayStation Gsmes wünschen. 😂
(Und sie trotzdem nicht bekommen werden 😜)
Microsoft-Windows:
Zugriff auf die gesamte PlayStation-Bibliothek außerhalb der PS über Steam möglich.
Zugriff auf die PlayStation-Cloud außerhalb der PS über die Windows-Playstation-App.
Heute schon auf Microsoft Windows möglich.
Morgen auf der NextGen Xbox. 🥱
Omg du kennst dich ja wirklich nicht aus. Ich dachte du tust nur so 😂
Du kannst nicht alle PlayStation Games in der cloud streamen. 🤦♂️
Er ist und bleibt ein Schwätzer. 🙂
Windows ist und bleibt die Gamingplattform Nr 1.
Die Dominanz baut sich sogar noch weiter aus.
80% aller Entwickler da draußen präferieren Windows.
Sehr gut auch für die Xbox Next. 🙂
PC ist auch die einzig relevante Plattform….ich hoffe Valve arbeitet auch weiter an SteamOS, dann kann man bald gänzlich auf das nutzlose Windows verzichten
Nur wenn du auf fast alle multiplayer Spiele verzichtest.
Genau das ist woran Valve halt noch arbeiten muss und worauf ich auch hinaus wollte….habe zwar noch Win10 auf eine Partition liegen, aber dass nutze ich nur noch für Games aka Multiplayer die SteamOS nicht unterstüzt….sollte sich das in Zukunft ändern, dann fliegt auch der letzte Rest was mit Windows zutun hat
Du weißt aber schon warum sie nicht drauf laufen, oder?
Und deswegen werden sie auch nicht in Zukunft drauf laufen 🙂
Ja mir ist klar dass durch den Anti-Cheat Müll die Multiplayer auf SteamOS oft nicht laufen…..aber die Hoffnung stibt bekanntlich zuletzt…solange muss halt Win10 herhalten
Fast alle ist weit übertrieben. Den Kernelmüll nutzen die wenigsten, dafür leider die berühmtesten Spiele.
Selbst die bekommt man unter rlomix zu laufen, jedoch muss man sich bei jedem Update neu drum kümmern. Das ändert sich jedoch bald.
ich hoffe es sehr…..dass sich das in MP komplett erledigt hat.
Da die Games durchschnittlich 30% langsamer laufen auf windows als auf linux, ist das sehr zu hoffen.
Windows ist einfach nicht für Gaming konzipiert.
Das ist einer der Gründe wieso ich auch von Windows weg bin….
Inwiefern hat der PC 2025 dominiert? Weder euer Artikel noch die Quelle erklärt dies?
Ich habe keine Zeit einen längeren Text zu schreiben, daher nur eine kurze Liste:
– PC hatte das stärkste Wachstum
– Umsatz 2025 PC: 40-45 Mrd. USD (je nach Quelle)
– Umsatz 2025 Konsolen: 44-48 Mrd. USD (je nach Quelle)
– Umsatz 2025 Mobile: > 100 Mrd. USD
– neue Rekorde bei Steam
Vom Umsatz her ist der PC kurz hinter oder gleichauf mit den Konsolen und wird vermutlich in den nächsten Jahren vorbeiziehen.
Worauf bezieht sich also die von euch genannte Dominanz?
Die Dominanz beruht auf Wunschdenken. 😅
Da steht nur das Steam gut abgeschnitten hat, mehr aber nicht 🤷♂️
Sehe keine zahlen um wie viel mehr der PC als der Konsolenmarkt abgeschnitten hat.
Wenn die RAM Krise nicht wäre, würde der starke Erfolgstrend noch steiler in die Höhe schnellen, PC Gaming spielt zurecht ganz oben mit.